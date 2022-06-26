Оптовая продажа запчастей для дорожно-строительной техники (экскаватор, погрузчик)

Для увеличения мощности спецтехники и расширения ее возможностей вовсе не обязательно обновлять автопарк. Достаточно приобрести комплект гидравлики на тягач – такой вариант обойдется дешевле, а при правильной установке бесперебойная работа гарантирована.

Гидравлика для тягача: в чем преимущества

Гидрооборудование для тягача, манипулятора или самосвала – доступный и современный способ обновления устаревшей спецтехники. Расширение бизнеса может потребовать приобретения новых машин, но средства для подобных покупок придется изымать из бюджета. Купив комплект гидравлики, можно сразу решить несколько задач: повысить грузоподъемность, облегчить выгрузку и разгрузку, иметь возможность для перевозки негабаритных, хрупких, сложных грузов. В комплект гидооборудования включается все необходимое, от коробки и вала отбора мощности, пластикового закабинного бака, гидронасоса и масляного фильтра до комплекта соединителей, муфт, уплотнителей и болтов.

Идеальная комплектация существенно облегчает монтаж и продлевает срок жизни системы. Установить гидравлику можно на тягач любой марки, не только импортной, но и отечественной. Выбор комплекта зависит от запросов пользователя. В продаже есть одноконтурные системы для самосвалов, двухконтурные для газовозов, манипуляторов, движущихся полов. Самый продвинутый вариант – универсальная контурная система, превращающая рядовой тягач в совершенный механизм.

Как купить комплект гидравлики на тягач: самые выгодные предложения

Компания «Арсенал-запчасть» предлагает на сайте https://krasnodar.arsenal-zapchast.ru/ комплексные поставки запчастей для дорожно-строительной техники. Компания «Арсенал-запчасть» – признанный авторитет в области продаж гидравлических систем любой сложности. Здесь предлагают продукцию самых надежных европейских марок, ведущие старейшие бренды и более доступные варианты турецкого производства. Все комплекты сертифицированы, гарантийный срок – не менее 12 месяцев.

Мы поможем подобрать идеальный вариант, при этом покупку можно вернуть в течение месяца по предварительному согласованию. Такое случается редко – ведь в продаже нет фальсификатов, случайных марок, а также оборудования, бывшего в употреблении. Мы придерживаемся принципа – для безупречной работы нужно устанавливать только новые гидравлические системы. Они не подведут, ремонт потребуется не раньше, чем кончится гарантийный срок. Впрочем, большая часть гидравлики успешно работает в течение нескольких лет, не нуждаясь в замене.

Приобрести гидравлику для тягача можно за наличные, предусмотрены электронные платежи или безналичное перечисление. Киевляне могут забрать покупку самостоятельно или заказать доставку, иногородним мы высылаем товар с проверенными транспортными компаниями. Очень востребованная услуга – монтаж гидравлики на нашем СТО или выезд на территорию заказчика. Услуга обойдется недорого, качество гарантируется. Специалисты проведут монтаж, проверят оборудование, проконсультируют нового владельца. Возможно постгарантийное обслуживание.