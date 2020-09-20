Оперативная сводка по Севастополю на 20 сентября

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По состоянию на утро 20 сентября зарегистрированы 28 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 2 до 85 лет, среди них 24 местных жителя и четыре привозных случая.

Ещё четыре человека выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 791 человек.

В настоящий момент в стационарах находится 215 человек. Выздоровели 524 человека, 22 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 217 человек, в городской больнице № 9 –195.

Под наблюдением по месту жительства – 449 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.