Организатору перевозки туристов, окончившейся смертельной аварией, грозит до 10 лет тюрьмы

Организатор перевозки туристов из Краснодарского края в Крым, окончившейся смертью 9-ти человек, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Теперь ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

ВЛАДИМИР ТЕРЕНТЬЕВ, и.о. руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю: «Также продолжается работа по выяснению обстоятельств получения водителем лицензии для осуществления пассажирских перевозок, изучается документация, изъятая на месте трагедии, о прохождении водителем медицинского и технического контроля. Следователями Главного следственного управления уже получены доказательства нарушения лицом – организатором этой перевозки правил безопасности, которые привели к трагедии».