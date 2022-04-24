Определение финансового аудита

Зачем нужен аудит финансовой отчетности?

Важно отметить, что аудит финансовой отчетности может принести пользу вашему бизнесу, выявляя средства контроля или процессы, которые можно улучшить, тем самым повысив качество вашего бизнеса.

Финансовый аудит против обзора

Если вы решили привлечь третью сторону для проведения аудита финансовой отчетности, важно точно понимать, какой уровень обслуживания вам необходим. Фирмы могут выполнять три типа оценок: компиляции, обзоры и аудит. Компиляция — наименее строгий вариант, поскольку он относится только к подготовке финансовой отчетности вашего бизнеса. Итак, когда дело доходит до финансового аудита и проверок, какой вариант лучше всего подходит для вашего бизнеса?

Это относительно просто. Проверки обеспечивают «ограниченную» уверенность, тогда как аудиты предлагают «разумную» уверенность (хотя важно отметить, что финансовый аудит не дает «абсолютной» уверенности). Короче говоря, обзоры менее подробны и обеспечивают менее полный уровень уверенности, хотя обычно они дешевле, чем полный финансовый аудит. В конечном счете, аудит приносит гораздо больше пользы, но также важно отметить, что в некоторых случаях аудит является требованием закона.