Органы надзора Крыма проверяют данные об отсутствии отопления у блокадницы

Следователи инициировали проверку опубликованной в СМИ информации об отсутствии отопления у жительницы блокадного Ленинграда, проживающей в поселке Приморский под Феодосией, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

В Крыму планируют до конца года газифицировать около 18 населенных пунктов Ранее в СМИ сообщалось, что котельная, от которой отапливался дом пенсионерки, была разрушена. Жильцы, имеющие средства, сделали автономное отопление. Женщина неоднократно писала письма в различные инстанции и органы госвласти, однако безрезультатно.

Также проверку по данному факту проведет прокуратура Крыма.