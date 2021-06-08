Опубликованы результаты общественных обсуждений по застройке виноградников в Балаклаве

3 июня на сайте Правительства Севастополя опубликовали результаты общественных обсуждений будущей застройки участка сельхозземель агрофирмы «Золотая Балка» в Балаклаве.

Напомним, неоднозначная частная девелоперская инициатива вызвала вопросы у местного населения и в СМИ – как только «Проект планировки и проект межевания части кадастрового квартала 91:01:016001 в г. Севастополе» был представлен на суд общественности в середине мая.

Участок сельхозземель площадью чуть более 7 гектаров, который сейчас используется под виноградники, а с августа 2019 года в результате упрощённой сделки перешёл в собственность агрофирмы «Золотая Балка», предполагается пустить под малоэтажную застройку – здесь должны расположиться 15 многоквартирных 4-этажки и 12 коттеджей ИЖС.

Визуализация проекта застройки

Визуализация проекта застройки

Визуализация проекта застройки

Девелопер из Москвы по заказу «Золотой Балки» хочет возвести современный комплекс с бассейнами всего за 1,5-2 года. Правда, с оговоркой – если одновременно с этим здесь будет построена новая система водоснабжения и канализации. Такие работы для 2-го отделения «Золотой Балки» ожидаются в рамках ФЦП – как часть глобального строительства системы канализования и очистных сооружений для всего Севастополя. Но ведь известно, в городе-герое подобные проекты требуют гораздо большего времени, чем 2 года. Стоит только вспомнить, что строительство КОС «Южные», о котором и идёт речь, не может начаться уже почти 4 года.

Именно поэтому местные жители, с которыми встречались журналисты НТС, высказались резко против нового строительства в своём районе. Люди рассказали, что почти ежедневно сталкиваются с проблемами, вызванными крайней изношенностью всех инженерных коммуникаций – в многоэтажках топит подвалы, первые этажи и улицы около домов, а верхние этажи, напротив, сидят без воды из-за низкого давления в трубах. Дорожная сеть в районе тоже в плачевном состоянии – проезды узкие и их явно недостаточно.

Во время съёмок в холле Балаклавской администрации, где была развёрнута экспозиция по планировке территории, встреченные журналистами НТС местные жители – тоже все как один – высказывались против новой стройки.

Поэтому анализ небольшого документа, вышедшего по итогам этих общественных обсуждений, вызывает удивление. Если заглянуть в заключение от 02.06.2021 №8, можно увидеть, что абсолютное большинство местных жителей, напротив, очень даже «за» строительство коттеджного посёлка «повышенной комфортности» прямо на сельхозземлях, на границе с разрастающейся частной застройкой и кварталом многоквартирных домов, в одной из долин Балаклавы.

Выдержка из Заключения о результатах общественных обсуждений

В заключение внесены только 18 (!) юридически значимых предложений и замечаний. Все они – из списка выступивших «за» реализацию проекта. Всего, по данным организатора общественных обсуждений, по теме высказалось 173 человека. Строительство, при этом, поддерживают 117 человек, против – 54. Причем только шестеро из этих 54-х отмечают отсутствие мощностей существующих в районе инженерных сетей, 9 – против вывода сельхозземель, ещё 39 человек никак не объясняют свою отрицательную позицию по проекту.

Юридически значимыми замечаниями организаторы слушаний посчитали несколько просьб учесть выезд с рядом расположенных участков, позволить существующим хозяйствам врезаться в планируемые к строительству инженерные коммуникации, предложение по переносу мусорки и газовой котельной, а также просьбу перенести большую автопарковку у будущего коттеджного посёлка подальше от улицы Аланской. К слову, все эти предложения и просьбы решено удовлетворить, кроме последней. Объяснение: по СанПиНам всё в норме, к тому же, вокруг парковки планируется ряд зелёных насаждений.

Положительно закончившиеся общественные обсуждения открывают застройщику возможность получить разрешение на строительство. Ранее генеральный директор девелоперской компании «Региондевелопмент» Ольга Вальчук сообщала, что надеется получить все необходимые для старта работ документы к сентябрю 2021 года.

Напомним, в настоящее время в Правительстве Севастополя должна проводиться проверка чистоплотности сделки между ДИЗО и «Золотой Балкой», по которой 7,2 га были переданы из городской собственности в частную по очень низкой стоимости (такое предположение сделал журналист и депутат Заксобрания Антон Пархоменко, сумму сделки ни ДИЗО, ни руководство агрофирмы не раскрывают). Соответствующее распоряжение Главному контрольному управлению дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Елена Осадчая