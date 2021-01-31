Оснащённый крылатыми ракетами МРК «Грайворон» пополнил состав Черноморского флота

Боеготовность Черноморского флота укрепил новый малый ракетный корабль. МРК «Грайворон» оснащён современным артиллерийским, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением, в том числе крылатыми ракетами «Калибр». Это девятый корабль модернизированной серии проекта 21631 «Буян-М». Его заложили в апреле 2015 года и построили на «Зеленодольском заводе им. Горького» в Татарстане. На Черноморском флоте уже проходят службу три корабля этой серии – «Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия». 30 января МРК «Грайворон» торжественно приняли в состав флота.

Перед торжественной церемонией приёма нового малого ракетного корабля в состав Черноморского флота Андреевский флаг традиционно освятили в Храме в честь Архистратига Михаила. Освящённое боевое знамя Военно-морского флота России передают на борт малого ракетного корабля «Грайворон».

МРК «Грайворон» – четвёртый корабль серии «Буян-М», построенный специально для Черноморского флота. Три подобных уже выполняют боевые задачи в акватории Чёрного моря. 30 января МРК «Грайворон», спущенный на воду в апреле 2020 года, официально вступил в ряды боевых единиц флота. Над палубой корабля зареял Андреевский флаг.

Малый ракетный корабль проекта 21631 построен на верфи судостроительного завода имени Горького в Зеленодольске. МРК «Грайворон» – многоцелевой корабль нового поколения, оснащённый новейшим высокоточным оружием большой дальности. С помощью пусковой установки экипаж сможет поражать крылатыми ракетами «Калибр» морские цели на расстоянии 300 километров и уничтожать наземные объекты за 2500 километров. Корабли серии «Буян-М» служат на Каспийской Флотилии, Балтийском и Черноморской флотах.

РЕНАТ МИСТАХОВ, генеральный директор Судостроительной корпорации «Ак-Барс»: «Выходил и в Средиземное море, и Ла-Манш переходил, и обеспечивал участие в мероприятиях на Балтике. То есть совершенно в других морях, в которых он не планировался по строительству. Насколько конструктор заложил в него свою идею и качество, что он устойчив и обеспечивает всеми необходимыми техническими характеристиками».

Малые ракетные корабли, подобные «Грайворону», хорошо показали себя как на учениях, так и в боевых условиях. Моряков поздравили начальник Главного штаба Военно-морского флота России Александр Витко и командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

АЛЕКСАНДР ВИТКО, первый заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации: «Это серийный корабль, с серийными возможностями. Мы будем продолжать их строить. Вчера был спущен на воду «Сергей Котов» — патрульный корабль. Идёт строительство кораблей не только для Черноморского флота, для других флотов идёт большое серьёзное обновление – с новым оружием, с новыми возможностями».

ИГОРЬ ОСИПОВ, командующий Черноморским флотом: «Это боевая единица, носитель высокоточного оружия. Группировка этих кораблей увеличена. Мощь Черноморского флота возросла. Поэтому все те поставленные задачи, которые стоят перед Черноморским флотом, мы будем уже с более высокой ответственностью выполнять и с высокими достигнутыми результатами».

Малый ракетный корабль оборудован также артиллерийскими и зенитными установками, противодиверсионным радиотехническим вооружением. С вводом нового корабля в состав флота черноморцев поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Черноморский флот набирает мощь, восстанавливается. Президент делает всё, чтобы на Чёрном море у нас была мощная, сильная группировка, способная решать любые задачи. Для меня сегодня особенно важно, что у нас и новые севастопольцы появились, которые прибыли на службу. Забота губернатора – сделать так, чтобы их семьи чувствовали себя здесь хорошо, комфортно. Мы это обязательно будем делать».

До конца года Черноморский флот пополнится шестью новыми боевыми кораблями и четырьмя вспомогательными.

Маргарита Борисенко, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»