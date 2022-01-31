Опубликован эскиз нового культурно-развлекательного центра в Парке Победы

Изменена архитектурная концепция будущего культурно-развлекательного центра в Парке Победы. Об этом пишет новостной портал ForPost.

Арендатор участка – ООО «Эверест» – направил на рассмотрение Архитектурно-художественного совета новый проект. Компания отказалась от четырехэтажного здания, верхний этаж которого хотели использовать в качестве апартаментов для приезжающих артистов. Теперь это будет одноэтажный комплекс, объединенный общей прогулочной крышей. Этот элемент был в предыдущем проекте.

«Это будет целостный комплекс, состоящий из нескольких зданий с одной общей эксплуатируемой кровлей. Вход на нее будет свободный, как со стороны моря, так и со стороны парка. Можно будет посмотреть закат, увидеть парк в другом ракурсе. Сам центр – одноэтажный, не более 4 метров высотой», – сообщил гендиректор ООО «Эверест» Михаил Бондарь.По его словам, территория будет общедоступной, а благоустройство проведут в едином с набережной стиле.

Напомним, в прошлом году власти Севастополя судились с ООО «Эверест» за этот участок, но право предпринимателя на него подтвердил Верховный суд России. Как только проект стал общедоступным, севастопольцы выразили несогласие со строительством многоэтажки между парком и морем. Позицию граждан поддержал Департамент архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя, а также сам арендатор участка несколько раз менял проект, исходя из рекомендаций профильного ведомства.