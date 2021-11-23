Оперативная сводка заболеваемости коронавирусом в Севастополе на 23 ноября

За сутки в Севастополе зафиксированы ещё 322 случая заболевания коронавирусом. Данные на 23 ноября сообщили в пресс-службе городского Правительства. Умерли 12 человек в возрасте от 25 до 85 лет. Выписались после выздоровления 644 человека.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, за всё время пандемии в Севастополе новой инфекцией заболели 47 014 человек, выздоровели 40 960 человек, 1 611 умерли.

Кампания по вакцинации от COVID-19 продолжается. По состоянию на 23 ноября первую прививку 229 141 человек, вторую – 196 088 горожан. В Севздраве сообщают, что случаев осложнений после прививки в регионе не зафиксировано.

Ранее власти страны определили, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения. Для Севастополя это примерно 328 тысяч человек. Причем в формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.