Оригинальное сочетание. Рецепт салата с курицей и финиками

Это сладко-острый салат, который подойдет для праздничного стола или для легкого обеда.
Сочетание фруктов и мяса иногда кажется странным, но на самом деле они прекрасно дополняют друг друга. Из фруктов и ягод делают соусы, запекают с ними мясо, или используют в салатах. Этот салат с курицей и финиками поразит вас своим вкусом. Фокус расскажет, как его приготовить.
Салат с курицей и финиками
Ингредиенты:
- грудка куриная — 200 г;
- финики — 100 г;
- ананас — 4 кружка;
- апельсин — 2 шт;
- огурец — 1 шт;
- сметана — 2 ст. ложки;
- майонез — 1 ст. ложка;
- соус чили;
- листья салата;
- грецкие орехи;
- соль.
Отварите филе курицы до готовности, остудите и нарежьте кубиками. Также курицу можно запечь в духовке, или на сковороде под крышкой.
Очистите финики от косточек и нарежьте тонкой соломкой.
Разрежьте ананас на небольшие кусочки. Очистите апельсин от белой прослойки и пленок и разделите на дольки. Огурец нарежьте соломкой. Перемешайте все подготовленные продукты в большой миске. Смешайте сметану, майонез, добавьте пару капель острого соуса и перемешайте, приправьте солью, если требуется. Выложите листья салата в салатницу или на тарелки. Сверху распределите салат из курицы и фруктов. Полейте соусом и посыпьте дроблеными грецкими орехами.
При желании можно украсить салат ломтиками киви.
Также вы можете приготовить вкусный и сытный салат из картофеля с сельдью. Его часто готовят в Англии, как закуску.