Оперативная сводка по заболеваниям коронавирусом в Севастополе за 8 апреля

В Севастополе по данным на 8 апреля зафиксировано 36 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы Правительства города, умерли два человека в возрасте 63 и 77 лет. 29 человек выписаны после выздоровления. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 499 человек. В настоящий момент выздоровели 12 451 человек, 575 умерло.

Под наблюдением находится 640 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.