Осадки радуют, но этого мало. Отменят ли режим экономии воды в Крыму?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 14. АиФ-Крым №14 07/04/2021

Штормовое предупреждение в конце минувшей недели, где-то сильные дожди, где-то — морось… Сейчас все погодные капризы крымчане обсуждают с единой позиции: как это повлияет на пополнение водохранилищ.

Подробнее о ситуации с водой на полуострове — в материале «АиФ-Крым».

Над нами каплет!

Сейчас ситуация напоминает известную присказку о стакане, который у оптимистов наполовину полон, а пессимистов — наполовину пуст. Бесспорно, март и начало апреля 2020 года были намного суше. Теперь Крым получил больше осадков, и гидрологи зафиксировали, что в водохранилищах прибавилось 13 млн кубометров воды, а всего там более 61 млн кубов. Это в четыре раза меньше, чем могут вместить все крымские водохранилища естественного стока. И в прошлом году к началу апреля Крым подошёл с куда большими запасами.