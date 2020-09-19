Оперативная сводка по Севастополю на 19 сентября

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По состоянию на утро 19 сентября зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 2 лет до 81 года, среди них 24 местных жителя и два привозных случая.

Зарегистрирована смерть 67-летнего мужчины. В больницу он поступил с двусторонней пневмонией. Болезнь протекала тяжело, мужчина находился в реанимации на ИВЛ. Ещё 14 человек выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 763 человека. В настоящий момент в стационарах находится 191 человек. Выздоровели 520 человек, 22 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 229 человек, в городской больнице № 9 –180. Под наблюдением по месту жительства – 469 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.