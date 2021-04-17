Осколки должны были попасть в детей. Кто планировал теракт в школе в Крыму?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 15. АиФ-Крым №15 14/04/2021

Лицо этого человека в кадре закрыто. Он задержан, и следствию ещё предстоит установить его связи, уточнить планы и многие обстоятельства. Он ошеломлён, но потом успокаивается. Возможно, мысленно он видит себя героем, мучеником, страдальцем за истину.

Одной из главных новостей минувшей недели в Крыму стало задержание двоих мужчин, готовивших террористический акт. Подробнее — в материале «АиФ-Крым».

Что приготовили для детей

Двое задержанных — сторонники активной суннитской исламистской боевой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», активно участвовавшей в гражданской войне в Сирии (в РФ признана террористической).