Оптово-распределительный центр в Севастополе начнут строить в 2021 году

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Севастопольский оптово-распределительный центр начнут строить в следующем году. Об этом рассказал директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка местного Правительства Вадим Кирпичников на пленарном заседании Законодательного собрания города. По его словам, проект, который начали разрабатывать ещё в начале 2019 года, после внесения множества изменений прошёл государственную экспертизу. Для строительства оптово-распределительного центра выбрали район Инкермана. Напомним, до сегодняшнего дня называли ещё два возможных места строительства — сначала проект хотели разместить в районе Камышового шоссе, а позже — у Верхнесадового.

ВАДИМ КИРПИЧНИКОВ, директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Правительства Севастополя: «Безусловно, «Софт Трак» будет строить большой по объёму объект, в котором как раз коммерческая часть будет составлять те площади, которые вполне удовлетворяют целям тем, которые обозначены для нашего строительства. Крайнее удобство этой площадки в том, что она обеспечена всеми подъездными путями и находится по сути рядом с причальной стенкой на берегу. Поэтому здесь возможность в дальнейшем доставки всеми видами транспорта, включая морской».