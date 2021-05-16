Основные события недели в Севастополе: 10-16 мая

Севастопольская неделя оказалась достаточно насыщенной громкими событиями. Город вышел из долгих праздников, и жизнь закипела. Начнём с того, что 11 мая, в первый рабочий день, в охранной зоне Херсонеса Таврического появились неизвестные люди, которые стали городить забор вокруг объектов культурного наследия – 12 и 13 береговых батарей. Руководил рабочими человек в военной форме. При этом редакция телеканала НТС получила официальный ответ от Министерства Обороны, где сообщалось, что указанный участок с кадастровым номером был передан городу в 2017 году, о чём имеются соответствующие акты. Территория, расположенная вблизи 12-й и 13-й батарей, находится за границами земельных участков Минобороны России. Соответственно, что за работы здесь ведут люди в военной форме – было непонятно. Общаться с журналистами они не хотели и съёмочную группу попросту послали. Хорошо, что только к министру обороны, а не подальше.

«- А вы кто? Представьтесь пожалуйста.

— Неважно.

— Что значит неважно? Вы представитель Министерства Обороны?

— Нет.

— Нет? А почему у вас форма?

— Вы находитесь не на границе, вы зашли сейчас на территорию Министерства Обороны.

— То есть вы не представитель Министерства Обороны, верно?

— Ребята, что вы от нас хотите?

— Мы хотим узнать, что здесь происходит, что здесь строится.

— Дача.

— Дача чья? Ваша?

— Все вопросы к Министерству Обороны.

— Информацию доведут до всех, что вы переживаете.

— Мы не переживаем.

— К Шойгу обратитесь, позвоните. Он вам всё расскажет».

Одна часть рабочих заливала бетонные основания для установки забора, другая – с помощью лопат ровняла грунт на территории памятника. На стройке то и дело проезжали гружёные землёй камазы. На огораживаемой территории прямо на земле разбросаны обломки древней керамики. По мнению реставратора Анатолия Туманова, грунт здесь перемещается самым варварским способом.

«Это X век ручка вот, а это дно кувшина. Это VIII—IX век, это тоже. Это первых веков нашей эры. И тут кругом эта вся керамика разбросана. Разворошили культурный слой экскаватором. Никаких археологов тут не было».

Выяснить, что происходит практически у стен Херсонеса пытался член штаба Севастопольского отделения ОНФ Иван Комелов.

ИВАН КОМЕЛОВ, член штаба Севастопольского отделения Общероссийского народного фронта: «Мы получили информацию от тех строителей, которые там работают, о том, что готовится некий грандиозный проект, который предполагает создание некоего мемориального парка, школы искусств и реконструкцию 12 и 13 береговой батареи. При этом мы обратились за комментарием сразу же в Севнаследие, которое должно было охранять в данном случае объект культурного наследия – 12 и 13 батареи, там не в курсе этого вопроса о том, что такие работы предполагаются. И самое главное, музей-заповедник Херсонес Таврический также сказал, что они не в курсе какие работы происходят у них непосредственно на территории».

Севастопольская общественность была взволнована очередной непонятной начинающейся стройкой. Секрет открыл на следующий день губернатор города.

По словам Михаила Развожаева, на этой территории планируется создать археологический парк, который должен стать единым комплексом с «Херсонесом Таврическим». На выставочных площадках, которые предполагается создать в рамках реализации проекта, планируется демонстрировать как экспонаты, находящиеся в хранилищах музея-заповедника, так и новые находки. 12-я и 13-я батареи останутся нетронутыми.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «То, что касается батареи: никогда даже речи не шло, что на участке батареи будет вестись строительство. Батарея сохранится, станет частью историко-археологического комплекса. Мало того – там будет проект её реконструкции, приспособление для того, чтобы можно было её посещать как музейный объект».

Однако в рамках археологического парка будут созданы не только музейные объекты, но и образовательные. Как сообщил губернатор, на площадке, расположенной ниже батарей планируют построить школу на 770 мест.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Здесь, на этом участке должен быть ещё один образовательный объект. Сейчас принято решение, что на этом участке будет строиться общеобразовательная школа, которая будет строиться частично на средства Минпросвнщения России, но так как это будет школа с углублённым изучением гуманитарных наук, эту школу ещё частично профинансирует фонд «Моя история». Это будут направления углублённого гуманитарного, исторического, эстетического, художественного направления».

Но и это – ещё не всё. В рамках археологического парка планируется создать филиал детского международного центра «Артек».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Тот вопрос, который на последней встрече с президентом студентка СевГУ задавала. Действительно, также на территории этого историко-археологического парка будет расположен гуманитарный центр с рабочим названием «Корсунь», то есть филиал «Артека» в Херсонесе. То есть у нас реально будет свой филиал «Артека» в Севастополе в этом объекте в Херсонесе».

Как сообщил губернатор города, строить археологический парк будут структуры Министерства обороны России. Со строителями также будут сотрудничать специалисты Севнаследия. По словам Развожаева, сейчас прорабатываются технические моменты создания объекта. Презентовать его концепцию севастопольцам планируют в июне. Хочется, чтобы в дальнейшем презентации подобных проектов широкой публике проходили раньше, чем начинались работы по возведению заборов и перепахивание грунта экскаватором.

А вообще, тема культурного наследия на этой неделе в Севастополе звучала достаточно громко. Поэтому продолжим. Штукатурка на подпорной стене кинотеатра «Победа» будет восстановлена по гарантии. Об этом тоже сообщил губернатор Севастополя. Напомним, в середине апреля штукатурка с подпорной стены у кинотеатра «Победа» начала трескаться и разрушаться. Целые куски строительного материала отваливались после обычного прикосновения к ним рукой. Севастопольцев тогда возмутила откровенная халтура – штукатурка вместо полноценной реставрации. По словам Михаила Развожаева, такая временная мера была выбрана, потому что денег на полноценную реставрацию не было, а оставить подпорную стену в прежнем состоянии после завершения ремонта Большой Морской было нельзя, так как она бы портила эстетический вид всей улицы.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Проекта реконструкции, конечно, не было. Тут я не собираюсь вам ничего придумывать. Сделали и оформили соответствующим образом проект сохранения объекта культурного наследия. Это бутафорская часть, которая должна была временно её визуализацию улучшить».

На проект реставрации объекта культурного наследия – кинотеатра «Победа» — требуются немалые деньги. На работы тоже. Поэтому пока парапеты снова замажут штукатурным раствором.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Не хочется, чтобы до того, как мы разработаем проект реставрации, у нас была ободранная эта история, поэтому я дал поручение по гарантии восстановить хотя бы в том виде, в котором было. Это точно не наносит никакого ущерба камню, который под этой штукатуркой прячется, и, конечно, мы параллельно будем искать деньги сделать проект реставрации кинотеатра, и уже при проекте реставрации специалисты пусть решают, как должна выглядеть эта подпорная стенка».

Продолжая тему культурного наследия, отметим, что на этой неделе севастопольцев, переживающих о состоянии «Штыка и Паруса», в очередной раз обнадёжили.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя:

«- Кроме того, мы ещё в этом году начнём ремонт (и должны в общем-то его закончить) «Штыка и паруса» — главного объекта, который уже долгое время нуждается в ремонте, особенно нижняя площадка.

— Проектная документация тоже готова, финансирование есть. Начинаем в ближайшее время эти работы».

Ещё одна громкая история с объектом культурного наследия приключилась на улице Адмирала Макарова. Здесь на этой неделе Прокуратура Севастополя заставила очередного предприимчивого гражданина остановить незаконное строительство коттеджа с видом на бухту. Причём застройщик отчаянно сопротивлялся, прятался, не пускал на участок представителей Севнаследия.

АНДРЕЙ ПУЗАНОВ, начальник отдела надзора Управления охраны объектов культурного наследия: «Проход любых контролирующих структур, органов, организаций, сотрудников на частную собственность, тем более если это является жильём – строго регламентирован законодательством. И просто так туда вторгаться нельзя».

Общественникам пришлось разобрать часть забора на улице Адмирала Макарова, 16, чтобы зафиксировать вопиющий факт нарушения закона. Здесь, в охранной зоне объекта культурного наследия строители вырыли целый котлован под будущий коттедж. Глубина котлована примерно пять метров, расстояние от дома – объекта культурного наследия – не больше 20-ти метров. На место прибыл новый заместитель прокурора города Андрей Жугин, потребовал немедленно прекратить земельные работы и попросил сотрудников полиции действовать решительней.

«Нарушение закона есть. Представители власти говорят, что это нарушение, а полиция ждёт. Я, заместитель прокурора города стою уже час здесь – вас жду, начальника полиции. Это нормально? Ну конечно, нет. Давайте, занимайтесь. Потом доложите прокурору, он мне».

Счастливый финал истории: благодаря бдительности горожан и реакции севастопольских прокуроров очередную «преступную» стройку на улице Адмирала Макарова удалось остановить – владелец участка убрал с территории экскаватор. Теперь актуальным становится вопрос – кто и каким образом будет восстанавливать перекопанный склон, ведь если в ближайшее время начнутся проливные дожди, велика вероятность оползня.

Ну и заканчивая тему исторического наследия, отметим, что губернатор города в эфире нашего телеканала сообщил, что удалось спасти от новой железнодорожной ветки Загайтанскую скалу с древними храмами и заодно жилые дома инкерманцев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Ветка фактически будет сдвинута от монастыря влево – к краю прохождения по реке Чёрная, там, где у нас промзона, туда за завод, вдоль реки. Она будет сделана на эстакаде, закрыта в стеклянную трубу, это будет ещё уточняться».

К другой теме. Севастополь не остался равнодушным к казанской трагедии. Вечером 11 мая в Комсомольском парке имени Марии Байды появился мемориал, посвящённый жертвам чудовищного теракта.

ЛАРИСА МЕЛЬНИК, руководитель исполкома Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «Мы конечно с утра, когда узнали о случившемся, сказать, что мы в ужасе были – это ничего не сказать. И весь день думаешь, и смотришь эти кадры – без звука правда просматривали. Анализируя ситуацию, вы знаете, мы приходим к такому выводу, что, наверное, взрослым нужно как-то проснутся. Прекратить проталкивать всякую ерунду типа ювенальной юстиции, а серьёзно взяться за души и психику наших детей. Мы пришли просто выразить своё соболезнование всем жителям Казани, что ещё можно сказать – скорбим вместе с Казанью».

И спустя сутки после случившегося севастопольцы продолжали нести к мемориалу цветы, игрушки и зажигать свечи.

«Мне очень тяжело говорить. Сама мама, у самой дочка учится во 2 классе. Душа разрывается конечно, когда уходит она в школу». «Это очень страшно, у меня не один ребёнок, у меня трое детей. Старшая дочь в 10 классе учится, второй сын в 6 класс ходит. Очень страшно сейчас детей в школу отпускать. У меня просто нет слов. Очень обидно и жалко». «Это очень страшно, потому что это дети. Это наша общая боль. Общая трагедия для всей страны. То, что люди приносят цветы к мемориалу. Простите, без слёз просто невозможно об этом говорить. Кончено нужно помнить, нужно морально поддержать родителей и семьи, которые пострадали в этой страшной трагедии».

Не остались равнодушными горожане и к севастопольской трагедии. 11 мая в результате пожара в частном доме, который произошёл на территории садоводческого товарищества «Черноморец», погибла 6-летняя девочка, а её 10-летняя сестра получила ожоги площадью 85% поверхности тела. Семья осталась без крова и вещей – вообще без ничего. Севастопольцы стали искать в соцсетях родственников семьи, предлагать помощь.

ЮЛИАНА МОРОЗОВА: «Очень многие люди звонят, спрашивают: чем помочь, как помочь, куда направлять средства или приносить вещи? Я как волонтёр фонда «Сердце Севастополя» – я волонтёр-психолог в этом центре, полностью доверяю руководителю и самому фонду, и мы приняли решение с этим фондом собирать помощь через них. Если у кого-то будет желание оказать семье помощь – это можно будет сделать через «Сердце Севастополя» на их официальные реквизиты».

Помощь может оказать любой желающий.

При переводе финансовой помощи необходимо сделать отметку «пожар». Также помощь можно передать по адресу ул. Пляж Омега 413 ежедневно с 10 до 16 часов.

Поддержать семью приняло решение и Правительство Севастополя.

СТАНИСЛАВ БОРИСЕНКО, директор Департамента труда и социальной защиты населения Правительства Севастополя: «Проектом постановления предполагается оказать материальную помощь выжившим членам семьи по 100 тысяч рублей и 1 миллион рублей на погибшую девочку. Итого 1,4 миллиона. Департамент труда и соцзащиты уже подготовил документы, чтобы осуществить выплату».

Директор Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко уточнил: кроме этой утверждённой материальной помощи, семье уже выплатили 56 тысяч рублей компенсации, а также оплатят похороны погибшей девочки.

А выжившую в пожаре старшую сестру погибшей севастопольская санавиация вечером 13 мая отправила в краснодарский ожоговый центр имени Очаповского. Ребёнка сопровождала бригада медиков севастопольской городской больницы № 5.

Возможность экстренно транспортировать пациентов в близлежащие федеральные центры с помощью санитарной авиации появилась у севастопольских медиков в апреле этого года.

Это стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». До нынешней весны нуждающихся в транспортировке пациентов отправляли на лечение в федеральные медицинские центры автотранспортом или самолётами через Симферополь. Непосредственно в Севастополе санитарной авиации не было.

К другим темам. Правительство города пытается решительно бороться с незаконными застройщиками. Три сарая и один капитальный забор снесут в Севастополе в течение трёх месяцев. Две самовольных постройки уберут в Инкермане – на улице Умрихина в районе дома №7. Как отметил заместитель директора Департамента городского хозяйства Сергей Журавлёв, эти сараи не состоят на кадастровом учёте и не имеют владельцев.

Кроме того, демонтируют один капитальный забор возле дома №5 по улице Ракетной. Севастополец построил ограждение незаконно, затронув часть тротуара.

Также чиновники решили снести аварийный заброшенный сарай площадью 54 квадратных метра по адресу: улица Гавена, 6 в районе строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса. Демонтаж постройки необходим для завершения благоустройства территории ФОКа.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Данное строение находится на территории земельного участка, отведённого под строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Сейчас оно мешает завершить благоустройства и укладку инженерных сетей. Требуется решение».

А вот бороться с незаконными сараями на мысе Фиолент пока не получается. Потому что, в принципе, бороться там нужно не с одним человеком, а с целой самопровозглашённой и независимой Республикой. Да, именно так можно назвать городок из хибар и лачуг, появившийся на склонах мыса в районе «Маяка». Здесь есть свои правила и порядки, а также – смотрящие за дисциплиной и комендант. Публика собралась здесь самая необычная. Кто-то из проживающих занимается спортом и йогой, а кто-то – употребляет запрещённые вещества.

ЕКАТЕРИНА ПИМЕНОВА, представитель общественного движения «Друзья Фиолента»: «Люди самые разнообразные – это и дикие туристы, которые приезжают на лето. Есть и местные жители, которые живут там на постоянной основе. Публика очень разная».

Есть здесь и свой «смотрящий» за территорией.

ЮРИЙ СОБОЛЕВ, комендант лагеря на мысе Фиолент: «Я провозгласил себя, знаете, таким не то, чтобы комендантом, а человеком, которого все там слушаются в плане убрать, навести порядок, не употреблять что-то, не тащить туда наркотики. И все местные люди там это беспрекословно выполняют, потому что у нас там спортивная культура и всё остальное. Мы абсолютно готовы сотрудничать с органами власти, с полицией, со всеми остальными. Если кого-то надо найти там, сдать, ещё что-то в этом роде – естественно, с соблюдением морально-этических норм».

Юрий Соболев собрал здесь единомышленников, которые в свободное время занимаются спортом и следят за соблюдением порядка в поселении. Главная задача – не допустить распространения наркотиков и алкоголя.

«У нас есть такой обход территории, дабы избежать этих моментов. Они конечно выскакивают, уродов полно. Но поверьте мне. На мне сейчас именно такая задача, чтобы так негласно – здесь всё было тихо и спокойно, чтобы не было этих уродов. Я их уродами называю, по-другому никак».

Это место является уникальным памятником и находится в ведении музея-заповедника «Херсонес Таврический». Однако, как признаются сотрудники администрации музея, уследить за вверенной территорией откровенно не получается.

ТАТЬЯНА САРАПУЛКИНА, первый заместитель директора историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «Мы пытались своими силами как-то эту проблему решить, но в связи с тем, что там проживает достаточно много людей, которые не всегда адекватно реагируют на наши замечания, ситуацию было решить очень сложно. Потому что люди не хотели покидать эту территорию. Мы писали несколько обращений в органы правопорядка, которые были проигнорированы».

По словам первого заместителя директора музея-заповедника «Херсонес Таврический», на летний сезон 2021 поселение выселять не станут, но будут вести работу с правоохранительными органами. А сами граждане независимой Республики считают себя «санитарами» мыса и уверены, что приносят пользу.

ЮРИЙ СОБОЛЕВ, комендант лагеря на мысе Фиолент: «Я лично за тех людей, которые там живут, почему. Немного не грязных, не мытых, а нормальных пацанов, которые работают на стройках. Потому что они там делают туалеты. Туристы <…….> куда? Они <…….> вот это вот всё. Ну а эти делают, копают им туалеты постоянно, выносят за ними мусор. Ну а кто это будет делать, если не они? Ну честно! Никто этого делать не будет. И будет вот здесь просто всё <…….>».

Если после увиденного вам не захочется «дикого Фиолента» — рассчитывайте на официальные городские пляжи. Их сейчас активно готовят к началу лета, как убедились наши съёмочные группы. На «Солнечном» сотрудники ГБУ «Парки и скверы» убирают мусор и приводят в порядок заржавевшие металлические конструкции.

ЕВГЕНИЙ ЩЕРБАКОВ, сотрудник ГБУ «Парки и скверы»: «Идёт подготовка к покраскам, вот там уже идёт покраска перил. Здесь планируется очень много всего. Во-первых, это покраска всех частей, амфитеатра, перил. Ну и озеленение парка».

Производимые работы не мешают туристам и местным жителям проводить время на свежем воздухе и любоваться прекрасными видами бухты.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА, жительница Санкт-Петербурга: «Такое удовольствие получаем. Мы приехали из Петербурга. И даже не ожидали, что здесь будет так хорошо: и в городе, и на море. Так что всем рекомендую сюда приезжать».

Пока пляж и пирс ещё не заполнился большим количеством отдыхающих, некоторые горожане успевают заняться любимым хобби.

ВЯЧЕСЛАВ СОЛДАТОВ, житель Севастополя: «Рыбалка отлично! Главное ведь не рыбалка, а удовольствие. Окунёк идёт. Пляж хороший, всё сделают, всё нормально, молодцы. Люди вон купаются, хотя вода ещё прохладная, градусов 14, а мы подождём 16. Так что всё хорошо, спасибо вам».

На «Солдатском» пляже уже заканчивают вывозить водоросли. За несколько месяцев к берегу прибило большое количество морских растений. Сначала специалисты выловили их из воды, а потом с помощью КАМАЗов вывозили с пляжа.

Один из популярных пляжей для отдыха с маленькими детьми – «Омега». Здесь работы по очистке прибрежной зоны подходят к концу. Сейчас специалисты подкрашивают скамейки, расчищаю после весенних штормов песок от битого стекла, и другого мусора. Пока здесь не многолюдно, но желающих прогуляться у моря в тёплый день становится всё больше. Тому, что место отдыха приводят в порядок местные жители рады.

Постоянные посетители пляжа и набережной высказали несколько просьб в адрес профильных структур.

Что ж, посмотрим на наши пляжи 1 июня, насколько они будут готовы к ожидаемому небывалому потоку туристов.

А теперь — к «парадным» темам, которых на этой неделе было достаточно. 12 мая на 35-й береговой батарее уже традиционно отметили «День последнего выстрела». В 1944 году в этот день советские войска окончательно разгромили остатки немецких и румынских соединений, взяв в плен десятки тысяч фашистов. Ровно в 15 часов, как и 77 лет назад, были произведены три залпа из легендарной «сорокапятки».

ВАЛЕРИЙ ВОЛОДИН, директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «12 мая 1944 года – дата окончательного освобождения Крыма и Севастополя от немецко-румынских захватчиков. Потому что именно здесь после того как центр города 9 мая был взят нашими войсками после битвы на Сапун-горе – здесь завершался разгром. И вот на этом Херсонесском полуострове от маяка Херсонесского и немного дальше, чем 35-я береговая батарея в плен были взяты от 28 до 30 тысяч немецко-румынских войск».

В честь годовщины памятной даты организаторы подготовили для гостей музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» небольшой фильм о последних днях окончательного освобождения Севастополя. А после просмотра состоялся ретро-автопробег до Херсонесского маяка.

Севастопольские кадеты-нахимовцы вернулись из Москвы с Парада Победы, на вокзале их встречали гимном Города-героя и цветами.

Кадеты с поставленной задачей справились на отлично, рассказал начальник учебного курса Севастопольского президентского кадетского училища Сергей Головин.

СЕРГЕЙ ГОЛОВИН, старший воспитатель, начальник учебного курса Севастопольского президентского кадетского училища: «Боевая задача выполнена успешно. Личный состав строевого расчёта образцово справился с выполнением возложенных на них обязанностей, за что получил соответствующую благодарность от Президента. Как всегда, перед сложной, ответственной задачей возникает определённая степень волнения, но это всё быстро прошло на фоне успешных тренировок, подготовки к выполнению задач».

У родителей было совсем немного времени, чтобы увидеть своих сыновей после их первой командировки в столицу. С прибытием в постоянное место дислокации ребят поздравили и руководители училища.

ОКСАНА ГОЛОТЕНКО и ОЛЬГА ЧЕРОКОВА: «Для наших ребят выпала большая честь и не каждому есть такой шанс поучаствовать в Параде Победы на Красной площади, пройтись по брусчатке, пройтись достойно после долгих и упорных тренировок. Это очень волнительно до слёз. Мы, конечно рады и гордимся ребятами. Вы знаете, эмоции переполняют, потому что любая мать может гордиться такими детьми. Они статные, высокие, их одухотворённые лица. Мы очень гордимся».

Торжественной была и встреча юных нахимовцев на плацу родного училища. Именно здесь они начинали учиться чеканить шаг. Ну а в Москве непростые условия подготовки к Параду, похоже, только закалили характер ребят.

АЛЕКСАНДР ПОПОВ, начальник Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища: «Проходила подготовка в непростой обстановке, в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений. Мы жили не в центре Москвы, как в прошлый раз, а в отдалённом гарнизоне. Условия были особые: значительно была ограничена возможность выхода за пределы части. Очень серьёзно подвела нас погода, климат. Очень часто тренировки проводились в плохих метеорологических условиях».

Александр Попов уже второй раз руководил парадным расчётом, приглашённым на Парад Победы в Москве. Начальник училища отметил, что в этом году ребята особенно порадовали его ответственным подходом в задаче.

ВИКТОР ЗАЙЧЕНКО, нахимовец 6-го учебного курса: «Надо идти всё время в ногу, держать равнение, что довольно-таки сложно, потому что нужно ещё улыбаться офицерам, ветеранам, Президенту Российской Федерации. Держать, опять же, равнение перед идущей коробкой, чтобы за тобой не завалился строй. Я понимал, что я улыбаюсь людям, которые подарили мне эту улыбку, подарили мирное небо над землёй, и они достойны этой улыбки».

НИКИТА ЧЕРОКОВ, нахимовец 6-го учебного курса: «Думаешь только о ветеранах, о тех, кто сражались за эту страну, о себе не думаешь. Ты уже идёшь на автомате – равнение, шаг идут уже на автомате идеально. Да, конечно, я хотел бы ещё раз там побывать, потому что это, пожалуй, самое необыкновенное и незабываемое впечатление в моей жизни».

Все участники – 145 воспитанников и 30 сотрудников училища – награждены медалью «За участие в военном параде».

И, конечно, самым парадным в Севастополе стал день 13 мая – День рождения Черноморского флота. 238 лет он неразрывными узами связан с городом-крепостью, городом-героем. Традиционно перед началом всех празднований в Свято-Владимирском соборе на центральном холме отслужили молебен и благословили всех моряков, которые несут боевые дежурства на кораблях. Здесь же освятили и передали Черноморскому флоту икону с частицами мощей Фёдора Фёдоровича Ушакова.

У памятника основательнице Севастополя и Черноморского флота – Екатерины Великой – собрались моряки, ветераны флота, первые лица города.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Нельзя не назвать Фёдора Фёдоровича Ушакова, Алексея Самуиловича Грейга, Михаила Петровича Лазарева – прославленных адмиралов, которые грудью защитили Севастополь в годы Первой обороны. Владимир Алексеевич Корнилов, Владимир Иванович Истомин и, конечно, Павел Степанович Нахимов – достойные ученики Михаила Петровича Лазарева. Они отдали самое дорогое, что у них было – жизнь за наш город, за его святые камни».

По традиции, моряки, флотские офицеры, ветераны и руководство возложили цветы к памятнику Екатерине II.

Черноморский флот продолжает пополняться. Только в этом году в его состав войдут 7 кораблей и катеров, а также до 19 единиц боевой техники, рассказал командующий Игорь Осипов.

ИГОРЬ ОСИПОВ, командующий Черноморским флотом: «Задача поставлена Черноморскому флоту быть всегда в боевой готовности. На флот поступают новые корабли, новая техника зенитно-ракетные системы противовоздушной обороны, береговые ракетные дивизионы».

В Екатерининском зале Дома офицеров флота полтора десятка военнослужащих отметили государственными наградами – медалями Суворова и Ушакова, а также ведомственными медалями Министерства обороны «За воинскую доблесть».

Празднование 238-й годовщины основания Черноморского флота завершилось в Севастополе концертом на борту гвардейского ракетного крейсера «Москва». Сцену и зрительный зал оборудовали на вертолётной площадке крейсера. Открывали праздничный концерт артисты флотского Ансамбля песни и пляски. Они презентовали Гимн Черноморского флота.

Среди зрителей — гвардии матрос Адель Шаймарданов. Он призывался из Татарстана. Говорит, захотел служить ещё на втором курсе университета, а на четвёртом – окончательно определился, что хочет попасть именно на Черноморский флот.

АДЕЛЬ ШАЙМАРДАНОВ, гвардии матрос, механик ракетно-артиллерийской боевой части гвардейского ракетного крейсера «Москва»: «Когда сказали, что я попадаю служить в Крым, Севастополь, очень сильно обрадовался. По приезду определили, что я буду проходить службу на гвардейском ракетном крейсере «Москва». Впервые было непонятное ощущение, я не понимал, что меня ждёт. Но прибыв на корабль, я понял, что предстоящие походы, предстоящие моря – это то, о чём я мечтал. Службой на крейсере горжусь».

Завершил праздничный концерт Заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов. В его исполнении прозвучала новая песня «Чёрное море» и уже знакомые всем популярные композиции.

А игроки Игроки ФК «Севастополь» в День Черноморского флота на родном стадионе оформили досрочное чемпионство и получили заветный трофей. Произошло это за 5 туров до конца сезона – настолько севастопольцы оторвались по очкам от всех соперников.

Финальный свисток болельщики встретили овациями, а игроки со скамейки запасных сразу побежали к тем, кто провёл последние минуты матча на футбольном поле. Празднование началось прямо на газоне. Это – не просто очередная победа «моряков». Это – решающие три очка, добытые в поединке с одним из претендентов на медали. Теперь наша команда недосягаема для преследователей. ФК «Севастополь» официально оформил чемпионство за 5 туров до финиша сезона.

АРТУР АЙМЕТДИНОВ, полузащитник ФК «Севастополь»: «Я рад, что перешёл именно в эту команду, именно в этот сезон. У нас очень хороший коллектив, слаженная игра. И мы решили задачу, которую перед нами ставили».

АЛЕКСАНДР ЧЕЛЯДНИК, защитник ФК «Севастополь»: «Мы всегда отдаём все силы на футбольном поле. Мне очень приятно, что я вернулся в родную команду и добился с ней чемпионства. Я очень горжусь этим».

Руководство Крымского футбольного союза привезло Кубок, чтобы, не откладывая в долгий ящик, вручить трофей триумфаторам.

ЮРИЙ ВЕТОХА, президент Крымского футбольного союза: «Сегодня мы поздравляем их. Они действительно герои. И я рад, что именно в этот день Кубок передаётся на хранение этому прекрасному клубу. Спасибо Вам, что вы поддерживаете, и спасибо вам, что его [кубок] завоевали!»

Заслуженный трофей принял капитан футбольного клуба «Севастополь» Сергей Науменко.

Впереди ещё 5 игр. Турнирного значения для «моряков» они не имеют. Но и футболисты, и тренерский штаб понимают: опускать высоко поднятую планку ни в коем случае нельзя. К тому же севастопольцев ждут ещё основные торжества. Золотые медали команде вручат 13 июня после матча завершающего 28 тура, накануне другого праздника – Дня города.

В День Черноморского флота на железнодорожный вокзал Севастополя прибыл патриотический поезд в рамках акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!». Его встретили тысячи гостей и жителей города – героя. Люди с интересом рассматривали тематический эшелон. Большой ажиотаж вызвал вагон – «Современная армия». Интерактивные экспозиции рассказывали о достижениях всех видов и родов войск, фотографии демонстрировали работу российских миротворцев в горячих точках. На выставке было представлено оружие, обмундирование и даже образцы мин – ловушек.

АЛЕКСАНДР ГОРЯЧЕВ, руководитель вагона «Современная армия»: «С правой стороны у нас представлена экспозиция, посвященная деятельности нашего противоминного центра в Сирийско-арабской Республике. Порядка 150 тысяч различных взрывных устройств уже кустарного производства было выявлено нашим противоминным центром. Из них, порядка 38 тысяч – это мины — ловушки».

Поезд преодолел не одну тысячу километров. Позади остался Мурманск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. На железнодорожный вокзал города-героя пришли около 10 тысяч человек. Организаторы признаются, в Севастополе – особенная атмосфера.

ЮРИЙ ЯРОВ, руководитель акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»: «Вы знаете, Севастополь всегда отличался своим гостеприимством. Особая атмосфера в вашем городе. Нам очень понравилось. Всё прекрасно. Очень приятно, что губернатор посетил наш эшелон и внимательно осмотрел все наши экспозиции. Мы будем рассказывать еще об этом долго в других городах».

На перроне развернули военно-полевую кухню, организовали выставку образцов вооружения, военной и специальной техники. Для жителей и гостей Севастополя выступили творческие коллективы города с патриотическими песнями. С важным для Севастополя событием, присутствующих поздравили первые лица города.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Уважаемые ребята, сегодня вы участвуете в совершенно потрясающем событии. Сегодня в город-герой Севастополь прибыл специальные поезд, который был создан специально по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу. Вот в словах «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» всё сказано».

И завершилась эта неделя в Севастополе тоже ярко и празднично. После годового перерыва, вызванного пандемией, вновь состоялась всероссийская акция «Ночь музеев», давно полюбившаяся горожанам. В этом году в ней приняли участие 7 учреждений культуры нашего города. Все они подготовили самую разнообразную программу для своих гостей, чтобы каждый севастополец нашёл интересную ему активность. Вечером 15 мая двери музеев распахнулись.

На этом мы закончим обзор событий из жизни ещё одной севастопольской недели – майской, яркой и солнечной!