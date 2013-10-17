Оперативность выполнения задания центром помощи. Написание рефератов, дипломов

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Последние несколько дней я провела в муках и сомнениях: дело в том, что с рабочего компьютера я не могла открыть форму заявки для поступления в университет. При этом мне пришло вежливое напоминание о том, что мест осталось немного, и с заявкой надо бы поторопиться. Проблема решилась, как только я попыталась заполнить форму в домашнего компьютера. Но если на это нет времени, вы можете просто купить дипломную работу тут https://tebezachet.ru.

Вот в процессе, а также после заполнения этой заявки я не могла избавиться от чувства огромного удивления. Нет, не удивления — шока. Заявка, с одной стороны, имела некоторые странности, а с другой — информировала о дополнительных документах, необходимых для поступления. Если вы хотите купить диплом в России и не знаете, где заказать вкр, то вы можете обращаться к нам https://tebezachet.ru/referat.

Странности

Первая странность, с которой я столкнулась — написание адреса: анкета не предусмотрена для жителей многоквартирных домов 🙂 Графы для номера квартиры нет в помине, а когда указываешь его в дополнительном поле — он просто не отображается. То есть, письма, посланные по почте на отображенный адрес никогда не найдут своего адресата, потому что в моём доме более 1000 квартир…

Вторая вопиющая странность заключается в том, что в списке стран нет Узбекистана — только странная графа «бывший СССР», но есть Россия. Есть у меня такое чувство, что когда я приеду туда учиться, в одном из параллельных потоков будет студент из этой замечательной страны.

Естественно, я написала письмо с просьбой объяснить, что за глюк. Думаю, мне предложат в дополнение к самому заявление написать к нему сопроводительное письмо, где нужно будет указать правильный адрес и страну. Хотя, мне абсолютно не понятно, как можно проглядеть на карте название страны на самом большом куске, выделенном цветом, но при этом заметить Россия?!

Документы

Самым большим сюрпризом стал набор необходимых документов. Абсолютно понятно и естественно, что для поступления требуются мой диплом и аттестат. Однако необходимость представить копию паспорта и свидетельства о рождении поставили меня в тупик: моё свидетельство не только не переведено. но я даже не могу вспомнить, где оно, а паспорт я вообще планировала меня где-нибудь в апреле.

Все идет к тому, что в Петербург мне придется ехать не в апреле, как я планировала, а в марте, чтобы успеть подготовить и получить все документы вовремя.

С паспортом вообще беда: ближайшее время, когда я смогу его получить — май 2020. Но это очень поздно для отправки документов в университет. Сознаюсь, что это мой косяк, и надо как-то выкручиваться и исправлять его: то ли оставаться со старым паспортом со сроком действия до сентября 2021, то ли в срочном режиме делать новый со сроком действия 10 лет. Либо и то, и другое: правда, я не знаю, можно ли у нас иметь на руках два паспорта.

В любом случае, сразу же после установки брекетов надо будет посмотреть, какие средства у меня останутся на руках и готовить поездку домой. Там мне вряд ли удастся заняться подготовкой квартиры к сдаче, как я планировала — это откладывается (если вообще не отменяется); все силы надо бросить на оформление документов и паспорта.