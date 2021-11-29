Оперативная сводка заболеваемости коронавирусом в Севастополе на 29 ноября

Количество случаев заболевания коронавирусом в Севастополе постепенно снижается. За сутки в нашем городе новой инфекцией заболели ещё 212 человек, сообщает пресс-служба регионального Правительства. Умерли 8 человек в возрасте от 69 до 89 лет.

Выписались после выздоровления 424 пациента.

В Роспотребнадзоре уточнили общую статистику заболеваемости COVID-19 за всё время пандемии. За это время в нашем городе заболели 48 556 человек, выздоровели 44 330 человек, 1 676 умерли.

В Севастополе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. По данным на утро 29 ноября, первую прививку сделали 241 063 человека, вторую прививку – 211 024 жителя.