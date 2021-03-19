Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе на 19 марта

В Севастополе по данным на 19 марта зарегистрированы 33 новых случая заболевания COVID-19. Как уточнили в пресс-службе Правительства города, умерли два человека в возрасте 68 и 74 лет. 16 человек выписаны после выздоровления. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 775 человек. В настоящий момент выздоровели 11 854 человека, 544 умерло.

Под наблюдением находится 640 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.