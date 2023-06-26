Рецепты Оригинальное сочетание с нетипичной заправкой: салат из зеленых помидоров По Admin - 26 июня, 2023 0 40 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Зеленые помидоры – это плоды, которые хозяйки обычно не знают, куда девать. Приготовьте особую закуску и насладитесь оригинальным и нетипичным вкусом. Салат из зеленых помидоров – питательная и аппетитная закуска. Это блюдо будет особенно смаковать с картофелем и жареным мясом. Интересно В чем секрет популярности наггетсов и как через несколько минут их «Легко!» подать на стол Рецепт салата из зеленых помидоров. Время: 1 час Порций: 6 Просто и аппетитно / Фото unsplash Ингредиенты: – 2 килограмма зеленых помидоров; – 1 морковь; – 2 лука; – 10 – 12 зубчиков чеснока; – 4 лавровых листа; – 7 – 8 горошин черного перца; – 1 болгарский перец; – пол перца чили; – пучок петрушки; – пучок укропа; – 60 миллилитров уксуса; – 80 миллилитров масла; – 2 чайные ложки сахара; – 3 чайные ложки соли. Приготовление: Тщательно вымойте помидоры и разделите их на 6 – 8 одинаковых частиц. Очистите лук, морковь, чеснок и болгарский перец от семян. Лук нарежьте на полкольца среднего размера, а морковь – соломкой. Нарежьте чеснок тоненькими слайсами, а болгарский перец – соломкой. Половинку перца чили также измельчите ножом. Зелень промойте под проточной водой и нашинкуйте. В глубокой емкости подключите все ингредиенты. Добавьте специи, растительное масло и тщательно перемешайте. Поместите в холодильник минимум на 10 часов и вкушайте. Если хотите сохранить этот салат на зиму, разложите его в чистые и предварительно стерилизованные банки и закупорьте. Для того чтобы прохладной зимой иметь теплое упоминание о лете, приготовьте этот компот. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодЛегендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицейПеред ним не устоит никто – готовим суши-бургерПрозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секрет