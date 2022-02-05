Опередите «корону»! В Крыму доступна вакцина от CОVID-19 для подростков

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 5. АиФ-Крым №5 01/02/2022

Очень быстро Крым вернулся к «доновогодним» показателям суточного прироста заразившихся CОVID-19. И новый штамм, известный как омикрон, уже не далёкое событие — а наша реальность. Он очень быстро продвигается по полуострову.

От 12 и старше

На минувшей неделе в Крыму и Севастополе сделали первые прививки от CОVID-19 подросткам. Предназначенная для них вакцина уже поступила во все муниципальные округа республики. Препарат называется «Спутник М»: это «родственник» «Спутника V», но со сниженной в несколько раз дозировкой.

Вакцинация подростков от COVID-19 началась на территории Крыма «Вся информация о развернутых прививочных пунктах доступна на сайте министерства. Вакцинация детей 12-15 лет проводится с письменного согласия родителей, подростки старше 15 лет могут заполнить все необходимые документы самостоятельно», — сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.