Оперативная сводка заболеваемости коронавирусом в Севастополе за 10 декабря

За сутки в Севастополе коронавирусом заболели 169 человек. Данные за 10 декабря сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли 8 человек в возрасте от 59 до 89 лет.

Кроме того, после выздоровления выписался 291 человек.

Как сообщили специалисты Роспотребнадзора, всего за время всей пандемии в нашем городе новой инфекцией заболели 50 660 человек, выздоровели 46 530 человек, 1 762 умерли.

В Севастополе продолжается прививочная кампания против COVID-19. По данным на утро 10 декабря, первый компонент вакцины получили 257 030 человек, второй – 234 304 жителя.