Осадки не повлияли на наполняемость водохранилищ, питающих Ялту — власти

В Крыму прошли на минувшей неделе дожди и снег, однако это никак не повлияло на ситуацию с заполняемостью водохранилищ, снабжающих водой Ялту. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

На снабжение Симферополя направят воду из еще двух водозаборов на западе РК «За эти праздничные дни, к огромному сожалению, несмотря на дожди и мелкий снег, притоки были совсем маленькие – водохранилища получили около 20 тысяч кубометров», – уточнила Павленко.

Глава администрации добавила, что в одном из двух водохранилищ, снабжающих регион, вода опустила ниже «мертвого» объема (два млн 500 тыс. кубометров). На данный момент в водохранилище два млн 42 тыс. кубометров.