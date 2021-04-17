Основные правила страхования туристов: когда реально получить компенсацию

Страховой полис – важнейший документ для каждого туриста. Без него невозможно получить визу и разрешение на выезд в другую страну. Он позволяет существенно сократить финансовые расходы, в случае необходимости обращения в зарубежную клинику. Некоторые туроператоры включают его стоимость с тур. Но, как правило, подобное решение отличается ограниченным количеством страховых факторов. Полис стоит выбирать самостоятельно, обратившись в надежную СК.

Основные виды страхования туристов

Страховка для выезда за границу необходима для отдыха, деловых поездок, прочих вариантов путешествий. Существует несколько ее видов, различающихся предназначением и принципом действия. Наиболее распространенные:

Гражданская ответственность. Полис покрывает ущерб нанесенные его владельцем третьим лицам. Это касается компенсацией расходов на лечение, испорченное имущество. Пример такой страховки – «Зеленая карта».

Страхование багажа. Действие полиса распространяется на вещи, документы, но не покрывает убытки от порчи предметов антиквариата, хищение денежных средств, драгоценностей.

Страхование от отмены тура и невыезда. Есть два полиса, компенсирующие отмену тура или отказ в оформлении визы.

Медицинская страховка. Покрывает траты на лечение, покупку определенных лекарств, транспортировку больного, груз 200.

Выгоднее всего покупать комплексную страховку, включающую в себя сразу несколько категорий страховых случаев. Ее стоимость будет зависеть от того, сколько факторов подлежат компенсации.

Особенности оформления туристический страховки

В первую очередь нужно выбрать надежную страховую компанию. Она должна иметь хорошую репутацию, лицензию на выдачу полисов. В процессе оформления полиса важно обращать внимание на срок действия, географию покрытия. Обязательно в него должны входить такие страховые случаи, как болезнь, перевозка в медицинские учреждения, репатриация на родину, приезд близких родственников, досрочное возвращение и т. д.

Стоит понимать, что никакая страховка не покроет траты, связанные с хроническими болезнями, суицидом, травмами, вызванными намеренными действиями, полученными в состоянии алкогольного опьянения, плановым лечением стоматологических патологий, пребыванием в санатории, пластическими операциями. Некоторые полисы охватывают помощь беременным, если возникают непредвиденные осложнения.