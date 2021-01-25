Осадки в январе значительно не изменили ситуацию с запасами воды в Крыму

Гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что водохранилища полуострова существенно не пополнились за счет растаявшего снега, выпавшего в январе, передает Крыминформ.

Часть Симферополя до вечера останется без воды из-за аварии «По всем водохранилищам Крыма, которые питаются за счет поверхностного стока главной гряды Крымских гор, потоки столь минимальны, что их практически можно не принимать во внимание», – подчеркнул Баженов.

Глава РК Сергей Аксенов подчеркнул, что водоснабжение населенных пунктов республики продолжается, исходя из худшего сценария.