Основное обновление Google, май 2022 г.

Вы правильно прочитали! Google выпускает новое широкое обновление ядра через шесть месяцев после последнего обновления ядра. Google выпускает свое дебютное обновление широкого ядра алгоритма 2022 года прямо сейчас. Дэнни Салливан из Google объявил о выпуске ядра в мае 2022 года . Последнее обновление ядра было в ноябре 2021 года, то есть более шести месяцев назад.

Google вносит основные обновления, чтобы улучшить Поиск в целом и идти в ногу с развивающимся характером Интернета. обновление до ядра. Google добавил, что они делают основные обновления, чтобы улучшить поиск в целом и идти в ногу с развивающейся динамикой Интернета. Хотя основное обновление не является чем-то особенным для какого-либо одного сайта, эти обновления могут привести к некоторым очевидным изменениям в функционировании сайтов, как мы ранее говорили в наших рекомендациях о том, что владельцы сайтов должны знать об основных обновлениях.

Что стоит за этим?

С 16 мая SEO-сообщество стало свидетелем появления признаков возможного обновления алгоритма Google. Эти слухи не были подтверждены Google. До сегодняшнего дня любая волатильность, скорее всего, не была связана с этими слухами. Возможно, Google проверял это фундаментальное обновление?

До этого у Google было обновление ядра от декабря 2020 года, которое было намного больше, чем обновление ядра от мая 2020 года, и для его правильного развертывания потребовалось несколько недель. Предыдущее обновление ядра произошло в январе 2020 года, и мы писали о нем здесь. До этого в сентябре 2019 года было проведено обновление ядра. Некоторые SEO-специалисты и веб-мастера считали его слабее, чем предыдущие обновления ядра, утверждая, что оно оказало меньшее влияние. Дополнительную информацию о предыдущих изменениях Google можно найти здесь.

Если вы застряли, вот что вы должны сделать. В прошлом Google предлагал варианты того, что делать, если вам навредило обновление ядра. Нет четких шагов для восстановления, и падение рейтинга может не указывать на то, что с вашими сайтами что-то не так. Однако, если на ваш сайт влияют основные изменения, Google предоставил список запросов для рассмотрения. Google упомянул, что между обновлениями ядра есть некоторое время восстановления, но основной эффект будет после другого обновления ядра.

Почему мы должны заботиться?

Когда Google изменяет свои алгоритмы результатов поиска, позиция вашего сайта на страницах результатов может улучшиться или ухудшиться. Наблюдение за тем, когда Google вносит эти изменения, дает нам ориентир для определения того, было ли это результатом чего-то, что вы изменили на своем сайте, или изменения в алгоритме ранжирования Google. Ожидается, что сегодня Google выпустит ключевое обновление рейтинга, поэтому следите за своей статистикой и рейтингом в ближайшие недели.

Источник: https://www.digitalpylon.com/google-may-2022-core-update