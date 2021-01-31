Оснащённый крылатыми ракетами МРК «Грайворон» пополнил состав Черноморского флота

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Боеготовность Черноморского флота укрепил новый малый ракетный корабль. МРК «Грайворон» оснащён современным артиллерийским, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением, в том числе крылатыми ракетами «Калибр». Это девятый корабль модернизированной серии проекта 21631 «Буян-М». Его заложили в апреле 2015 года и построили на «Зеленодольском заводе им. Горького» в Татарстане. На Черноморском флоте уже проходят службу три корабля этой серии – «Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия». 30 января МРК «Грайворон» торжественно приняли в состав флота.

Перед торжественной церемонией приёма нового малого ракетного корабля в состав Черноморского флота Андреевский флаг традиционно освятили в Храме в честь Архистратига Михаила. Освящённое боевое знамя Военно-морского флота России передают на борт малого ракетного корабля «Грайворон».

Оснащённый крылатыми ракетами МРК «Грайворон» пополнил состав Черноморского флота

МРК «Грайворон» – четвёртый корабль серии «Буян-М», построенный специально для Черноморского флота. Три подобных уже выполняют боевые задачи в акватории Чёрного моря. 30 января МРК «Грайворон», спущенный на воду в апреле 2020 года, официально вступил в ряды боевых единиц флота. Над палубой корабля зареял Андреевский флаг.

Оснащённый крылатыми ракетами МРК «Грайворон» пополнил состав Черноморского флота

Малый ракетный корабль проекта 21631 построен на верфи судостроительного завода имени Горького в Зеленодольске. МРК «Грайворон» – многоцелевой корабль нового поколения, оснащённый новейшим высокоточным оружием большой дальности. С помощью пусковой установки экипаж сможет поражать крылатыми ракетами «Калибр» морские цели на расстоянии 300 километров и уничтожать наземные объекты за 2500 километров. Корабли серии «Буян-М» служат на Каспийской Флотилии, Балтийском и Черноморской флотах.

РЕНАТ МИСТАХОВ, генеральный директор Судостроительной корпорации «Ак-Барс»: «Выходил и в Средиземное море, и Ла-Манш переходил, и обеспечивал участие в мероприятиях на Балтике. То есть совершенно в других морях, в которых он не планировался по строительству. Насколько конструктор заложил в него свою идею и качество, что он устойчив и обеспечивает всеми необходимыми техническими характеристиками».

Малые ракетные корабли, подобные «Грайворону», хорошо показали себя как на учениях, так и в боевых условиях. Моряков поздравили начальник Главного штаба Военно-морского флота России Александр Витко и командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

АЛЕКСАНДР ВИТКО, первый заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации: «Это серийный корабль, с серийными возможностями. Мы будем продолжать их строить. Вчера был спущен на воду «Сергей Котов» — патрульный корабль. Идёт строительство кораблей не только для Черноморского флота, для других флотов идёт большое серьёзное обновление – с новым оружием, с новыми возможностями».

ИГОРЬ ОСИПОВ, командующий Черноморским флотом: «Это боевая единица, носитель высокоточного оружия. Группировка этих кораблей увеличена. Мощь Черноморского флота возросла. Поэтому все те поставленные задачи, которые стоят перед Черноморским флотом, мы будем уже с более высокой ответственностью выполнять и с высокими достигнутыми результатами».

Оснащённый крылатыми ракетами МРК «Грайворон» пополнил состав Черноморского флота

Малый ракетный корабль оборудован также артиллерийскими и зенитными установками, противодиверсионным радиотехническим вооружением. С вводом нового корабля в состав флота черноморцев поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Черноморский флот набирает мощь, восстанавливается. Президент делает всё, чтобы на Чёрном море у нас была мощная, сильная группировка, способная решать любые задачи. Для меня сегодня особенно важно, что у нас и новые севастопольцы появились, которые прибыли на службу. Забота губернатора – сделать так, чтобы их семьи чувствовали себя здесь хорошо, комфортно. Мы это обязательно будем делать».

До конца года Черноморский флот пополнится шестью новыми боевыми кораблями и четырьмя вспомогательными.

Маргарита Борисенко, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»

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