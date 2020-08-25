Совсем недавно во многих регионах России открылся охотничий сезон на многих крупных, мелких животных и дичь. Современная охота уже во многом не похожа на ту, которая была 100 или 200 лет назад. Конечно, некоторые охотничьи традиции незыблемы, но и новшества не обошли это древнейшее мужское занятие стороной. Оружие, бинокли, ножи, прицелы вы можете заказать на сайте https://premiumgun.ru/.

За последние несколько лет охота стала мероприятием высокотехнологичным. В арсенале охотников не только ружья и патроны, но и охотничьи тепловизоры, цифровые и инфракрасные бинокли, прицелы. Рынок откликнулся на спрос большим предложением разнообразной экипировки.

Как сделать правильный выбор?

Опытные охотники советуют не экономить на электронике и оптике. Тип прицела зависит от вида охоты. В степях или горной местности необходим дальномерный прицел. В лесу, когда успех зависит от быстроты реакции и долго прицеливаться времени нет, больше подходит коллиматорный прицел. Третий вид — охотничьи тепловизоры с оптическим прицелом. Этот вариант идеален для охоты в тумане, дымке, в чаще, а также позволяет без использования собаки, по тепловому следу отыскать крупное животное или его логово. Оружие, бинокли, ножи, прицелы beretta вы можете заказать на сайте premiumgun.ru.

Кроме оптики необходимо выбрать и правильное крепление на ружье. Имейте ввиду, хорошая оптика, как правило, стоит дороже оружия, но она того стоит, если верить бывалым охотникам.