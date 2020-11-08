Основные события недели в Севастополе: 1 — 8 ноября

В Севастополе на этой неделе губернатор Михаил Развожаев внес в Законодательное собрание кандидатуры новых вице-губернаторов. В списке – четыре известных городу чиновника: Алексей Парикин, Мария Литовко, Светлана Пирогова, Александр Кулагин. Новый для Севастополя человек — Игорь Михеев. За ним закреплены все направления работы в сфере образования и науки, культуры, искусства, кинематографии, а также физической культуры и спорта. Депутаты рассмотрели и обсудили кандидатуры на заседаниях постоянных комитетов. Окончательное решение по каждому чиновнику парламент Севастополя примет на пленарном заседании во вторник.

Самым жизненным вопросом для города на этой неделе стала подача тепла в дома севастопольцев.

Напомним: о старте отопительного сезона объявили 30 октября. Но что-то пошло не так… На заседании Правительства 2 ноября было обещано обогреть всех уже к вечеру понедельника. С соответствующим заявлением на аппаратном совещании Правительства города выступил исполняющий обязанности заместителя губернатора Владимир Базаров. Он пояснил – на сегодняшний день в 2059 домов тепло уже подано – 257 находятся ещё в работе.

ВЛАДИМИР БАЗАРОВ, и.о. заместителя губернатора Севастополя: «Системно тепло подано. Управляющие компании отрабатывают стояки, подъезды, дома и так далее. Сегодня к вечеру планируем закончить всю эту работу».

Однако, опять что-то пошло не так. И к вечеру понедельника, и к вечеру вторника жители продолжали массово жаловаться на холод в квартирах. Своё недовольство горожане высказывали в Инстаграм аккаунте губернатора, в популярных городских интернет-сообществах, а также звонили в редакции СМИ, в том числе и телеканала «НТС». Ситуацию с отсутствием отопления прокомментировал руководитель Горхоза Горлов.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, и. о. директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Весь тепловой носитель к домам подан. Сегодня идёт точечная работа управляющих компаний с многоквартирными жилыми домами, потому что есть то, что некоторые подъезды отапливаются, в некоторых стояки не работают. Это уже индивидуальный подход. Индивидуальная работа управляющих компаний с домовым комитетом и с собственниками».

Негодующие севастопольцы сообщали, что не могут дозвониться ни на горячую линию, ни в Управляющие компании, а если дозваниваются – не получают внятного ответа на вопрос «где тепло???» Евгений Горлов сделал всё, что мог — посоветовал севастопольцам фиксировать все некорректные обращения в свой адрес.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, и. о. директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Диспетчеры иногда не очень ласково и лестно отзываются в адрес заявителей. Если такие случаи происходят – есть мой аккаунт в соцсетях, есть Департамента городского хозяйства, пожалуйста, туда информацию. Кому звонили, обязательно спрашивайте ФИО диспетчера, кто вам отвечает».

Конечно, граждане так и сделали бы, обязательно! Вот только если бы смогли дозвониться хоть по одному номеру дежурных телефонов, кроме редакций СМИ. 3 ноября редакция телеканала «НТС» в ручном режиме решала проблему граждан, замерзающих в доме №3 по улице Драпушко в Балаклаве. Ещё один сигнал поступил от жителей дома №15 по улице Колобова. Нам сообщили, что батареи в комнатах ледяные. Севтеплоэнерго советует обращаться в управляющую компанию. Но Управляющая компания недоступна по мобильному телефону, а по городскому номеру в ответ – короткие гудки.

«- Абонент временно недоступен. Ещё раз звоним.

— Абонент временно недоступен.

— Звоним 41-66-10. Управляющая компания. Гудки «занято». Ещё раз звоним. Гудки «занято». В двух комнатах не заполнена система водой, отопления нет».

Дошло до того, что в ночь на 4 ноября в редакцию «НТС» позвонили жители дома №8А по улице Льва Толстого. Людям было не до наступающего праздника. Управляющая компания «Центр» пятый день не могла включить отопление в нескольких домах по улице Льва Толстого.

ИГОРЬ ВОЛОБУЕВ, житель дома №8-А по улице Льва Толстого: «Каждый год с начала отопительного сезона минимум полмесяца до месяца у нас отопление не поступает. Каждый год я звоню во все инстанции, начиная с колл-центра теплосети, в кочегарку, мастеру нашего УК «Центр» — они все рассказывают, что это не открыли те, это не открыли эти. Друг на друга валят».

Этот дом 1982 года постройки управляющая компания «Центр» обслуживает уже более 5 лет. Жильцы жалуются, что каждую осень возникают одни и те же проблемы с отоплением. По нескольку дней люди вынуждены постоянно сливать воду из батарей.

НАТАЛЬЯ ФОМИНА, жительница дома №8А по улице Льва Толстого: «Вот сливаешь целыми днями — один день, второй день, третий день. И так они вроде топят, потом просыпаешься к утру – опять батарея холодная. И так вот пока неделю, потом уже вроде всё нормализуется».

Схожая ситуация создалась в нескольких домах микрорайона.

ЕЛЕНА ДЯДЬКОВА, жительница дома №12 по улице Льва Толстого: «Звоним в Севтеплосеть 54-54-19, они не в курсе. Звоним в загородную балку – это котельная наша. Котельная говорит, что они всё отапливают, звоните в ГУП «Центр». Все телефоны – дозвониться практически не возможно, потому что всё время занято. Тепла как не было, так и нет».

Только после выхода сюжета в эфир к людям пришли на помощь, выяснили, в чём причина отсутствия тепла и запустили дома.

Некоторые граждане сообразили отправлять гневные жалобы на сайты муниципалитетов. Новый глава Ленинского муниципалитета, прихватив с собой представителей управляющих компаний, пошёл по адресам замерзающих севастопольцев.

«- Тепло в вашем доме появилось? Была заявка.

— Тепло… вот, кастрюлю нагрела только что, поставила.

— То есть батареи холодные?

— Конечно, холодные».

Спустя неделю после начала отопительного сезона в 25 доме по улице Гоголя батареи оставались холодными. Представители УК убеждали, что они не виноваты, виноваты тепловики.

«Мы тепло не подаём. Наших технических вопросов здесь нет. Ни порывов, ни утечек нет, ничего. Есть низкая температура теплоносителя. И она меняется. Допустим, холодно – они увеличили, обязательно сразу воздух создаётся».

Неделю не было отопления и на Большой Морской,41. Всё, что смогли посоветовать представители управляющей компании людям – это неоднократно спускать воздух из системы отопления. Для этого нужно оставить заявку оператору. По словам директора УК, Аварийно-диспетчерская служба работает круглосуточно, ещё три специалиста принимают звонки в дневное время.

«Пожалуйста, звоните. Если вы не дозваниваетесь, причина бывает не из-за того, что они трубки не берут. Либо со связью проблема, но основное – занято, потому что звонков очень много. Мы стараемся оперативно исправить все ошибки».

Непонятно, правда, при этом, почему граждане не могли дозвониться и обращались за помощью уже в редакцию «НТС». А вот главный инженер УК «Центр» Кирюшин сообщил, что отсутствие в некоторых домах тепла спустя неделю после официального начала отопительного сезона – вполне нормальное явление, по его мнению.

ВЛАДИМИР КИРЮШИН, главный инженер управляющей компании «Центр»: «Есть период пуско-наладки, который не занимает несколько часов. У нас 595 домов с центральным отоплением, работает около 20 человек слесарей и два сварщика. То есть эту работу как бы по плану всегда проводили где-то в течение десяти дней. Сегодня работа уже выходит на заключительный этап. Мы выходим к тому, что практически те порывы, которые были, мы поустраняли».

По словам генерального директора организации Алексея Гусынина, управляющая компания «Центр» отлично подготовилась к отопительному сезону. А то, что граждане сейчас мёрзнут – это некоторые «особенности производства».

АЛЕКСЕЙ ГУСЫНИН, генеральный директор управляющей компании «Центр»: «Подготовка прошла в полном объёме. Проведена и опрессовка, и гидравлика вся проведена, все дома прошли, получили техническое заключение, с теплосети мы всё сдали. Всё хорошо. Особенности. Вы понимаете, особенность работы в том, что мы проверяем всё под холодной водой и давление даём немного не такое большое, потому что мы просто не в состоянии его давать. А когда запускается отопление, даётся горячей водой и плюс давление увеличено. Фонд у нас старый».

Глава Ленинского района продолжает мониторинг домов вместе с управляющими компаниями.

МАКСИМ МИШИН, глава Ленинского муниципального округа Севастополя: «Хотелось бы, чтобы первое – теплосеть подняла температуру, как минимум, на два-три дня, чтобы можно было наполнить и проверить всю систему полностью, чтобы люди понимали, что действительно тепло к ним доходит».

И вот при всём этом безобразии севастопольцы узнали, что во втором полугодии 2021 года в городе ещё и вырастут тарифы на коммунальные услуги. Причем сильнее, чем у нас, плата может вырасти только в двух регионах: в Чечне (на 6,5%) и Новгородской области (на 6,4%). В Севастополе и Крыму разрешили повысить тарифы максимум на 6,2%. Такая информация следует из распоряжении Правительства Российской Федерации № 2827-р от 30 октября 2020 года. Документ подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Ранее губернатор Михаил Развожаев говорил о том, что коммунальные тарифы будут расти с 1 января 2021 года — так уточнял новостной портал ForPost.

Вторая по обсуждаемости тема – ежедневный рост вновь выявленных случаев заболевания ковидом. И Крым, и Севастополь ставят антирекорды. Поэтому в городе возобновил работу Единый колл-центр по вопросам коронавируса волонтёрского штаба «Мы вместе!»

АЛЕКСЕЙ КРАСНОКУТСКИЙ, и.о. директора Департамента общественной безопасности Правительства Севастополя: «Единый номер 41-77-07, который был по ковиду, так и остается. Единое окно, в котором граждане Севастополя и приезжающие смогут получить всю необходимую помощь. Дальше маршрутизация уже гражданина не касается. Это уже наша внутренняя работа по медицинским учреждениям – лекарства, вызов врача и так далее».

Работа центра ведётся по двум направлениям – условно они разделены на ситуационный центр и медицинский информационно-аналитический центр. В состав включены ответственные лица из профильных Департаментов Правительства города.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОКУТСКИЙ, и.о. директора Департамента общественной безопасности Правительства Севастополя: «До конца дня ещё прорабатываем с Роспотребнадзором, чтобы автоматически исходя из заявки контактного человека, подтвердившегося с ковидом, автоматически формировались постановления и предписания Роспотребнадзора и лечащий врач уже будет в своём кабинете видеть данные предписания. При необходимости – если человеку нужен будет этот документ – он будет ему доставляться».

Губернатор Развожаев посетил этот колл-цетр и пришёл к выводу, что его работу нужно оптимизировать, потому как нынешняя модель обладает «недостаточно чёткой и прямой логикой».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Сейчас мы ещё раз по этой всей технологии пройдём со всеми ответственными, чтобы максимально упростить с одной стороны систему, с другой сделать её максимально полезной для людей и максимально информативной для органов власти. Понятно, что это лишь первый день. В течение недели мы всю ситуацию отстроим».

Сейчас звонки, поступающие в единый колл-центр перенаправляются в зависимости от сути обращения. Вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи курирует медицинский информационно-аналитический центр. Там с позвонившими беседуют врачи, обладающие доступом к базе медицинских персональных данных. Они ответственны за назначение последующей диспансеризации обратившегося. За консультации и психологическую помощь отвечают волонтёры штаба «Мы – вместе!».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «В моём понимании, задача, которую я ставил – человек, который находится на амбулаторном лечении, или у которого возникли трудности или непонимание вопросов, связанных с COVID – он должен сделать один звонок сюда и получить либо врача на дом, либо таблетки на дом, либо скорую помощь, которая будет зависеть от ситуации. Его не должно волновать, что происходит внутри наших структур и систем».

Отдельно рассматривается вопрос, касающийся доставки медикаментов на дом заболевшим коронавирусом.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Если врач сделал назначение, если скомплектован набор медикаментов, есть приложенная и распечатанная схема лечения, есть телефон, по которому можно позвонить и при необходимости еще раз проконсультироваться – доставку медикаментов может сделать волонтёр, защищённый, который дал на это согласие. Таким образом мы снимаем ещё одну дополнительную нагрузку на амбулаторное звено».

При штабе, пообещал Михаил Развожаев, всегда будет находиться автомобильный транспорт и средства индивидуальной защиты, а также волонтёры, готовые отправиться развозить медикаменты по домам.

Порадовало, что Севастополю выделили 16 миллионов рублей на покупку препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом на аппаратном совещании в понедельник сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Александр Кулагин.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, и.о. заместителя губернатора Севастополя: «Там добавлен парацетамол и некоторые лекарственные препараты, такие как ривароксабан и апиксабан. Как раз за федеральные средства мы то, чего нам не хватает, дополнительно докупим. Ну и те основные, которые противовирусные».

Александр Кулагин также напомнил, что Правительством Севастополя ранее проводилась закупка других необходимых для проведения лечения препаратов – фавипиравир, арбидол и интерферон альфа. Эти лекарства были выбраны городом по итогам 8-го федерального пересмотра методических рекомендаций.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, и.о. заместителя губернатора Севастополя: «Второе направление у нас – на лаборатории 5,5 миллионов рублей нам выделено. Соглашение ещё не подписано. Только принято решение».

Тема, с некоторых пор ставшая просто вечной и традиционной для Севастополя – мусор во дворах – на этой неделе получила новое, неожиданное развитие. Одна из севастопольских управляющих компаний обратилась в прокуратуру Ленинского района города с просьбой провести проверку деятельности общества с ограниченной ответственностью «Чистый город». Некачественная работа предприятия, по мнению руководства Управляющей компании – причина мусора в севастопольских дворах.

Дворники убирают придомовую территорию и мусоросборные камеры. Но машина из «Чистого города» приезжает нерегулярно, баки стоят по несколько дней. А в это время мусор разносится по всему двору, потому что мусорщики не подбирают отходы, выпавшие из контейнеров.

ВЛАДИМИР БОЖИЧКО, мастер управляющей компании «Мир»: «К сожалению, происходит сбой в графике и не всегда убираются эти контейнеры. И пакеты мы тоже собираем возле этих контейнеров, потому что мусора больше, чем сами контейнеры по вместимости. И почему-то эти мешки не забираются. Мы создаём бригаду, которая приезжает сюда специально, чтобы убрать мусор, который разбросан ветром, и опять собираем это в мешки, опять складываем. И это происходит вот так закольцовано».

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» Максим Бутин понимает, в чём беда и что нужно менять.

МАКСИМ БУТИН, генеральный директор ООО «Управляющая компания»: «Сталкиваемся с такой ситуацией, что количество контейнеров, частота вывоза контейнеров недостаточна на сегодняшний день. Происходит скопление мусора. Количество жителей увеличилось, а нормы остались на уровне 2018 года. Люди же платят за вывоз мусора. Соответственно, мы получаем претензии за то, что мусор складируется, мусор не вывозится».

Бутин несколько раз обращался в компанию «Чистый город» с просьбой изменить график или установить дополнительные контейнеры. Но там ему рекомендовали обращаться в организацию «Благоустройство города «Севастополь».

«Мы обращаемся, но редко видим обратный отклик».

В итоге пришлось обратиться в Прокуратуру с просьбой проверить, почему компания «Чистый город» не исполняет условия заключённого договора, а также правильность начисления оплаты за некачественно предоставляемые услуги.

А вот к конторе «Благоустройство города «Севастополь» есть претензии у Ленинского муниципалитета. Глава района сделал вывод – предприятие не справляется с прямыми обязанностями по вывозу и уборке мусора. Ещё одно важное замечание к предприятию – расположение так называемых контейнеров-лодок для крупногабаритного мусора.

МАКСИМ МИШИН, глава Ленинского муниципального округа Севастополя: «Хочу обратить внимание, то что проблема с контейнерными площадками и лодочками она никуда не делась, всё это происходит из-за того, что нет системности уборки этого мусора. Соответственно со своей стороны будем принимать какие-то радикальные меры, потому что Благоустройство города Севастополя не выполняет свои прямые обязательства по вывозу, уборке и подбору мусора».

Более того в некоторых местах оставленные лодки попросту создают аварийную ситуацию на дорогах для автомобилистов.

«Либо она будет стоять на пешеходном, оставляя для них полметра, либо она вот так вот будет торчать … будь здоров».

Немного о хорошем. Пришедшие в Севастополь дожди наполнили Чернореченское водохранилище 145 тысячами кубометров воды. 80 тысяч из них пришлись на 1 ноября – об этом сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Владимир Базаров. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал ситуацию, отметив, что благодаря политике экономии воды, город сможет не испытывать проблем с её нехваткой, как минимум, до весны 2021 года.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Мы понимали, что осадки рано или поздно начнутся. Оно начнет наполняться. Вся стратегия наша по экономии и по получению дополнительных источников сработает. Все мероприятия, которые в рамках визита вице-премьера обсудили, надо начинать».

И ещё о хорошем! «Севэлектроавтотранс» отметил юбилей – 70 лет со дня основания предприятия и выхода на линию первого троллейбуса. В 1950-м году новый транспорт начал ходить по маршруту «Вокзал – гора Матюшенко». Теперь же линий около 20. Да и сам транспорт не сравнится со своими предшественниками.

ЮРИЙ ДУРНОВ, руководитель отдела продаж завода АО «Транс-Альфа» (г. Вологда): «Севастополь – один из самых обновлённых парков на текущий год, если сравнивать с другими городами. Вас можно с этим поздравить – вы передвигаетесь на самых качественных, современных и безопасных троллейбусах».

Совсем недавно компания «Транс-Альфа» поставила в Севастополь 70 новых современных троллейбусов. С 1 июля они постепенно начали выходить на линии. До конца года на предприятие поступят ещё 30. Гарантия от производителя на новые троллейбусы – 2 года. Предусмотренный срок службы – 10 лет или 60 тысяч километров пути. Водители от новых транспортных средств в восторге.

ФЁДОР МОСЕЙКО, инженер отдела технического контроля ГУП «Севэлектроавтотранс», водитель троллейбуса: «Троллейбусы просто замечательнейшие. Для водителя это просто предел мечтаний. У него замечательная обзорность, рулевое управление – управляется одним пальцем, оборудование всё под рукой, не надо никуда тянуться. Также троллейбус оборудован и системой для маломобильного населения, что немаловажно».

И снова – о хорошем! В Севастополе на этой неделе на улице Героев Бреста в районе дома №21-А работала ежегодная ярмарка «Урожай 2020». В этом году, несмотря на пандемию, организаторам удалось собрать фермеров и производителей из Севастополя, республики Крым и Краснодарского края. На территории более 8 тысяч квадратных метров разместилось около 80 торговых павильонов. В этом году организаторы ярмарки особое внимание уделили соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

ВАДИМ КИРПИЧНИКОВ, начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Правительства Севастополя: «В первую очередь, упор сделан на соблюдение режима средств индивидуальной защиты, масочный режим. Средства для обработки рук находятся около входа на ярмарку – это главное. Поэтому самое главное для нас – это здоровье наших покупателей. Все продавцы оснащены средствами индивидуальной защиты и так далее. Упор сделан только на торговлю и на минимальные цены на продукты питания».

Ярмарка проводится в четвёртый раз, и уже стала традиционной для многих производителей. Владимир Жировов из Краснодарского привёз севастопольцам живых зеркальных карпов, толстолобиков и мраморных сомов.

ВЛАДИМИР ЖИРОВОВ, глава крестьянско-фермерского хозяйства (Краснодарский край): «Африканец мраморный – это диетическое мясо высшей категории. Без костей, один центральный хребет. Это рыба, у которой Омега-3, витаминный ряд выше, чем у осетровых».

Несмотря на то, что открылась ярмарка в будний день, здесь собралось довольно много посетителей.

«- Как впечатления от ярмарки в целом?

— Замечательные впечатления. Всё хорошо, рядом с домом. Единственно – плохая здесь поверхность. Но, я думаю, со временем всё наладится.

— А что по уровню цен?

— По уровню цен. В принципе, так, как и везде. Такой же уровень».

Ну и, пожалуй, о хорошем – достаточно. Вернёмся к обычной жизни горожан, которые ежедневно делятся с «НТС» своими проблемами. Причём теми, которые в состоянии решить городская власть. Но – не решает. Пример – заброшенные аварийные дома на улице Оборонной. Место сбора наркоманов и очаг регулярных пожаров. Севастопольцы давно требуют решить вопрос с заброшенными аварийными домами на улице Оборонной. Людям приходится жить в режиме повышенной готовности – 3 здания в нескольких метрах от игровой площадки и детского сада стали пристанищем для асоциальных элементов, по вине которых в помещениях время от времени разгорается огонь, а прилегающая территория превращается в свалку. Днём эти руины любят изучать вышедшие на большую перемену школьники, с наступлением темноты сюда стекаются представители менее благополучных групп населения.

ОЛЕСЯ ГОЛИНКА, жительница дома №12 по улице Истомина: «По ночам такси приезжают. Как это у них называется? «Закладки», «Клады». В общем, наркотические вещества там ищут. А это место находится между детсадом и школой. «Дорога жизни» в общем. А это совсем нездорово».

«Культурный досуг» собравшихся порой заканчивается пожаром. Один из таких произошёл в начале недели, 2 ноября. Площадь возгорания составила приблизительно 20 квадратных метров.

ДАРЬЯ ШТЫКА, жительница дома №12 по улице Истомина: «К многоквартирному дому нет пожарного проезда. Естественно, что все бдят. По ночам люди смотрят в окно, люди смотрят по сторонам думают: что будет дальше?»

Дом неоднократно обещали снести, но до сих пор каких-то конкретных действий предпринято так и не было. По информации жильцов, в будущем на этом месте планируют построить новые жилые дома, но, с точки зрения людей, уплотнительная застройка создаст другие проблемы для района. Правильным выходом из ситуации, с их точки зрения, было бы комплексное благоустройство территории.

ДАРЬЯ ШТЫКА, жительница дома №12 по улице Истомина: «Неправильно, когда в микрорайоне нет спортивного игрового комплекса. Мы же ездим в другие районы, смотрим. По Проспекту Победы – в каждом дворе огромные площадки, спортивные, игровые, для малышей. Обустроены по городу скверы. Почему мы не имеем право на такую прелесть здесь?»

Почему до сих пор не началась процедура по сносу опасных, аварийных зданий – непонятно.

Ещё пример, где много обещали, но напрочь об этом забыли – микрорайон улицы Дмитрия Ульянова. Жителям трёх домов – 18, 20 и 22-го в прошлом году представители власти пообещали благоустроить сквер в честь прославленного севастопольского скульптора Станислава Чижа и отремонтировать дороги в прилегающих дворах. Состоялась встреча общественников с Главой Гагаринского муниципального округа Алексеем Ярусовым и Владимиром Немцевым. По итогам совещания, чиновники заверили горожан, что сделают всё возможное, чтобы в 2020 году – в год 85-летия скульптора, здесь появился сквер его имени. Однако, с начала года люди стали получать отписки. В итоге чиновники вообще заявили, что никакого благоустройства не будет.

РАИСА ЧЕРНЕЦКАЯ, жительница дома №20 по улице Дмитрия Ульянова: «И обещали, сказали – да, в 2020-м году мы всё сделаем. Сделаем дороги, вот наши вдоль домов подъездные. Сделаем весь этот сквер в 2020-м году. А в 2020 году мы уже нигде не были. Вот я хожу, нигде нас в планах нет. Никто ничего говорит мы делать не будем. И не могут даже определится чья это земля, понимаете!»

Департамент городского хозяйства направил гражданам официальный ответ, где было указано, что участок земли, на котором люди рассчитывали увидеть скверик имени Станислава Чижа, имеет категорию «земельный участок среднеэтажной жилой застройки». В переводе с языка бюрократического: «Это, граждане, ваша территория, мы тут ни при чём». Верхом цинизма, после всех обещаний, жители посчитали предложение чиновников принять участие в конкурсе «Самый дружный двор» и выиграть деньги на благоустройство.

Про обещанный ремонт прилегающих территорий тоже забыли.

ЛИДИЯ КОСОВА, жительница дома №18 по улице Дмитрия Ульянова: «Департамент и наш ГУПС документ нам такой дал, что в 2020-м году у вас будет ремонт ваших всех территорий, вот 20-го дома, 22-го и 18-го. Будет благоустраиваться весь двор, скамеечки там, земля завезется – вот этого ничего нет».

Вот интересно: про жителей улиц Оборонной, Дмитрия Ульянова просто забыли и оставили народ без благоустроенной среды. А жителям улицы Льва Толстого благоустройство в виде парковки под окнами очень настойчиво всучивают. Даже с помощью частного охранного предприятия. Да, на этой неделе подрядчик ремонта улицы Толстого ООО «Доринвест-Крым» привлёк к работе ЧОП, чтобы жители не мешали делать их жизнь и окружающую среду комфортней.

«— Мне не надо рассказывать это всё!

— Георгий, мы к вам обращаемся.

— Георгий, для чего вы сюда приехали?

— Кто, я?

— Георгий, ну давайте пообщаемся. Вы же лицо административно-ответственное, я правильно понимаю?

— Нет.

— Нет? А кто вы?»

Напомним, жители улицы Льва Толстого выступают против создания парковочного кармана прямо у них под окнами. Они даже пытались отстоять свою позицию в суде, но суд встал на сторону Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. По словам местных жителей, все их письма в прокуратуру, губернатору и в профильные ведомства остались без ответа.

ДМИТРИЙ СОЛОВЬЁВ, житель дома №19 по улице Льва Толстого, председатель совета многоквартирного дома: «Может быть власть всё-таки выйдет на контакт какой-то, диалог. Ремонт – конечно. Улицу нужно ремонтировать, безусловно. Но то, каким образом это происходит, и не только скажем на улице Льва Толстого, это печально».

Вот кто бы так позаботился о людях, живущих в домах верхней части проспекта Генерала Острякова? Перекопанные из-за затянувшегося ремонта трубопровода пешеходные дорожки во дворах проспекта Генерала Острякова, в районе дома №182, несколько месяцев не приводят в порядок городские службы. Территория брошена, строители ушли. Небольшой сколоченный из деревянных досок мост – чуть ли не единственный путь, по которому в сезон дождей можно попасть с улицы во двор. Но и он особо ситуацию не спасает – ведь мост просто положили в массив грязи. Буквально в паре десятков метров от раскопанной трубы находится детская площадка. Ограждённая металлической сеткой и усеянная булыжниками, она, судя по пустым пивным бутылкам и перемещенной с ближайших мусорок мебели, стала местом отдыха далеко не для детей. Качели и лавочки исписаны, в лучшем случае, оскорбительными надписями. А потому приходить сюда семьям с детьми для совместного времяпрепровождения вряд ли захочется.

КИРИЛЛ ПОПОВ, корреспондент: «Ситуация на спортивных площадках, неподалёку в одном из дворов по проспекту Генерала Острякова, выглядит не многим лучше. Оградительная сетка на футбольных полях частично уничтожена вандалами. В свою очередь, само поле регулярно бывает забросано мусором. Что касается прилегающей территории, здесь асфальт пошёл волнами. Картина в принципе выглядит неблагоприятно».

Две громких истории этой недели объединены одним словом – «спилили». Исторические ворота у дома по улице Одесской подрезали, чтобы, как ни дико это звучит, «влез асфальт». Вход во двор многоквартирного дома №19 преобразился не в лучшую сторону. Массивную металлическую конструкцию укоротили в ходе ремонта дороги. Это возмутило городскую общественность. Дом №19 по этой улице входит в перечень объектов культурного наследия. Ограждение и ворота, примыкающее к нему, не являются ОКН, но имеют историческую ценность для нашего города, считает член регионального штаба Общероссийского народного фронта Иван Комелов.

ИВАН КОМЕЛОВ, член регионального штаба Общероссийского народного фронта: «Данное ограждение является, по устоявшемуся мнению, копией решётки Летнего сада в Санкт-Петербурге. Есть фотографии, подтверждающие это. Хорошим примером служит реставрация аналогичной решётки на улице Большая Морская дома №16-18. Там прекрасно отремонтировано. Вот такой, с моей точки зрения, варварский подход, связанный с тем, что банально данный объект не является ОКН – это недопустим в Севастополе. Мы ведь теряем нашу историю, мы меняем исторический облик города».

Самое дикое, как выяснилось впоследствии, ворота пилили с разрешения жильцов дома. По крайней мере, так подрядчик сообщил главе Ленинского муниципалитета. Неужели людям, живущим в историческом центре Севастополя, настолько безразлична архитектура города? Новостному порталу ForPost в пресс-службе ГБУ «Севастопольский Автодор» сообщили, что ворота вскоре будут восстановлены силами подрядной организации. Каким именно способом — пока не уточняется.

И второй крик «Спилили!» — этой недели. Ряд здоровых, высоких хвойных деревьев на площади Восставших у здания Главного управления МВД России по Севастополю был полностью вырублен правоохранителями. За сохранность абсолютно здоровых насаждений боролись депутаты Законодательного собрания, но добиться диалога и вынести вопрос на обсуждение с общественностью так и не удалось – правоохранители так и не вступили в разговор ни с народом, ни с городскими парламентариями.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Дело в том, как это всё делалось. Делалось это под покровом или темноты, или вечера, или ночи. Уважения сам способ сноса этих деревьев не вызывает. Если вы так правы в своих действиях, если вы уверены в своей правоте – можно было работать, не прикрываясь пеленой ночного тумана. Я считаю, что совершена большая серьезная ошибка».

Ранее правоохранители заявляли, что перед ними не стоит задачи снести деревья, что подобная инициатива исходила не от них. Но этому противоречили порубочные билеты, выданные ведомству по их запросу.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Я хочу напомнить, что губернатор города Севастополя, который тогда имел статус временно исполняющего обязанности, сообщил, что решение в отношении этих деревьев будет приниматься с учетом общественного мнения, с учетом мнения севастопольцев. Не учли мнение севастопольцев, не учли мнение депутатов Законодательного собрания, экологов, общественников. И это плохой пример».

Примечательно, что к вечеру 6 ноября на этих местах, под благословение священника, высадили новые ели. Вспомним, что необходимость сноса прежних деревьев объясняли мерами антитеррора. Возникает вопрос: а когда эти ели вырастут больше пары метров и начнут представлять опасность с точки зрения «антитеррора» — их тоже спилят? Или будут пилить только верхушки под линеечку?

На фоне этой мрачной истории порадовал конец недели. В Парке Победы в субботу люди высадили Березовую аллею, посвящённую 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. Акцию организовал благотворительный фонд «Твори добро».

«Сергей Есенин – это наш, русский поэт. Мы его чтим, и именно из-за этого пришли сюда сажать!»

«Чтобы правильно посадить дерево, надо под этот уровень прикопать – они так росли. Сейчас немножко подсыплю, чтобы уровень совпадал с этим».

«Хочется свою березу. Чтобы, когда мы пришли – были какие-то воспоминания тёплые».

В нелёгком деле высадки растений помогали и самые юные севастопольцы, среди которых – и особые дети.

«Деревья отвечают тем же и дарят очень позитивную энергетику. Это потом в дальнейшем будет наша березовая роща, где может кто-нибудь сорвёт подберезовик, а кто-то сделает шикарный кадр семейный на память».

«Мы слышали, ты даже имя придумала для своей берёзки?

— Гура!»

А ещё шесть тысяч молодых сосен появились на Сапун-горе благодаря участникам акции «Сделай лес». Сосенки высаживли на территории недалеко от Монастыря в честь Корсунской иконы Божьей Матери, здесь в 2008 году в большом пожаре погиб лес. Саженцы для акции предоставил севастопольский Лесхоз.

«Аккуратненько. А теперь что делаем? Закапываем. А теперь что делаем? Утрамбовываем, да? Молодец. Дай пять».

На Сапун-гору пришли добровольцы, общественные организации и просто неравнодушные севастопольцы, которые привели с собой друзей, товарищей и членов семьи.

ИГОРЬ КОЛЕСНИКОВ, участник акции «Сделай лес»: «Дай Бог, три четверти приживётся. В любом случае, город получит огромный зелёный участок, на котором можно будет свободно дышать, любоваться окружающими пейзажами, вспоминать наших предков, которые именно здесь, через эту часть Сапун-горы в 1944 году освобождали город, и показывать своим детям это чудное, замечательное место. В целом здесь будет новое, я считаю, место приложения силы, место любви для всех наших горожан».

В создании будущего леса участвуют и севастопольцы с ограниченными возможностями здоровья: слабовидящие члены общественной организации «Белая трость», инвалиды первой и второй групп Орлиновского муниципального округа, горожане с болезнью Бехтерева.

ЮЛИЯ ГОЛИК, председатель Севастопольского отделения Межрегиональной общественной организации «Новая жизнь»: «Инвалид хочет дышать чистым свободным воздухом в городе, не говоря уже, что, конечно, обыкновенный человек, у которого всё нормально со здоровьем. Это нетрудно прийти и помочь городу сделать дополнительно лес, пространство для отдыха. Этот участок подготавливался, он проходился трактором, пахались борозды, потом мы вытаскивали камни. Это было на протяжении трёх недель подряд».

Вот таким рассказом о настоящих севастопольцах с чистыми сердцами мы и закончим обзор событий минувшей недели. Мне остаётся добавить, что за минувшие сутки в городе на свет появилось 9 детей. 5 мальчиков и 4 девочки. Пусть они вырастут такими же настоящими людьми, честными и любящими свой Город-герой Севастополь!