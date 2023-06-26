Оригинальное сочетание с нетипичной заправкой: салат из зеленых помидоров

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Зеленые помидоры – это плоды, которые хозяйки обычно не знают, куда девать. Приготовьте особую закуску и насладитесь оригинальным и нетипичным вкусом.

Салат из зеленых помидоров – питательная и аппетитная закуска. Это блюдо будет особенно смаковать с картофелем и жареным мясом.

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Рецепт салата из зеленых помидоров.

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Просто и аппетитно / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 2 килограмма зеленых помидоров;
– 1 морковь;
– 2 лука;
– 10 – 12 зубчиков чеснока;
– 4 лавровых листа;
– 7 – 8 горошин черного перца;
– 1 болгарский перец;
– пол перца чили;
– пучок петрушки;
– пучок укропа;
– 60 миллилитров уксуса;
– 80 миллилитров масла;
– 2 чайные ложки сахара;
– 3 чайные ложки соли.

Приготовление:

  • Тщательно вымойте помидоры и разделите их на 6 – 8 одинаковых частиц.
  • Очистите лук, морковь, чеснок и болгарский перец от семян.
  • Лук нарежьте на полкольца среднего размера, а морковь – соломкой.
  • Нарежьте чеснок тоненькими слайсами, а болгарский перец – соломкой.
  • Половинку перца чили также измельчите ножом.
  • Зелень промойте под проточной водой и нашинкуйте.
  • В глубокой емкости подключите все ингредиенты.
  • Добавьте специи, растительное масло и тщательно перемешайте.
  • Поместите в холодильник минимум на 10 часов и вкушайте.
  • Если хотите сохранить этот салат на зиму, разложите его в чистые и предварительно стерилизованные банки и закупорьте.

Для того чтобы прохладной зимой иметь теплое упоминание о лете, приготовьте этот компот.

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