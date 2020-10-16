Опубликовано фото второй зарегистрированной в России вакцины от COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал в четверг фото второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор».

Напомним, 14 октября на совещании с членами правительства Владимир Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от COVID-19. На фотографиях, предоставленных Роспотребнадзором, можно увидеть данный препарат.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что первые 60 тысяч доз новой вакцины будут выпущены в ближайшее время, после чего начнутся пострегистрационные клинические исследования: испытание с участием 150 человек старше 60 лет и клиническое исследование с участием 40 000 добровольцев.