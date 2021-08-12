Ortonica (Ортоника) — детские инвалидные коляски

Какая ширина сиденья у инвалидной коляски?

Инвалидное кресло сиденье ширина , как правило , измерение обивки сиденья между подлокотниками. Инвалидные коляски Ortonica дцп 45 см относится к ширине, если обивка сиденья имеет ширину 45 см. Просмотрите каждую страницу наших продуктов, прокрутив ее до конца, чтобы увидеть открытую и закрытую ширину. Внутренняя ширина сиденья, а также внешняя габаритная ширина. Большая часть ширины типичного размера была бы шириной сиденья 45 см. Тем не менее, некоторые люди часто хотели бы иметь поддерживающие подушки или подушки или просто дополнительное пространство с каждой стороны, как если бы они выбирали любой тип рабочего или офисного стула.

Какое значение имеет ширина сиденья?

В зависимости от количества времени, которое вы ожидаете сидеть в инвалидном кресле ежедневно или регулярно, это может быть одним из наиболее важных решений. Смотрите видео ниже. Важно иметь сиденье правильной ширины, потому что оно добавляет комфорта и функциональности. Это еще более важно для тех, кто длительное время проводит в инвалидных колясках . Для тех, кто использует его только для коротких поручений или просто для покупок, ширина кресла коляски ортоника дцп не имеет большого значения. Если ширина слишком мала, подлокотники кресла будут давить на бедра и бедра, что может привести к пролежням. Если она будет слишком широкой, пользователю будет трудно толкать кресло-коляску, используя ободья рук. Это также снижает маневренность кресла-коляски в ограниченном пространстве.

Типичная ширина сиденья для инвалидной коляски

Стандартная ширина инвалидных колясок составляет 40 см (узкий взрослый), 45 см (средний взрослый) и 50 см (широкий взрослый). Для детей и маленьких взрослых доступны размеры от 20 см. Взрослые с более широким корпусом могут получить места от 70 см и шире. Шаг для инвалидных колясок обычно составляет 5 см, но вы можете получить нестандартные размеры с шагом 2,5 см и ширину с нечетными номерами. Проверьте нашу самую популярную инвалидную коляску с шириной сиденья 45 см; LT-980 при весе 6 кг, как показано на рисунке ниже бордовым цветом. Это действительно почти красный мерло, который приятно сияет на солнце.