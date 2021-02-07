Основные события недели в Севастополе: 1 — 7 февраля

Севастополь начал смягчать меры профилактики коронавируса. С 1 февраля в городе сняты некоторые ограничения режима повышенной готовности, связанные с распространением инфекции. Открыты музеи, театры и кинотеатры. Ограничительные меры начали смягчать многие регионы страны, при этом Севастополь – один из первых. О полном снятии запретов пока говорить рано, однако послабления, принятые Правительством города, существенны.

Рестораны, бары и кафе вернулись к прежнему режиму работы без ограничений по времени – заведения общепита открыты для посетителей и после 22 часов.

Снова можно организовывать и посещать спортивные мероприятия на открытом воздухе при условии, что количество участников на улице не превысит половины запланированных мест, а в спортивном зале – 30% мест.

Экскурсии на улице для посетителей разрешены без ограничений, в помещениях музеев – до 30% от вместимости.

В кинотеатрах и театрах зрителей будут рассаживать на дистанции полутора метров, при этом залы будут заполнены на треть.

С 1 февраля Севастополь открыл санитарную границу для гостей – проходить обследование на коронавирус и предъявлять справку об отсутствии COVID-19 перед заселением в гостиницы города больше не требуется.

Обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет тоже снят. Теперь людям старшего поколения, с риском тяжёлого течения инфекции и хроническими заболеваниями лишь рекомендуют самоизоляцию.

По состоянию на утро 7 февраля в Севастополе зарегистрирован 91 новый случай заболевания COVID-19. 58 человек выписаны после выздоровления.

За неделю в городе короновирусом заболели 680 человек. После выздоровления выписаны 580 пациентов. Умерли 24 человека.

На сегодняшний день в стационарах находится 371 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 71 человек. Коечный фонд заполнен наполовину. Под наблюдением с не подтверждённым диагнозом остаются 606 человек, которые контактировали с заболевшими.

Вакцинация от коронавируса в Севастополе продолжается.

К понедельнику, 1 февраля, прививку от COVID-19 в Севастополе получили 1780 человек, второй этап вакцинации прошли 692 человека. Во вторник первый компонент вакцины получили ещё 176 человек, в среду – 94 человека, второй компонент вакцины получили 29 человек. В среду первый этап вакцинации прошли 94 человека, второй этап – 112 человек.

В среднем в сутки первый этап вакцинации проходят 135 человек, второй этап – 100 человек, среди них большинство – учителя и медицинские работники.

Правительство Севастополя планирует провести повторные публичные слушания проекта Генплана города. Гражданам предложат оценить очередные изменения, которые собираются внести в документ. По словам директора Департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалова, предыдущий вариант Генплана Севастополя, который дорабатывался ГАУ «Институт Генплана Москвы», уже не актуален. Он создавался из расчёта, что к 2035 году численность населения в Севастополе будет 560 тысяч человек. Однако, по словам главы Департамента архитектуры, уже сейчас в городе насчитывают более 600 тысяч жителей.

НАЧИТАНО МУЖЧИНА, МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «При сохранении положительного сальдо миграции в регион данный показатель на расчётный срок может увеличиться до 1 миллиона человек, что требует дополнительного анализа проектных решений и полной актуализации проекта Генплана».

Повторные слушания планируют провести лишь после снятия в городе режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии коронавируса.

Фисташковая роща на берегу бухты Круглой спасена. В пятницу состоялось заседание Арбитражного суда, на котором было принято решение вернуть городу землю, незаконно выделенную для строительства жилого многоэтажного квартала на 517 квартир рядом с улицами Челнокова и Античным проспектом. Чтобы возвести комплекс 11-этажных домов, застройщик планировал вырубить ценный лес. С этой целью ООО «Специализированный застройщик «Декор» в 2018 году заключил незаконную сделку с Департаментом по имущественным и земельным отношениям Правительства Севастополя – дополнительное соглашение изменило целевое назначение земли: территория для рекреации и туризма превратились в территорию под многоэтажное строительство.

После череды разбирательств 5 февраля суд удовлетворил иск Правительства Севастополя к Департаменту по имущественным и земельным отношениям и ООО «Специализированный застройщик «Декор».

СЕРГЕЙ СМИРНОВ, заместитель директора Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя: «Это нам даёт право аннулировать разрешение на строительство. То есть строительство дома там теперь невозможно. У нас получается, этот участок – для туризма, а не для строительства многоквартирного дома, и мы там создаём зону ООПТ, а застройщика мы оттуда выгоняем».

Решение суда вступит в законную силу через месяц. Однако это не означает, что забор вокруг строительной площадки, который установило ООО «Специализированный застройщик «Декор», сразу уберут. Сергей Смирнов отметил: есть вероятность, что застройщик предпримет попытку апелляционной жалобы.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ, заместитель директора Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя: «Застройщик, который действовал незаконно с бывшими сотрудниками ДИЗО, нарушили земельный кодекс – они будут сопротивляться, у них же почва из-под ног уходит. Так что, я думаю, они будут ещё и апелляцию подавать. А это ещё два-три месяца. Но когда решение суда вступит в силу, будет отменено разрешение на строительство, и вид использования земли будет также изменён».

Территория, на которой произрастают фисташки, будет защищена статусом ООПТ. В планах Правительства Севастополя – создание на берегу бухты Круглой зелёной парковой зоны.

Экологии города и краснокнижным фисташкам угрожает незаконная деятельность в других районах города. Ещё на одном участке неподалёку от Языковой балки началась незаконная добыча грунта. Об этом сообщил заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя Вадим Писляк. Информация о начале работ поступила в ведомство 3 февраля от местных жителей.

ВАДИМ ПИСЛЯК, заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «Работы проводились не на том участке, который принадлежит гражданке Скурской. Это в другой стороне, севернее от этого участка, где-то метров на 800. Там садовое товарищество «Бельбек-1», в его районе».

Инспекторы Севприроднадзора по прибытию зафиксировали работу экскаватора и нескольких грузовых машин. На место были вызваны сотрудники МВД, но техника спешно покинула место добычи.

ВАДИМ ПИСЛЯК, заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «Зафиксировали, что работает экскаватор. Они как раз грузили грунт, проводили земляные работы. Номера машин есть.Сейчас возбуждено административное расследование по статье 8.42. Будут уточняться данные: кто собственник машины. Ну и процессуально будем привлекать».

А 4 февраля на месте незаконной добычи побывали представители охотничьего надзора и надзора за особо охраняемыми природными территориями. По итогам их экспертизы выяснилось – рабочие уничтожили шесть краснокнижных фисташек туполистных. Все работы проходили на территории государственной собственности. По итогам подсчёта ущерба, нарушителям предстоит ответить за свои действия в суде.

Утром 4 февраля в редакцию телеканала НТС с тревожной новостью обратились севастопольцы. Горожане заметили, что на улице Адмирала Октябрьского, 7 были спилены два платана. На месте лежали сложенные в кучу пеньки и ветки. Горожан удивило, что судя по спилу дерева – платаны не были высохшими. Нам удалось выяснить, кто и по какому праву расправился с зелёными насаждениями в центре города. Как оказалось, платаны были спилены сотрудниками ГБУ «Парки и скверы» после обращения неких местных жителей. Как рассказал «НТС» директор ГБУ Денис Залозний, решение о судьбе каждого дерева принимала специальная комиссия из Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя. В её составе были и представители Общественного совета при Севприроднадзоре.

ЭЛИНА ОРЁЛ, председатель Общественного совета при Департаменте природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «Комиссия Севприроднадзора выходила по приглашению ГБУ «Парки и скверы». Был ряд адресов, в том числе и Адмирала Октябрьского. Был выдан порубочный билет, в том числе на два платана, полностью усохших, на которых не было листьев уже длительное время. И так как это пешеходная зона, такие платаны считаются потенциально опасными и могут упасть и нанести урон».

Председатель регионального отделения Русского ботанического общества Российской академии наук Лилия Бондарева пояснила, что отсутствие листьев – это не единственный и окончательный признак гибели растения. Тем более, платан – это крупное и сильное дерево, живущее до тысячи лет.

ЛИЛИЯ БОНДАРЕВА, председатель регионального отделения Русского ботанического общества Российской академии наук: «Дело в том, что в последние годы у нас получил распространение как раз именно вредитель, который поражает листья. Я могу предположить, что были поражены не все деревья, а только листья. И вот эта проблема, что комиссия приняла решение о сносе, говорит о том, что нам в составе этой комиссии нужен специалист в области фитопатологии, который бы дал всё-таки квалифицированное заключение».

Защитить живых свидетелей истории от «топора дровосека» и сохранить природные памятники для будущих поколений. Севастопольские учёные Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН начинают подготовку иллюстрированного справочника о мемориальных деревьях города-героя. Планы грандиозные: описать историю насаждений, переживших Вторую героическую оборону, и собрать данные о деревьях, высаженных выдающимися соотечественниками и гражданами иностранных государств после Великой Отечественной войны. Работа предстоит масштабная, поэтому учёные будут рады любой помощи. В создании народной летописи озеленения города может поучаствовать каждый севастополец.

НАТАЛЬЯ МИЛЬЧАКОВА, сопредседатель Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «В анкете мы спрашиваем: знаете ли вы эти деревья, можете ли вы указать улицу и адрес, где это дерево находится. Таким образом, на карту Севастополя нами будут нанесены сведения, поступившие от граждан, и путём полевых исследований, натурных, как мы говорим, маршрутных исследований мы, конечно, каждое дерево посетим».

Сохранить зелёный фонд города, который в сложных условиях восстанавливался поколениями севастопольцев: от школьников до целых трудовых коллективов, теперь – цель наших современников. Просмотреть семейные архивы и ответить на простые вопросы анкеты нетрудно, но это значительно упростит работу учёных и станет неоценимым вкладом в хорошее дело. Опросник будет опубликован на сайтах Независимого телевидения Севастополя и информационного портала Форпост. Заполненный документ можно направлять на электронную почту телеканала «НТС» info@nts-tv.com.

Улица Суворова в историческом центре Севастополя длиной около одного километра будет отремонтирована в едином стиле: по всей протяжённости вымощена брусчаткой. Сейчас строители убирают старое покрытие в начале улицы. Как стало известно редакции нашего телеканала, по проекту капитального ремонта предусмотрена разборка брусчатки на площади почти 4,5 тысячи квадратных метров, вручную её отсортируют по размерам. Булыжники вывозят на базу «Севастопольского автодора», где камни очищают и пропитывают специальными материалами, чтобы брусчатка не впитывала влагу. После этих процедур брусчатку в прежнем виде и размере вернутся на своё историческое место, раскалывать ее не будут, обещают и подрядчик, и представитель Департамента транспорта.

АНАТОЛИЙ ГРИЩУК, начальник Управления дорожного хозяйства Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Ушли от этого. Не будет раскалываться, будет в том же виде, что и извлечена, в том же она будет возвращена на место. Брусчатка не является объектом культурного наследия. Она находится в районе поселения, которое является областью наследия. Сама брусчатка не является. Были проведены запросы, сделанные проектной организацией, в Севнаследии был получен ответ».

МАКСИМ АГАФОНОВ, заместитель директора по производству ООО «КрымСтройМост»: «С ней, кроме как очистки и обработки, ничего происходить не будет. То есть её не будут ни колоть, не пилить. В таком же виде, как она была, будет возвращена обратно».

При этом участок дороги от первой гимназии протяжённостью около 200 метров, который сейчас заасфальтирован, тоже вымостят брусчаткой.

МАКСИМ АГАФОНОВ, заместитель директора по производству ООО «КрымСтройМост»: «На участках, где в данный момент лежит асфальтобетонное покрытие, оно будет снято, туда будет закуплена новая брусчатка по параметрам и визуальному виду практически не будет отличаться от старинной. То есть она будет состаренная. Сейчас ведутся переговоры с поставщиками. Они предоставляют свои макеты, как это будет выглядеть».

Во время работ заменят водопровод и теплосети. На капитальный ремонт потратят из бюджета Севастополя более 115 миллионов 270 тысяч рублей. А закончить обещают к началу октября.

Севастополь может потерять одну из своих архитектурных реликвий – здание «Бывших Лазаревских казарм» – объект культурного наследия регионального значения. Сейчас там располагается филиал «Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова». Строители штукатурят северный и восточный фасады исторического строения с нарушением обязательных требований законодательства в области охраны объектов культурного наследия. Ремонт ведётся со стороны внутреннего дворика, а не с лицевой, поэтому заметить какие-либо нарушения сложно. После возмущения специалистов, общественников и журналистов, Севнаследие выписало предписание о приостановлении работ, однако это не поможет спасти историко-архитектурную реликвию Севастополя.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя Севастопольского отделения ВООПИК: «Здесь мы столкнулись с очередным примером варварства и вандализма. Лазаревским казармами почти 200 лет. Это действительно историко-архитектурная реликвия нашего города. Сейчас мы даже не представляем, какого труда, времени и сил стоило их строительство. В том числе и загубленных человеческих жизней, потому что на добыче этого инкерманского камня накануне Крымской войны реально гибли люди».

Все строительные работы или ремонт на здании ОКН должны согласовываться с Севнаследием. Владелец или арендатор здания готовит научно-проектную документацию, проходит экспертизу и получает разрешение в профильной структуре. Однако строители уже успели поменять часть аутентичных окон с деревянными рамами на пластиковые.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя Севастопольского отделения ВООПИК: «Сейчас мы живём уже в период автоматизации, технологий, когда часто достаточно просто нажать на кнопку, и станок сам вырезает, что хочешь. Именно в этих условиях как раз ценность ручного труда, вещей, изготовленных людьми собственными руками приобретает ценность и значимость. Я уж не говорю, что это всё происходит в Севастополе – городе, который был очень сильно разрушен в период Великой Отечественной войны, где каждый уцелевший камень требует охраны, особого внимания, уважения и трепета».

Севнаследие оперативно отреагировало на строительный беспредел. 5 февраля ведомство направило в адрес руководства филиала «Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» предписание о приостановлении строительных работ. Кроме того, научно-проектная документация по сохранению этого объекта культурного наследия не поступала на согласование в Севнаследие, разрешение на проведение работ не выдавалось. Теперь руководству университета могут выписать штраф и заставить привести здание в исходное состояние. Но, к сожалению, это не поможет вернуть его исторический облик.

В Севастополе жители микрорайона Радиогорка жалуются на отсутствие комфортной городской среды. Старый причал №3 давно требует ремонта, а дорога к морю совсем не отвечает требованиям современного благоустройства. Альтернативой катеру является автобусное сообщение, однако и к нему у севастопольцев много вопросов. Местная жительница-пенсионерка Валентина Евдокимовна показала съёмочной группе телеканала НТС с каким трудом ей приходится перемещаться от собственного дома до ближайшей остановки транспорта.

«Вот здесь у нас был столик, один или два, и скамеечки. А теперь вот видите, как нам приходится бежать с катера наверх. Как вы считаете, нужны скамейки? Сколько мы смотрите с вами, 30 метров прошли и присесть по сути некуда. Некуда. А когда с сумками».

По словам Валентины Евдокимовны, молодые люди не замечают неудобств. А вот люди старшего поколения откровенно устали от неудобств при выходе к морю. К тому же, сейчас переправа не работает. Из-за сильного шторма причал разбит.

«Старые люди придут, поцелуют и назад. А дети в школу и в садик детей возят. И остановок нет, ни одной остановки нет у нас на районе – хутор какой-то. А вот только получила ответ от Правительства, и они мне написали – до 2024 года мы будем принимать этот закон с этими денежками. 10 лет как мы в России, чтобы они вот это вот сделали. А живем мы здесь по сорок с лишним лет».

Проблема с причалом – не единственная беда жителей Радиогорки. В микрорайоне нет нормального автобусного сообщения.

НАДЕЖДА ЧОРНА, жительница дома №60 по улице Громова: «Автобус останавливается – ни площадки нету выйти, ни знака, что это автобусная остановка, и остановки нету. В городе – там всё: скверы, парки. А у нас эта Радиогорка никому не нужна. Ничего нету».

Микрорайон Радиогорка был застроен в 80-х годах и назван в честь одноимённого холма, откуда открывается живописная панорама на центр Севастополя. Уже много лет местные жители обращаются к чиновникам с просьбами и требованиями, однако доступная городская среда пока никак не может добраться до Радиогорки.

В Севастополе приступили к строительству жилья для детей-сирот. Квартиры выделят под эти цели в новом доме на Лабораторном шоссе, 33. В этом районе появится целый жилой комплекс. Сейчас районе будущего дома завершается устройство фундамента, строители возводят цокольный этаж. Работы ведёт компания ООО «Специализированный застройщик жилого комплекса «Новый». Цена контракта – более 134 миллионов рублей.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Это три блок секции, с двухкомнатными и однокомнатными квартирами. Их 220 штук, из них 54 квартиры были закуплены Правительством Севастополя с целью обеспечения детей-сирот. Планируемая передача квартир – первый квартал 2022 года. Строительные работы в планах у застройщика завершить до конца 2021 года».

По условиям контракта застройщик передаст в казну города 54 благоустроенных жилых помещения с ремонтом, площадью не менее 33 квадратных метров для последующей передачи детям-сиротам. Сегодня в Севастополе на квартирном учёте стоят чуть менее 600 детей-сирот.

В Севастополе определили сроки окончания строительства больницы скорой помощи, сдвинув их почти на 10 месяцев. Ранее предполагалось, что возведение БСМП в рамках единого медкластера закончится до конца 2021 года, однако планы пришлось скорректировать. В среду, 3 февраля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и управляющий директор по контролю за строительством госкорпорации «Ростех» Елена Сиэрра выехали на объект, чтобы лично проконтролировать ход реализации проекта.

Земляные работы на долгожданном объекте закончены на 80%. Котлован под больницу скорой медицинской помощи впечатляет масштабами – сотни метров в длину и ширину. Сложной конфигурации врезы в толщу известняковых отложений создали здесь удивительный ландшафт. Но в таком виде стройплощадка останется недолго.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Сейчас завершается корректировка проекта нулевой части – чтобы приступить уже к фундаментам. Там необходимо изменения внести, потому что по результатам изысканий всё оказалось не так, как предполагалось с точки зрения карстовых образований. Поэтому фундаменты будут более простые. При этом, конечно, они никак не повлияют на надёжность [здания]».

Как только Главгосэкспертиза подтвердит изменение конструкции фундаментов новой больницы, рабочие приступят к нулевому циклу строительства.

Управляющий директор по контролю за строительством госкорпорации «Ростех» Елена Сиэрра отметила, что каждый объект строительства уникален. Стройка больницы скорой помощи осложнилась дополнительным изучением грунтов, а онкоцентра – археологическими изысканиями. Тем не менее, огромный комплекс БСМП планируют возвести к октябрю 2022 года.

ЕЛЕНА СИЭРРА, управляющий директор по контролю за строительством госкорпорации «Ростех»: «Для нашей компании эта работа, собственно говоря, хорошо знакома – потому что она специализируется на строительстве медицинских объектов. Поэтому мы надеемся на то, что в ближайшее время выходим в тот директивный график, который мы с губернатором обсуждаем, и, я думаю, что уже в следующем году, в октябре-месяце (как подтверждают, в том числе, и наши подрядные организации, которые здесь будут участвовать) мы выходим уже на пусконаладку, на отделочные работы».

Диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях и проводить сложные стоматологические операции стало проще. Первая стоматологическая поликлиника пополнилась новым высокотехнологичным оборудованием.

ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛЬСКИЙ, главный врач «Стоматологическая поликлиника № 1»: «В принципе, некоторое количество микроскопов в Севастополе ранее уже были. Но сейчас поступил микроскоп немецкой фирмы Карл Цейс. Это самый высококачественный в мире микроскоп, который позволяет наиболее точно лечить зубы в наиболее сложных случаях, ну и с наиболее гарантированным результатом. Особенно при лечении каналов и при восстановлении зубов».

Главный врач подчеркнул, прежде чем приступить к работе с новым оборудованием специалисты прошли обучение, в том числе и за рубежом. Современная техника используется также при лечении заболеваний по системе обязательного медицинского страхования.

Без единой ошибки теперь смогут проверять донорскую кровь в лаборатории Севастопольского Центра крови. В медучреждении появился автоматический иммуногематологический анализатор GalileoNeo. Этот аппарат позволяет с максимальной точностью определять группу, резус-фактор, фенотип и антиэритроцитарные антитела донорской крови, которую будет безопасно переливать больным пациентам. Система автоматизирована и практически не нуждается в человеческом контроле.

НАТАЛИЯ ЛАРЧЕНКО, заведующая клинико-диагностической лабораторией Севастопольского Центра крови: «Метод твердофазной технологии позволяет с большей точностью и достоверностью определять группу крови, резус-фактор, фенотип, проводить скрининг антиретроцитарных антител и их идентичность, определять подгруппы и варианты антигенов D в сложных случаях, проводить с большей точностью и достоверностью индивидуальные подборы для доноров всех ЛПО Севастополя, для новорождённых детей».

Рассмотрение иска к севастопольскому режиссёру Андрею Маслову прошло безрезультатно. Судебное заседание состоялось 3 февраля. Сама истец, директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, на слушания не явилась, претензии к ответчику зачитывал её юридический представитель. В одном из постов в социальной сети Facebook за авторством Андрея Маслова она усмотрела фразы, которые порочили её честь и достоинство. Режиссёр выражал недовольство урбанистическим подходом к развитию музея-заповедника. В частности, созданию смотровых площадок из металлоконструкций. Вопросы вызывали попытки превратить памятник исторического наследия в подобие современного развлекательного комплекса.

АНДРЕЙ МАСЛОВ, режиссёр театра «Психо Дель Арт»: «Давайте святое место оставим в покое таким, каким оно дошло до нас. 2,5 тысячи лет шло. Нам его передали для того, чтобы мы его в сохранённом виде передали нашим детям и внукам».

Спустя час с начала рассмотрения, судьёй было принято решение перенести заседание на 15 февраля, оно начнётся с прения сторон.

Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского первым среди театральных коллективов города возобновил показы спектаклей для зрителей. Второго февраля в фойе театра прошло открытие новой выставки, приуроченной к 60-летию Севастопольской художественной школы. На ней представлены лучшие работы её воспитанников.

АЛЕКСАНДР БУРЦЕВ, директор Севастопольской художественной школы: «Практически все композиции о школе, об ученике, о преподавателях. И, собственно, название такое мы дали – «Учение в пространстве школы». Эта выставка в ряду нескольких, которые мы задумали. И, если все сложится замечательно, то основная большая выставка будет в августе-месяце».

Зрителям представили сразу несколько премьер. Это две сценические версии спектакля «Служебный роман» и постановка «Месяц в деревне», в основе которой – пьеса Ивана Сергеевича Тургенева. Согласно установленным требованиям, на каждом спектакле театр сможет принять не более 208 зрителей. На февральские постановки все билеты проданы. Продажа на март открыта, как в онлайн-формате, так и через театральные кассы.

Оставаться людьми чести, совести и долга. Сенатор Российской Федерации Сергей Колбин встретился со студентами Севастопольского архитектурно-строительного колледжа. Во время государственного переворота на Украине в 2014 году, когда на Киевском Майдане буйствовали националисты, Сергей Колбин руководил Севастопольским спецподразделением «Беркут». Именно наши ребята стали свидетелями того, как обезумевшая толпа сумела разрушить государственность теперь уже соседней страны. И сейчас силовики отмечают абсолютную схожесть технологий 2014-го и 2021-го года. В пример молодёжи сенатор приводил приёмы, которые используются инициаторами незаконных массовых акций, которые теперь опробуются на России. Сергей Колбин уверен: взрослые должны не только рассказывать подросткам, кто призывает выходить на несанкционированные митинги, но и интересоваться мнением своих детей по этому поводу.

СЕРГЕЙ КОЛБИН, сенатор Российской Федерации: «Чтобы они не запутались, такие беседы нужно практиковать, проводить. Мы должны услышать их мнение, их взгляды на это. И тогда вполне логично может сформироваться определённая позиция: захотят они принимать участие в таких манифестациях, которые не санкционированы государством, либо нет, отметит их кто-то в тех кругах, которые их зазывают на все эти беспорядки, или нет. Либо остаться людьми чести, совести и долга».

На встрече сенатор показал студентам ролик, смонтированный оператором «Независимого телевидения Севастополя» в 2014 году, который журналисты отправляли в поддержку бойцам «Беркута», противостоящим разъярённой толпе на Майдане.

В свою очередь студенты Севастопольского архитектурно-строительного колледжа высказали свою позицию по поводу проходящих несанкционированных митингов в крупных городах России.

КОНСТАНТИН ДЕСЯТОВ, студент Севастопольского архитектурно-строительного колледжа: «Государственный переворот – это действительно страшное событие, потому что может повториться. И это самое опасное. Хочется сказать спасибо организаторам за то, что они дают нам возможность понять, насколько это важно и опасно, чтобы мы – подрастающее поколение – не допустили этого в будущем. Если мои знакомые будут меня спрашивать моё мнение, если им будет это интересно, я буду об этом говорить. Это уже их дело: слушать меня или нет. Я просто скажу так, как я считаю».

ТИМОФЕЙ ЗАЙЦЕВ, студент Севастопольского архитектурно-строительного колледжа: «Если бы меня позвали на митинг (меня никто не звал на митинг, я просто видел, что он будет 23, 31 января), я всё равно бы не пошёл, несмотря на то, что мне поставили учёбу в этот день, я не пошёл бы. Ни из-за интереса, ни из-за любопытства, ни из-за чего. Это моя позиция».

Мгновения весны. В начале недели в Балаклаве расцвёл миндаль. Дерево, украшенное светло-розовыми цветами, раскинулось над Храмом 12-ти апостолов, сделав вид на бухту ещё прекраснее. Удивительный пейзаж привлёк к себе внимание севастопольцев, в чьи объективы попала эта по-настоящему весенняя картина. А на сладкий запах бутонов в лучах тёплого зимнего солнца уже слетелись пчёлы.

Впрочем, зимнее цветение – не редкость для южного Севастополя. Благодаря мягким зимам нежно-розовые цветы распускаются необычайно рано на улицах нашего города вот уже который год подряд.