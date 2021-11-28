Оперативная сводка заболеваемости коронавирусом в Севастополе на 27 ноября

По состоянию на 27 ноября в Севастополе зарегистрированы 253 новых случая заболевания COVID-19. 599 человек выписаны после выздоровления.Умерли 11 человек в возрасте от 65 до 86 лет.По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 48 095 человек. В настоящий момент выздоровели 43 401 человек, 1 658 умерли.Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».В Севастополе на утро 27 ноября сделали прививку от коронавируса 238 322 человека. Второй этап вакцинации прошли 208 384 жителя региона.