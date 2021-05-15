Маленький презент как залог большого успеха

Сувенир представляет собой небольшой подарок на память, вещицу, назначение которой напоминать о преподнесшем его человеке или событии, послужившим поводом для подарка. Ну, а рекламный, фирменный бизнес-сувенир это, по сути, маленький козырь в деловой игре. Ведь важная информация, которую он в себе несет, поможет компании активизировать продажи, увеличить клиентскую базу, создать положительный имидж в том или ином сегменте рынка. Нанесенная на зажигалку или ручку реклама воспринимается окружающими в весьма положительном ключе, а сами рекламные подарки создают благоприятную атмосферу, способствующую плодотворному деловому общению. Оригинальные подарки и сувениры вы можете заказать на сайте https://www.giraf.net.ua/product-category/originalnye-podarki-i-suveniry/.

Зародился обычай дарить бизнес-сувениры в США еще в середине 19 века. Какие только предметы в те времена не использовались в качестве памятного дара! Порой, в рекламных целях служили даже тент для автофургона и лошадиная попона. Ну, а на канцелярские принадлежности фирменные логотипы с успехом наносятся и в наши дни.

Сегодня классический бизнес-сувенир это памятный подарок, несущий в себе какую-либо информацию о фирме, преподнесшей сей дар. В качестве такой информации могут выступать логотипы, координаты компании, включая адреса и телефоны ее офисов, ссылка на интернет-ресурс.

Если еще совсем недавно сувениры с нанесением логотипа заказывались, главным образом, крупными компаниями, то сегодня такую продукцию заказывают в том числе и небольшие фирмы, бизнес которых находится в начальной стадии развития. Рекламные подарки подразделяются на несколько основных категорий. К полиграфическим сувенирам можно отнести календарики, настенные и перекидные календари, плакаты и открытки, а также блокноты, ежедневники, книжные закладки. Следующий тип бизнес-сувенира так называемый, промоушн-сувенир, который получает каждый из посетителей презентаций, массовых мероприятий. Такие изделия обычно заказываются большими партиями, реклама на сувенирах наносится посредством печати или лазерной гравировки.

В качестве промоушн-сувенира подойдет авторучка, зажигалка, брелок, значок, кружка, пепельница или футболка. И, наконец, представительские подарки представляют собой дорогие, элитные презенты. Это могут быть качественные часы или зонт, деревянные, кожаные или металлические наборы, предназначенные для бизнес-партнеров и подчеркивающие имидж и статус фирмы-дарителя.

По материалам: https://www.giraf.net.ua/