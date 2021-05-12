Опубликован план застройки виноградников «Золотой балки»

Фото: Золотая балка

Проект планировки земельного участка агропредприятия «Золотая Балка», который хотят застроить жильём, опубликован на сайте Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя. Об этом пишет новостной портал ForPost.

Разрешённый вид использования «Сельское хозяйство» предлагается заменить на ИЖС, малоэтажную многоквартирную застройку, обслуживание застройки, а также образование и просвещение. Проект разработала Анна Бельмакова из Волгограда.

На участке в 9,5 гектаров в Балаклаве сельскохозяйственное предприятие «Золотая Балка» предлагает разместить малоэтажные многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания, а также ИЖС и детский сад (150 мест) с общеобразовательной школой (120 мест) в два этажа. Судя по проекту, территорию обещают благоустроить, а внутри комплекса обустроить прогулочный бульвар, комплекс открытых бассейнов, детских и спортивных площадок, площадок для спорта и отдыха.

Схема построек на участке

Отдельно подчёркивается, что на этом участке нет особо охраняемых природных территорий регионального значения, и сама она расположена вне границ ООПТ и охранных зон. В свою очередь, Департамент сельского хозяйства отмечает, что в границах предполагаемого жилого квартала растут виноградники, которые внесены в реестр виноградных насаждений.

В разделе, в котором описаны границы территории культурного наследия, сообщается: по сведениям Севнаследия, на земельном участке выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. Вместе с тем Севнаследие «не располагает сведениями об отсутствии в границах указанных земельных участков объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия». То есть эта земля потенциально может преподнести сюрпризы, которые застройщику покажутся неприятными.

В официально представленном для народного обсуждения проекте содержится рекомендация относительно проверки археологических ценностей:

«Вам необходимо для предоставления информации о нахождении <…> обратиться в Министерство экономического развития Российской Федерации».

При этом, кто именно должен это делать — горожане или заказчик проекта («Золотая Балка») — не уточняется.

До 21 мая с проектной документацией можно будет ознакомиться на сайте dag.sev.gov.ru (экспозиция проекта — в разделе «Общественные обсуждения»), а с 11 по 21 мая — в администрации Балаклавского МО по адресу: ул. Новикова, д. 14.