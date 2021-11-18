Оперативная сводка по заболеваемости COVID-19 в Севастополе на 18 ноября

За сутки в Севастополе коронавирусом заболел ещё 341 человек, 9 человек в возрасте от 48 до 83 лет умерли. Данные на утро 18 ноября сообщили в пресс-службе Правительства города.

Выписались после выздоровления 402 человека.

Как сообщает Роспотребнадзор, за время всей пандемии в Севастополе новой инфекцией заболели 45 346 человек, выздоровели 37 898 человек, 1 556 умерли.

В городе продолжается кампания по вакцинации. Работают кабинеты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Кроме того, функционируют мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

По данным на утро 18 ноября первую прививку сделали 220 786 человек, вторую – 185 320 жителей. Как отмечают в Севздраве, случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что Правительство Российской Федерации определило – к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения. Для Севастополя это примерно 328 тысяч человек. Причем в формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.