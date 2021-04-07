Оперативная сводка по заболеваниям коронавирусом в Севастополе за 7 апреля

В Севастополе по данным на 7 апреля зарегистрированы 32 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства. Умер один человек в возрасте 77 лет. 38 человек выписаны после выздоровления. Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 13 463 человека. В настоящий момент выздоровели 12 422 человека, 573 умерло.

Под наблюдением находится 635 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.