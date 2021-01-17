Основные события недели в Севастополе: 11 — 17 января

В начале недели стало известно, что в Севастополе будет снят ряд ограничительных мер, введённых из-за угрозы распространения коронавируса. 12 января, на заседании оперативного штаба в городском Правительстве было принято решение возобновить работу экскурсионных групп численностью до 15 человек на открытом воздухе. Кроме того, по просьбе вице-губернатора Севастополя Игоря Михеева с 18 января детей смогут принять учреждения дополнительного образования. Что касается театров и кинотеатров, они вновь начнут работу с 1 февраля.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Предлагаю наших коллег уведомить, и это решение мы не будет отменять, что с 1 февраля они должны быть готовы к открытию театров и кинотеатров при заполняемости залов в 30%. Если к этому моменту ситуация изменится, и разрешать до 50% зал наполнять, значит, мы будем принимать решение. Пока действующие рекомендации Роспотребнадзора такие».

В то же время контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и торговых центрах усилят. Соответствующее поручение дал губернатор города во время аппаратного совещания в понедельник 11 января.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «По выполнению мероприятий, связанных с санитарно-эпидемиологическим режимом. Павел Александрович [Иено – прим.ред.], давайте там с общественным транспортом народ приведите в чувства. Особенно государственный транспорт, катера и так далее. Последние два дня наблюдаю – все без масок, троллейбусы, автобусы. Было чётко написано: «Не обслуживать без масок».

Михаил Развожаев поручил пройти с проверками соблюдения масочного режима и по торговым центрам города.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Севастополе продолжает сохранять неутешительную динамику. За неделю диагноз COVID-19 подтверждён у 663 севастопольцев, скончались за эти дни ещё 36 заболевших.

Всего в Севастополе с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразился 8321 человек. В настоящий момент выздоровели 7560 из них, 319 – умерли.

В стационарах находятся 267 пациентов с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 212.

В конце рабочей недели в Севастополь поступила новая партия вакцины от коронавируса. Учителей и работников школ прививают против COVID-19 в преддверии начала новой учебной четверти. Вся процедура занимает буквально несколько секунд, и является абсолютно безболезненной.

«Вообще ничего не больно, занимало две секунды. Единственное, что перед этим померили давление, температуру, спросили про состояние, анамнез. А так – всё замечательно». «Особых переживаний не было. Я думаю, что все люди – профессионалы своего дела. Раз вакцины изобрели и сделали. Сделали это профессионально».

КИРИЛЛ ПОПОВ, корреспондент: «В этой холодильной камере в данной поликлинике и хранятся все поступившие дозы вакцины. Сам холодильник работает на -25 градусах по Цельсию. Это необходимая температура для содержания поступившей вакцины. Обычно диапазон идет от -19 до -28. Всё для того, чтобы препараты не пропали при высокой температуре».

Последнюю партию вакцины Севастополь получил 14 января, транш составил 700 доз. Единственное ограничение использования вакцины – прививку нельзя делать людям в возрасте до 18 лет. Поступившие запасы реализовали до конца дня 15 января, сейчас в Депздраве ожидают новой поставки.

СЕРГЕЙ ГРЫГА, главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Мы ожидаем. Более конкретных сроков нет. Обещают до конца недели. На этой неделе вряд ли, хотя мы готовы и в субботу, и в воскресенье принимать. Ответственные люди определены, склад готов, мы в любой момент дня и ночи (готовы)».

До конца февраля в Севастополь должны доставить 18 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом в эфире севастопольского телеканала рассказал губернатор Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Со следующей недели в регионах начинается прививочная кампания. Мы тоже получили официальное уведомление, что около 18 тысяч вакцин – 17 800 штук, мы должны будем получить до конца февраля. Но, а потом дальше будет по нарастающей».

В четверг прошла встреча губернатора Михаила Развожаева с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Сергеем Назаровым, где они обсудили механизмы реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя в 2021 году.

СЕРГЕЙ НАЗАРОВ, заместитель министра экономического развития Российской Федерации: «Она, в общем-то, значительно больше, чем в 20-м году. Нужна серьёзная мобилизация. Дискуссия была на тему того, какая мобилизация необходима, какое количество должно быть подрядных организаций, количества людей, чтобы расходовать эти средства капитального характера».

Михаил Развожаев, в свою очередь, напомнил об устоявшейся положительной динамике по работе с объектами ФЦП.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Сейчас появились инструменты, которые позволяют более оперативно перебрасывать средства с одного объекта на другой в случае, если один объект строится более успешно, а на другом возникают какие-то проблемы. Плюс, в прошлом году мы, при поддержке Министерства, Правительства, Президента, получили возможность по особому порядку заключать соглашения с подрядчиками».

А вот про один из объектов ФЦП – исторический природно-архитектурный комплекс «Максимова дача» – как будто и вовсе забыли. В редакцию телеканала «НТС» обратилась Екатерина Морозова – праправнучка городского головы с 1901 по 1908 годы, создателя уникальной достопримечательности. Концепция обновления комплекса «Максимова дача», которую фирма «Гуар» представила полтора года назад, так и осталась на бумаге, а федеральные миллионы, выделенные на ремонт и благоустройство, не освоены Правительством Севастополя в срок.

ЕКАТЕРИНА МОРОЗОВА, праправнучка Алексея Максимова: «У меня в руках огромное количество писем. Здесь огромное количество ведомств. Я обращаюсь напрямую к губернатору, поскольку я не знаю, какое ведомство ответственно. Переадресовывают наши письма Департаменту капитального строительства, которые пишут, в свою очередь, что они не имеют к этому никакого отношения, что нам нужно обращаться в Управление культуры. 29 декабря предыдущий раз обратилась – от господина Гапицонова получила откровенную отписку, что они не имеют отношения к созданию музея».

Максимова дача – объект из списка Федеральной целевой программы развития региона редакции 2018 года. На «реставрацию и приспособление для современного пользования» части природного парка выделены 656 миллионов рублей из бюджета страны. Внушительная сумма на развитие общественного пространства уместилась в чемодан без ручки – осваивать нужно, но возможности нет.

ЕКАТЕРИНА МОРОЗОВА, праправнучка Алексея Максимова: «Существует проблема нахождения на территории Максимовой дачи двух участков и домов. Очень остро стоит проблема выведения этих участков из состава особо охраняемой природной территории. Извините, два года почти прошло, но никто ничего не сделал. И ДИЗО, и Департамент архитектуры, Управление охраны объектов культурного наследия, Департамент капитального строительства – никто ничего не делает. При этом мы видим, что кольцо вокруг Максимовой дачи сужается».

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, председатель постоянного комитета по градостроительству Законодательного собрания Севастополя: «Просто так проблему Максимовой дачи не решить. Это очень сложный объект, особо охраняемая природная территория, в границах которой – так уж исторически сложилось – живут люди. В границах Максимовой дачи есть объекты истории, культуры, археологии. Мной было предложено разработать проект планировки и межевания территории, который бы позволил весь этот очень сложный комплекс увязать в одно целое».

Для продолжения работ по реставрации усадьбы «Максимова дача» Вячеслав Горелов предложил создать наблюдательный совет.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, председатель постоянного комитета по градостроительству Законодательного собрания Севастополя: «Предложили создать наблюдательный совет, в который могли бы войти как представители Правительства Севастополя, так и потомки градоначальника Алексея Максимова, депутаты Законодательного собрания Севастополя. В январе – феврале мы такой ответ получим, и тогда будет понятно, где мы находимся, и в какие сроки можно ожидать завершения этого проекта».

Посетители Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» вскоре смогут оценить техническое переоснащение Пантеона памяти – главного экскурсионного объекта, где уже около 10 лет заканчиваются все маршруты по музею. Здесь производится замена проекторов и добавление фотоархива защитников Севастополя. Чтобы показать эти лица современникам, сотрудники музея провели огромную работу с семейными архивами, фондами музеев Севастополя и России, немецкими карточками военнопленных.

ВАЛЕРИЙ ВОЛОДИН, директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Мы привлекли к работе тех людей, которые создавали Пантеон памяти тогда, в 2010- 2011 году (он был открыт 3 июля 2011 года). Так вот Фирсов Валерий Валентинович, он был привлечён Алексеем Михайловичем Чалым (он с тех пор поддерживает с ним связь). И по нашей просьбе он опять попросил Фирсова, чтобы он принял участие и в модернизации. Это его идея и авторское право использовать эти программы».

В видеоряд добавят 318 фотографий героев, защищавших Севастополь в дни Великой Отечественной войны.

На этой неделе стартовало строительство детского сада на месте пустыря у перекрёстка улиц Героев Бреста и Борисова. Социальный объект также возводится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Стоимость госконтракта – почти 248 миллионов рублей. Напомним, в конце прошлого года для Севастополя и республики Крым установлен специальный режим для государственных закупок. Теперь подрядчиков для строительства важных объектов правительство региона может назначать самостоятельно, минуя систему конкурсов и электронных аукционов. При строительстве детского сада на улице Героев Бреста назначен подрядчик без конкурса – АО «Севастопольстройпроект», работы должны быть завершены к концу года.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «В целом, конечно, мы ориентируемся на местных строителей, чтобы поднимать строительную отрасль, которая, к сожалению, за эти годы «пала смертью храбрых». В основном это были материковые подрядчики, но они в большей части не зарекомендовали себя как надёжных. Соответственно, сейчас в большей части у нас присутствуют местные – Крым и Севастополь».

В Севастополе может появиться ещё один сквер – в районе улиц Гавена и Героев Подводников в Гагаринском районе. Проект планировки и межевания этой территории чиновники утвердили на очередном заседании городского Правительства. Планируется образование 11 земельных участков, три из которых будут относиться к территории общего пользования. На них разместят спортивные площадки и объекты улично-дорожной сети. Два из этих участков власти изымут в целях исключения уплотнительной застройки данной территории.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Это два земельных участка. Один площадью 4000 квадратных метров с видом разрешённого использования под многоквартирную жилую застройку, так называемый «Дом у моря», который вызывал большой общественный резонанс. И второй земельный участок площадью 3800 квадратных метров почему-то имеет вид разрешённого использования «Индивидуальное жилищное строительство». Я так понимаю, что и в перспективе тоже планировалось возведение многоквартирного жилого дома».

На этом же заседании городского Правительства в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев оперативно отреагировал на сюжет «Независимого телевидения Севастополя» о жалобах граждан на дорогостоящее подключение домов к сетям газоснабжения в селе Фронтовом.

Напомним, 14 января телеканал «НТС» рассказал, что, несмотря на поручение Президента России Владимира Путина бесплатно подключать дома граждан к газу, жителей Фронтового вынуждают платить за разработку проектно-сметной документации и строительство газовой сети. По словам местных жителей, стоимость таких работ может доходить до 100 тысяч рублей.

ВАЛЕНТИНА КОЧЕТОВА, жительница села Фронтовое: «Кроме этих 23 тысяч, нам нужно будет заплатить, как сейчас нам предлагается, за подключение к газовой трубе, которая идёт мимо моих ворот в трёх метрах от ворот. Вот за эти три метра мне надо заплатить 27 тысяч рублей. И плюс оплата всех строительно-монтажных работ по проведению газопровода у нас по территории нашего двора и внутри. Как мне говорят, это не меньше 100 тысяч рублей».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Мне это совершенно непонятно, начали разбираться вчера. Какие-то странные регламенты у нас существуют, где за внутренние согласования между нашими же подведами какие-то деньги люди обязаны платить, что ложится на тариф. Мне кажется, это совершенно странные решения. Подход должен быть простой: мы реализуем государственную программу газификации, и человек платит один раз – только за то, что он делает у себя непосредственно на частной территории за забором. Именно в такой логике я ставил задачу. И никаких плат за технологическое присоединение, других вещей».

Михаил Развожаев поручил в дальнейшем проводить газификацию сёл с учётом высказанных замечаний, и при необходимости искать источники финансирования.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Это проблема первостепенная, потому что газификация Севастополя сильно затянулась. По первому поручению Президента она должна была быть завершена в 2020 году. Понятно, что мы отдаём себе отчёт, но к 2023, в основном, и полностью к 2025 году мы её должны сделать. Тем более, что ресурсы Федеральная целевая программа такие предполагает».

Два факта деятельности, которая, предположительно, может наносить ущерб природе Севастополя, зафиксированы на этой неделе. В Языковой балке вновь ударными темпами начался вывоз добытого на частном участке грунта. С 10 января работу возобновили водители самосвалов и операторы экскаваторов. Жители близлежащего СТ выражают опасения, что долгое разбирательство Правительства Севастополя в этом вопросе приведёт к полному уничтожению водоохранной зоны Северной стороны города.

КИРИЛЛ ПОПОВ, корреспондент: «Стоило только закончиться рождественским праздникам, как в Языковой балке вновь закипела работа. Гул техники – самосвалов и экскаваторов – здесь не затихает ни на минуту. Рабочие вывозят отсюда добытый здесь же, на этом участке, грунт».

ИРИНА ПРЫГУНОВА, доцент кафедры геоэкологии и природопользования севастопольского Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова: «Идёт полное игнорирование государственных служб, с которыми мы тесно работаем. И полное игнорирование мнения общественности. Такое впечатление, что государственные службы ничего не могут сделать. Обращения к администрации также результатов не дали, хотя в конце декабря губернатор сказал, что этот вопрос закрыт. К сожалению – не закрыт».

В ноябре 2020-го выяснилось, что добываемый грунт вывозился на объект Федеральной целевой программы – строительную площадку водозабора на реке Бельбек. Реакция губернатора последовала незамедлительно.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «С их стороны, с учётом обстоятельств, прекращены все коммерческие отношения. Там по целому ряду направлений сейчас работа ведётся. По решению ЧС сейчас строго запрещено какие-либо работы проводить. Надеюсь, судебное решение это окончательно закрепит».

Закрепить ситуацию судебным решением не удалось. 3 декабря Севприроднадзор проиграл дело. У ведомства не получилось оспорить ранее вынесенное решение, которое отменило штраф в 850 тысяч рублей. Его назначили частнику за пользование недрами без лицензии и несоблюдение экологических требований при работах в Языковой балке. Наша съёмочная группа решила самостоятельно проверить, куда едут фуры из Языковой балки. Поездка закончилась примерно через 20 минут – гружёный автомобиль остановился неподалёку от села Верхнесадовое, после чего заехал на строительную площадку Бельбекского водозабора. Таким образом, факт прекращения закупки материалов от собственника до сих пор находится под сомнением.

14 января жители Байдарской долины обнаружили, что грузовые машины свозят грунт и строительные отходы в район Морозовки. Видеофиксацию перевозки очевидцы предоставили телеканалу «НТС». По предположениям севастопольцев, землю и мусор везут либо со стороны крымского отеля «Мрия», либо со строительной площадки в Форосе. Редакция нашего телеканала передала данные в Севприроднадзор. В ведомстве поблагодарили за оперативно предоставленную информацию, сообщив, что взяли её в работу и выяснят, кому принадлежат машины и не нарушает ли закон деятельность перевозчика.

Закончилась эта неделя в Севастополе праздником подразделения особого назначения «Беркут». 16 января 1992 года оно было сформировано в структуре Министерства внутренних дел Украины. Бойцы севастопольского подразделения ОМОН «Беркут» противостояли экстремистам на майдане в Киеве, а после помогали обеспечить безопасность при организации референдума о возвращении Крыма в Россию.

Уважение и благодарность за доблестное исполнение долга соратникам выразил сенатор Российской Федерации Сергей Колбин, с 2004 по 2016 годы занимавший пост командира севастопольского подразделения ОМОН «Беркут».

СЕРГЕЙ КОЛБИН, сенатор Российской Федерации: «Дорогие друзья, сегодня ваш праздник – 29-ая годовщина легендарного подразделения ОМОН «Беркут». Вы – люди особого назначения, бесстрашные и универсальные солдаты. Вы спасаете человеческие жизни, пресекаете террористические акты, опасные виды преступлений, сохраняете порядок в чрезвычайных ситуациях. Вы рискуете своей жизнью, чтобы страна жила спокойно. Даже после ранений, травм, полученных в боях и спецоперациях, сотрудник ОМОН «Беркут» остаются всегда в отряде».