При оформлении вашей гостиной комнаты практически завершающим штрихом станут шторы, которые призваны не только защитить помещение от слишком яркого солнца летом, даря прохладу обитателям дома, и скрадывая от посторонних глаз внутреннюю жизнь семьи, но и станут неотъемлемым элементом декора в гостиной любого типа: классического, модерн, кантри. Кроме того, ваши вкусы удивят ваших гостей, если вы выберете какие-нибудь необычные, оригинальные шторы для гостиной, которые представлены, например, на этом сайте https://red-cat.com.ua/.

Особенности выбора штор

Выбирая шторы, прежде всего, нужно руководствоваться стилем вашей гостиной, а затем рисунком на обоях. Если же обои однотонные без рисунков или вообще окрашены, следует использовать такие ткани с узорами, которые бы соответствовали цвету стен или фоном, или рисунками, либо одного цвета, либо оттенка в той же гамме. Кроме того, решая вопрос, какие выбрать шторы, следует учитывать такие тонкости, как высота потолков и расположение окон. Если у штор имеются рисунки в виде вертикальных полос, то стены визуально увеличатся в высоте, а контрастные полосы их расширят. Еще шторы имеют «теплые» и «холодные» цвета. Одни согревают (желтые, красные, терракотовые), другие дарят прохладу (голубые, фиолетовые).

Для стен с рисунками специалисты советуют вешать шторы из гладкой ткани или с мелким узором, который не так будет бросаться в глаза. К примеру, для классической гостиной будут уместны шторы из дорогой ткани — муаровые, бархатные, парчовые, цвет которых непременно должен соответствовать цвету обоев и мебельной обивки, а вот для деревенского стиля отличным дополнением станут легкие занавески из натуральной ткани. Если же ваша гостиная оформлена в этническом стиле, то и шторы следует подбирать из экзотического текстиля и непременно насыщенного цвета. Любителям стиля хай-тек наверняка понравятся шторы из органзы с алюминиевой нитью, которые впечатлят любого.

Всегда популярными были шторы из однотонной органзы оттенка «хамелеон», но если вы стремились к тому, чтобы на ваш интерьер обращали особое внимание, попробуйте тонкий флизелин похожий на иней, своим мерцанием он напоминает снежное утро, морозное и воздушное. Также можно использовать текстиль с вышивкой лавсановыми нитями. При выборе учитывайте и сезон: к летним шторам предъявляют одни требования, к зимним другие.