Рецепты Основное блюдо, салат и коктейль: что приготовить на День отца – быстрое меню По Admin - 18 июня, 2023 0 54 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp День отца – особый праздник, который нужно сделать «вкусным». Лучше всего воспользоваться быстрыми рецептами, ведь драгоценное время нужно посвятить семье. Любой праздник немыслим без особого стола. День отца – это тот день, когда так хочется посвятить время семье и неторопливому общению. Воспользуйтесь этими рецептами и не забудьте вовлечь в процесс приготовления детей. Читайте также День пикника с «Аппетитной»: какие блюда приготовить для отдыха на природе Рецепт курицы с картофелем Время: 2 часа Порций: 6 Ингредиенты: – 1 курица; – 1 сыр сливочный или Филадельфия; – 1 столовая ложка сушеного эстрагона; – 1 лимон; – 2 столовые ложки оливкового масла; – 1 килограмм картофеля; – 1 головка чеснока; – 150 граммов зелени; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Духовку разогреваем до 200 градусов. Смешиваем сливочный творог, эстрагон, цедру лимона, соль и перец. Хорошо смазываем комок и бедра курицы, а также под кожурой. Снаружи слегка натираем курицу солью, перцем и 1 столовой ложкой оливкового масла. Перекладываем курицу в большую форму и выпекаем 30 минут. Очищаем картофель и смазываем ложкой оливкового масла. Чистим чеснок. Добавляем картофель и зубчики чеснока к курице и запекаем еще 30 минут. Перемешиваем картофель, добавляем зелень и запекаем до готовности. Рецепт праздничного салата с лососем Время: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты: лосось: – 250 г филе рыбы; – 1 столовая ложка соевого соуса; – 1 столовая ложка лимонного сока; – 1 столовая ложка оливкового масла; – 1 стакан бульона; – 1 чайная ложка тертого свежего имбиря; – 1 зубчик чеснока; соус: – 1/2 лайма; – 2 столовые ложки кленового сиропа; – 3 столовые ложки оливкового масла; – 1 чайная ложка тертого имбиря; – 1 чайная ложка кунжутного масла; – 100 грамм киноа; – 1 авокадо; – 1 огурец; – половинка манго; – половинка красного лука. Приготовление: Филе рыбы нарезаем кубиками. Приправляем солью, перцем, всеми другими ингредиентами. Выкладываем в форму и запекаем 7 минут при 200 градусах. Ингредиенты для соуса смешиваем, заливаем бульоном и доводим до кипения. Всыпаем киноа и варим под крышкой на маленьком огне, пока оно не впитает всю влагу. Авокадо, огурец и манго, чистим и нарезаем кубиками. Красный лук нарезаем тонкими полосками. В салатники кладем киноа, рядом выкладываем другие ингредиенты, посыпаем луком и поливаем соусом. Рецепт коктейля с джином и клубникой Время: 6 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 5 столовых ложек измельченной клубники; – 3 столовые ложки джина; – чайная ложка лимонного сока; – чайная ложка малинового сока; – несколько кубиков льда. Приготовление: Все ингредиенты кладем в шейкер. Хорошо перемешиваем несколько минут. Наполняем стаканы кубиками льда, наливаем коктейль и подаем на стол. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Сладкий хачапури с клубникой – все будут удивленыКак приготовить идеальную уху из красной рыбы: раскрыты секреты суши-ресторановЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовТакой в магазине не найдешь – рецепт вареной колбасыВафельный рулет из желе – простой десерт на Зеленые праздники