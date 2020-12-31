Опреснительные установки в Крыму построят российские компании — Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что опреснительные установки в регионе, целью которых является решение проблем вододефицита в регионе, будут строиться российскими компаниями, передают «РИА Новости».

Окончательное решение по опреснителям в Крыму не принято — вице-премьер РФ «Компании будут российские. Я не озвучиваю их, чтобы с точки зрения санкционного режима никто не предъявлял претензий и не создавали дополнительные зоны рисков для этих компаний. МИД Украины сразу вой поднял, что будет искать иностранцев, которые поставят технологию на территорию Республики Крым. Российская Федерация дошла до такого уровня технологического развития, который позволит ей опреснительную установку большой мощности построить в короткие сроки», — заявил Аксенов.

Глава РК подчеркнул, что Правительство РФ отберет компетентное предприятие, которое в состоянии выполнить в срок поставленные задачи.