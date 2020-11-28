Опреснять и «ловить» облака. Какие идеи по добыче воды сработают в Крыму?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 48. АиФ-Крым №48 24/11/2020

Судя по всему, Крым превращается в настоящий полигон, где будут «обкатаны» все мыслимые и немыслимые варианты добычи и сбережения воды. «АиФ-Крым» выяснял у экспертов, какие идеи, предположительно, малоэффективны, а какие стоит использовать.

По дороге с облаками

Для решения водной проблемы в Крыму надо применять комплекс мер – эксперт Прежде всего, стало понятно: поставлена точка в дискуссии о том, стоит ли опреснять воду. Против таких проектов резко возражали экологи. Главные минусы опреснения — себестоимость воды и необходимость утилизировать отходы. Сбрасывать их в Чёрное море ни в коем случае нельзя. Сторонники опреснения утверждали, что населению воду можно продавать ниже себестоимости: разницу, как и сейчас, можно компенсировать за счёт бюджета. А гиперсолёный раствор можно использовать — благо, на полуострове есть химические предприятия.

Не так давно было всё-таки принято решение о строительстве гигантской опреснительной установки в посёлке Николаевка Симферопольского района. Водозаборы её будут брать морскую воду на участке побережья в 30 км.