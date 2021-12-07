Оперативная сводка заболеваемости коронавирусом в Севастополе за 7 декабря

За сутки в Севастополе выявили 189 заболевших коронавирусом. Данные на утро 7 декабря сообщили в пресс-службе Правительства города. Пять человек в возрасте от 64 до 95 лет умерли от осложнений.

Выздоровели и выписались 187 человек.

В Роспотребнадзоре сообщили обобщенную статистику по COVID-19 за всё время пандемии в Севастополе: новой инфекцией заболели 50 149 человек, выздоровели 45 668 человек, 1 739 умерли.

В городе продолжается вакцинация от коронавируса.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

На утро 7 декабря первую прививку сделали 252 944 человека, вторую – 227 800 жителей региона. Как уточнили в Севздраве, осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.