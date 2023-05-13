Оригинальное блюдо. Рецепт лазаньи из баклажанов с творогом

Это блюдо одновременно напоминает и лазанью и греческую мусаку, но в ней нет мяса, так что блюдо получается более легким.

Лазанья из баклажанов с творогом — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить дома без особых усилий. Это отличный вариант для тех, кто любит овощи и не ест мяса. Лазанья получается нежной, сочной и ароматной. Она напоминает греческую мусаку и оригинальную итальянскую лазанью. И это отличный способ разнообразить свое весеннее меню. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Лазанья из баклажанов с творогом

Ингредиенты:

три баклажана;

три помидора;

300 г зерненого творога;

1 ч. л. сладкой паприки;

5 ст. л. оливкового масла;

50 г рукколы;

соль;

свежемолотый черный перец.

Разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень бумагой для выпечки.

Нарежьте баклажаны вдоль пластинками толщиной 1 см, посолите и смажьте с двух сторон оливковым маслом. Выложите на противень и запекайте до золотистого цвета, около 20 минут. Также их можно приготовить на гриль-сковороде, смазывая оливковым маслом.

Соедините зерненый творог с паприкой, солью и перцем. Перемешайте.

Нарежьте помидоры тонкими кружками.

Смажьте прямоугольную форму для запекания оливковым маслом и выложите в один слой ломтики баклажана. Распределите половину творога, накройте кружками помидоров. Повторите слои еще раз, закончив баклажанами. Сбрызните оливковым маслом.

Запекайте лазанью в духовке в течение 30 минут.

Выньте форму, нарежьте лазанью на порции, украсьте рукколой и подавайте горячей.

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