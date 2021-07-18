Основные события недели в Севастополе: 12- 18 июля

Итоги севастопольской недели. Начнём с грустного. Главное зрелище Дня Военно-Морского Флота в городе-герое отменено из-за коронавируса. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. Зрители в этом году не увидят традиционного военно-спортивного праздника с демонстрацией боевых возможностей сил флота и театрализованного представления в акватории Севастопольской бухты. Известно, что День ВМФ начнется с возложения цветов и венков командованием флота и руководством города у Вечного огня. После этого командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов совершит обход парадного строя кораблей в акватории Севастопольской бухты и поздравит их экипажи с Днём Военно-Морского Флота.

Ограничительные меры вполне оправданы. Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, особо тяжёлый индийский штамм коронавируса «Дельта» стал доминирующим в Крыму и Севастополе. С 16 июля в Севастополе ужесточили антиковидные меры при заселении в гостиницы и организации отдыха на природе. Для размещения в отеле, туристы должны будут предъявлять сертификат о сделанной прививке от коронавируса двумя компонентами или справку о наличии антител, выданную не позднее, чем за тридцать дней до заселения. Несовершеннолетних требования не коснутся.

ЛАРИСА ОСТАПЕНКО, начальник управления туризма Правительства Севастополя: «Дети до 18 лет не должны предъявлять каких-то дополнительных медицинских документов, если они находятся в сопровождении родителей или законных представителей, которые уже ранее предоставили данные справки».

Кроме того, по указу губернатора Севастополя на территории Севастополя теперь временно запрещено размещение палаточных лагерей.

ЛАРИСА ОСТАПЕНКО, начальник управления туризма Правительства Севастополя: «Управление туризма оперативно отслеживает ситуацию и реагирует на сообщения, жалобы, обращения граждан. И если будут фиксироваться какие-либо нарушения, то в оперативном порядке будет передаваться в надзорные органы для устранения данных нарушений».

На территории Севастополя создали мобильную группу из числа госслужащих и сотрудников полиции, которая проверяет места массового скопления людей на предмет соблюдения антиковидных ограничений. Рейды проходят в гостиницах, общественном транспорте и торговых центрах. Уже составлено более 4 тысяч протоколов.

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕНКО, заместитель начальника управления Департамента общественной безопасности Севастополя: «В настоящее время около 3 тысяч из них рассмотрено, по 1 000 протоколов вынесены штрафные санкции в размере более 1,5 миллиона рублей. По 2 тысячам вынесены предупреждения. Но, естественно, наша задача – не составление протоколов и привлечение людей. А именно предотвратить распространение этой инфекции».

Ещё из невесёлых новостей. Севастополь опередил всю Россию по уровню роста инфляции и росту цен. В июне инфляция увеличилась до 8,45%, превысив уровень по России, который составляет 6,50% и по Южному федеральному округу — 7,04%. Такую информацию опубликовал Центробанк со ссылкой на Росстат. Резкий скачок зафиксирован на продовольственные товары и, прежде всего, на плодовоовощную продукцию. Годовой прирост цен увеличился с 17% до почти 32%. Эксперты объясняют это тем, что прошлогодние запасы продуктов иссякли и на рынке появились импортные товары. Поэтому, подорожал «борщевой набор»: свёкла, капуста, картофель, морковь и лук. Выросла стоимость мяса и молочных продуктов. Подорожали и строительные материалы, прежде всего ламинат и ДСП. Рост коснулся и сферы услуг: проживания в отелях и хостелах и проезда на пассажирском транспорте.

Далее – тоже о достаточно мрачных событиях. На этой неделе ГБУ «Парки и скверы» продолжили сносить личную собственность граждан, проживающих в доме №23 по улице Древней. На прошлой неделе, в пятницу, люди с болгарками безжалостно снесли виноградную беседку с многолетней лозой и сетчатые ограждения. В понедельник приехали продолжить начатое. Прибывшая на место съемочная группа «НТС» застала рабочих, распиливающихся ограждение по периметру придомовой территории, всего в паре метров от площадки, где играли дети.

«Детская площадка. До этого начинали прямо от неё. Не ограждена была. Не наши вопросы, есть ли какие-то средства пожаротушения. То есть помимо того, что люди работают болгаркой, несовершеннолетние дети гуляют на площадке, это не огорожено. Никаких материалов к воспламенению у этих людей нет, отвечать отказываются».

Жители дома попытались настоять на том, чтобы были оформлены акты изъятия их собственности, потому что после первого приезда ГБУ «Парки и скверы» у людей пропало личное имущество.

КАРОЛИНА ШАПОВАЛОВА, жительница дома №23 по улице Древней: «По завершению работ в пятницу, когда уехали «Парки и скверы», мною было обнаружено, что рядом с бельевой верёвкой, где всегда стояли ходунки – это средство технической реабилитации моего ребёнка-инвалида. Они исчезли вместе с садовым инвентарём. Ходунки – средство технической реабилитации выдаётся раз в 5 лет Фондом социального страхования по программе обеспечения детей-инвалидов такими средствами».

В итоге, чтобы не отвечать на многочисленные вопросы местных жителей, представитель Департамента городского хозяйства Артём Ушев просто ушёл от них. В буквальном смысле.

«Могу я вам задать вопрос? – Я сейчас в настоящее время занят».

На место варварских работ прибыл депутат Законодательного собрания Вячеслав Горелов. Председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным подтвердил, что к процессу проведения демонтажа есть серьёзные вопросы.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Насколько я понимаю, у жителей этого дома есть решения судов, которые в их пользу. Я сейчас выезжал, не успел получить эти решения, но с юристом я разговаривал сейчас, и она говорит о том, что там есть важное замечание в пользу следующего: до тех пор пока права собственности на эту территорию не разграничены, здесь никто не имеет права ничего делать».

Местные жители недоумевают: кому спустя столько лет могли помещать столбики и площадка на крошечном клочке земли, который севастопольцы десятилетиями облагораживали собственными силами. И как им защитить свою собственность, если даже извещения о демонтаже развешивались с указанием совсем другого адреса – дома №32, который находится через дорогу.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Такое отношение к людям доверия к власти не вызывает. Я об этом неоднократно говорил – так нельзя поступать. Если вам необходимо здесь что-то сделать, прейдите к людям, покажите проект, объясните, почему так. Осмелюсь предположить, что те объявления, которые здесь в отношении дома №32, это была некая история, чтобы вы не успели войти в процесс опротестования. Потому что если бы они хотели указать точно это место, это можно было бы указать».

По удивительному совпадению, налёты «Парков и скверов» на дом №23 по улице Древней начались после того, как представитель фонда «Моя история» (идеолога строительства историко-археологического парка) предложил жителям выкуп квартир и услышал отказ. Встреча состоялась 6 июля. Информацию подтвердила руководитель пресс-службы Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история». Цель встречи в Фонде объяснили как изыскания «в отношении их [то есть жителей] пожеланий». Также телеканалу посоветовали «с уважением относиться к частной жизни собственников недвижимости и их праву самостоятельно принимать решения». Уважение к праву – это то, к чему, в том числе, стремится телеканал в своей работе. Однако именно жители дома №23 обратились на НТС, чтобы рассказать о тревожащей их ситуации, возникшей, как ни странно, после общения с представителями Фонда «Моя история».

ОКСАНА ГОНТАРЕВА, жительница дома №23 по улице Древней: «6 июля, в 18 часов он назначил встречу, представился: Руслан, представляет Фонд «Моя история», и предлагал жителям выкупить их квартиры. Уже в конце, когда он расписал-рассказал, что это нам будет манна небесная с неба сыпаться, если мы продадим квартиры, люди подходили некоторые – которые собрались продавать, он сказал: «Нет! Если 50% согласится на выкуп квартиры, тогда мы этим займёмся. И у меня был такой вопрос: а в чём ваша выгода? Он ответил: мы хотим сделать как лучше людям!».

Возникает вопрос, как будут «уговаривать» на продажу собственности оставшихся жильцов, если всё-таки наберётся 50% желающих съехать подальше от нового историко-археологического парка. «Аргументы», которые сейчас предлагаются жителям дома №23, не очень похожи на заботу о людях. Жители опасаются, что действия «Парков и скверов» – подготовка домов к сносу. Такое вероятное развитие событий им подтвердил и представитель Фонда «Моя история» 6 июля.

ОКСАНА ГОНТАРЕВА, жительница дома №23 по улице Древней: «Он сказал следующее: что здесь, по плану, будет большая дорожная развязка. Учитывая, что строится новый археологический парк «Херсонес», и наш дом будет подлежать расселению».

Председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя считает – жителям улицы Древней уже сейчас стоит готовиться к «длительной осаде».

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя: «Судя по всему, это будет серьёзная, тяжёлая и затяжная борьба. Это первое. Второе – я бы обратился к жителям прилегающих домов (21, 32 и так далее), чтобы они приняли решение и объединились в какую-то организационно правовую форму. Потому что вместе защищаться будет легче и надёжнее. Надеяться на то, что беда пришла в один дом и не придёт в другой, я бы не стал».

Вячеслав Горелов отметил, что он, вместе с депутатским корпусом, готов оказать жителям улицы Древней необходимую поддержку. В работу в ближайшее время, по его словам, включится и Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя: «Я не буду сейчас озвучивать полный спектр своих действий, которые будут предприняты в защиту граждан. Не хотел бы, чтобы оппоненты приготовились к тому, что их ждёт. Но я буду предпринимать очень серьёзные усилия, чтобы интересы жителей этих домов защитить». Но есть хорошие новости из области севастопольского культурного достояния. На улицу Суворова возвращают историческую брусчатку. К мощению подрядчик – ООО «Крымстроймост» — приступил буквально несколько дней назад. Это те же серые булыжники, снятые с дороги в начале нынешнего года.

АНТОН АНТЮФЕЕВ, ответственный за производство работ ООО «Крымстроймост»: «На укладку мы её привозим с ГБУ «Севавтодор» сюда на объект. Чистим её, обеспыливаем и проводим гидрофобизацию. Это специальный состав. Он готовится для того, чтобы меньше воздействовала влага на брусчатку».

После обработки камни около суток сохнут, а затем рабочие приступают к их укладке. «Подушка» новой мостовой состоит из цементно-песочной смеси, которую готовят здесь же. Всего в день её уходит порядка 5 кубов.

«Подготавливаем поверхность, потом укладываем камень и усаживаем его на своё место».

Работа это кропотливая и долгая. Каждый камень должен лежать на одном уровне, при этом надёжно укрепившись в «подушке».

Такая работа не может продвигаться быстро. За день, рассказывает представитель подрядчика, бригаде удалось уложить всего 9,5 квадратных метров покрытия. И дело не только в сложности подбора камней: каждый булыжник «усаживается» на своё место кувалдой вручную, что попросту физически тяжело, в чём убедился и корреспондент «НТС».

«Получается, он на несколько миллиметров должен выступать? Кувалда, кстати, не тяжёлая, мне кажется. Надо просто сильно бить? – Главное придерживать. – О, это очень тяжело. Моих сил явно не хватает».

После усадки булыжников щели между ними утрамбовывают смесью, а затем поливают водой, чтобы цемент и песок застыли. Сейчас на объекте работают 8 строителей, но в ближайшее время подрядчик обещает увеличить количество бригад, чтобы укладка продвигалась быстрее. Тем более, что выше по улице и без того сложное мощение станет ещё более трудозатратным из-за канализационных люков.

АНТОН АНТЮФЕЕВ, ответственный за производство работ ООО «Крымстроймост»: «Вокруг люков будем подбирать специально брусчатку небольшую и выкладывать вокруг люков, чтобы исторический люк был сверху над дорогой. Будем подбирать, будет красиво вокруг люка выложено».

Однако, это не единственная сложность, с которой столкнулись строители. По словам представителя подрядчика, проект капитального ремонта улицы Суворова пришлось менять прямо в процессе: толщина камней и структура грунта не соответствовали указанным в документах. И если бы у подрядчика не было совести, он бы спокойно наколол исторические камни на шестисантиметровые пластины и уложил, как это сделал подрядчик, изуродовавший мостовую на улице Кучера.

Обнадёживающая новость. Очередной подрядчик приступил к ремонту музея имени Крошицкого. Пока чиновники вели длительные переговоры с компанией «Гуар» и дважды расторгали договоры с этой организацией, одно из красивейших зданий Севастополя – Музей имени Крошицкого – простаивало с дырявой крышей и без окон. Спустя три года Департамент капитального строительства заключил мировой договор с ООО «Гуар». Оно отказалось от авторских прав на научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия. Теперь к работа приступил новый подрядчик – компания «Асгард». Ей предстоит выполнить капитальный ремонт крыши, заменить внутренние инженерные коммуникации, перекрытия, оштукатурить фасад со стороны двора и восстановить мраморную парадную лестницу.

ИГОРЬ АНАЦКИЙ, генеральный директор ООО «Асгард»: «Есть специальные способы, чтобы «подлечить» этот мрамор, восстановить. Максимально будет сохранён. Там на самом деле мраморной лестницы только один пролёт – исторический. Остальное заменили в советское время мозаичным покрытием. Это будет демонтироваться, и сделаем полностью лестницу из мрамора. Будет подбираться мрамор максимально близкий по цвету к тому мрамору, который исторически был в этом здании».

Сейчас здесь работают 17 человек, но в августе количество строителей увеличится вдвое. Новому подрядчику нужно не только демонтировать внутреннюю отделку, но и оценить результат работы предшественника, чтобы исключить брак. Для этого создали специальную группу, в которую вошли директор Музея имени Крошицкого, сотрудники Севнаследия и компания по авторскому надзору из Москвы.

ИГОРЬ АНАЦКИЙ,генеральный директор ООО «Асгард»: «Мы аналогичное здание примерно такой же площади сделали в Симферополе – это здание Дворянского собрания, и в Симеизе мы делали виллу «Ксения» — точно такое же здание, только там крыша была медная – ещё более сложный объект. В работе с объектами культурного наследия важны нюансы. Это не новострой – снесли и заново построили – это реставрация. Надо максимально сохранить вещи, которые были сделаны до нас».

А вот реализация проекта реконструкции объекта культурного наследия «Максимова дача» — под угрозой срыва. Представленная два года назад концепция обновления природного парка и старинной усадьбы осталась на бумаге, а более 600 миллионов, выделенных из бюджета страны, оказались неосвоенными. Праправнучка севастопольского головы Алексея Максимова Екатерина Морозова уже два года обращается в разные Департаменты Правительства Севастополя. Но пока что переписка с чиновниками не даёт результатов, и благоустройство особо охраняемой природной территории и объекта культурного наследия стоит на месте.

ЕКАТЕРИНА МОРОЗОВА, праправнучка Алексея Максимова: «Правительство города не может найти моральных сил, не может найти в себе какие-то ресурсы, чтобы организовать централизованно какой-то хотя бы один орган, одно ведомство, которое будет курировать и сопровождать именно эту Федеральную целевую программу. К сожалению, пока никто не может сдвинуть с места этот, наверное, очень тяжёлый груз для государства – груз сохранения памяти».

Алексей Андреевич Максимов был головой Севастополя с 1901 по 1908 годы. Он был меценатом восстановления храма Петра и Павла на городском холме после Первой обороны города и пещерного храма в Георгиевском монастыре, Музея Черноморского флота, строительства сухих доков Севморзавода, помогал простым людям. Рядом с Максимовой дачей сохранился соковый завод с подвалами. Праправнучка севастопольского городского головы Екатерина Морозова мечтает о воссоединении территории природного парка и завода, где можно будет приспособить производственные цеха под исторические и культурные пространства и организовать краеведческий музей.

Большая радость у маленьких любителей музыки из Вехнесадового. Им, наконец-то, заканчивают ремонтировать музыкальную школу, в которой до не давнего времени дети пели и музицировали под аккомпанемент дождевых струй, льющих из дыр в потолке.

ЕГОР КРИШТОПА, директор Севастопольской музыкальной школы №6: «Текла крыша, мы же крышу перекрыли. Отопление – здесь не было вообще отопления. Сейчас это отопление автономное. И дыры были в полах, и дыры были в потолке. И закрывались. Не знаю, может не стоит на телевидении говорить, и тазы ставили. Когда люди приходили на концерт, и шёл дождь как сейчас, воду ловили вёдрами – это было».

В непогоду проведение занятий в школе превращалось в настоящий квест. Все тяготы обучения в старом здании почувствовали на себе не только преподаватели в составе 10 человек, но 86 учащихся.

ЭЛИНА УСЕИНОВА, ученица Севастопольской музыкальной школы №6: «С потолка капала вода. Когда ты входил в школу, там у нас есть люк – оттуда тоже очень сильно капала вода и всегда стояли тазики там, ковры всякие».

Теперь эта история с протекающей крышей уходит в прошлое. Уже в сентябре в обновленном здании Севастопольской музыкальной школы №6 в селе Верхнесадовое прозвенит первый звонок и начнутся занятия. Полностью капитальный ремонт здания школы завершат в октябре.

В Гагаринском районе Севастополя продолжается строительство нового корпуса школы №54. В нём будут учиться дети с первого по четвертый класс. Ещё полгода назад на этом месте были руины и развалины старой воинской части вертолётного завода. Подрядчик, выйдя на объект в середине декабря прошлого года, в настоящее время уже выполняет монолитные работы, а также гидроизоляцию цокольного этажа. Согласно госконтракту компания «Альфа Групп Севастополь» должна полностью достроить отдельный корпус школы №54 в III квартале следующего года.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Это дополнительный корпус 54 школы. Таких у нас строится два на проспекте Октябрьской революции. Один уже вводится в этом году. Таким образом мы компенсируем места для учащихся, которых катастрофически не хватает в нашем городе. Стоимость объекта 480 миллионов. Контракт заключен в конце декабря 2020 года. Сроки окончания строительства – 2022 год».

По словам Иллариона Гапицонова, подрядчик взял хороший темп и ведёт строительство даже с небольшим опережением графика. На объекте закончены работы по обустройству фундамента, для возведения стен используется тяжёлая строительная техника.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, генеральный директор компании «Альфа Групп Севастополь»: «Сейчас на объекте работает 50 человек. Используются башенные краны, автокран, бетононасосы, бетономешалки, погрузочная техника. Конкретно в данный период проходит возведение корпусов за моей спинов: 3-го корпуса, дальше 4-го корпуса – возведение стен, фундамента. Заливаются фундаментные балки 4-го корпуса».

Боевые действия этой недели. Севастополь атакован опасным аллергенным растением – амброзией. Раньше это растение редко встречалось в таких масштабах, однако в последний год её количество резко увеличилось. Специалисты связывают это с ремонтом тротуарно-дорожной сети и благоустройством парков и скверов.

ВЛАДИМИР ЛОГВИНОВ, начальник отдела благоустройства администрации Гагаринского муниципального округа Севастополя: «Ну на наш взгляд те территории, которые были в прошлом году благоустроены, куда завозили грунт. Там везде проявление амброзии в том или ином количестве. Проспект Октябрьской Революции, территория вокруг ПОР 17, 21, Героев Сталинграда, где производился ремонт теплотрассы».

Директор Горхоза Горлов уверен, что бороться с опасным растением можно элементарным покосом травы в парках, скверах и общественных пространствах. Эту обязанность в конце апреля с плеч ГБУ «Парки и скверы» удачно переложили на муниципалитеты. Правда деньги довели позднее, а потом районы ещё и, согласно законодательству, более месяца проводили торги по найму подрядчика.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Любое кошение эффективно потому, что оно приводит к тому, что растение в том состоянии, которое необходимо по требованиям высоты и по требованиям его нахождения в проростках. Единственное, я говорю, что его нужно обрабатывать химическим составом».

Однако, как показала практика, косить амброзию — «сизифов труд», ведь через неделю она снова начинает разрастаться. Химикаты же, в свою очередь, могут навредить и другим растениям, высаженным на клумбах, поэтому единственный выход – прополка.

«Собственно говоря, вот здесь тоже самое – стебель центральный был скошен. И вот сколько появилось новых веточек – 4! Срубим 4 веточки и будет 8. Вот как растёт амброзия. Соответственно, мероприятия такие необходимо делать. Это единственный способ».

Однако, средств на то, чтобы нанять людей для выпалывания амброзии, у муниципалитетов нет. Поэтому приходится косить.

СЕРГЕЙ СЫТНИК, начальник отдела по благоустройству Администрации Ленинского муниципального округа Севастополя: «Оба метода являются эффективными: как прополка, так и покос. Покос препятствует произрастанию, цветению и распространению. Но за администрацией статья расходов «прополка» не закреплена. В рамках покоса мы можем только косить. Прополка закреплена за другими организациями. Поэтому боремся как можем. Нет статьи расходов, которая закреплена за нами. Допустим, «Парки и скверы» либо какая-то другая организация могут это сделать. Но, к сожалению, не мы.

— Поменять статью возможно?

— Нет. Департамент городского хозяйства».

Подрядчик, нанятый местными чиновниками, может косить траву только на территориях, закреплённых за администрацией: вдоль дорог, тротуаров, лестниц. На общественных зелёных территориях амброзию будут убирать сотрудники ГБУ «Парки и скверы», на придомовых территориях – специалисты управляющих компаний. Однако есть места, за которые никто не отвечает.

СЕРГЕЙ СЫТНИК, начальник отдела по благоустройству Администрации Ленинского муниципального округа Севастополя: «У нас есть так называемые белые пятна, которые не закреплены ни за одной организацией. То есть их как бы нет, но там трава растёт. Мы просим подрядчика на добровольных началах. Подрядчик хороший, он отзывается, заходит. Но вы же понимаете: заходит на белое пятно – страдает нам отведённая территория. Поэтому Администрация с Департаментом городского хозяйства проводит обширную работу по выявлению белых пятен, систематизации для дальнейшего вынесения их и закрепления их, конечно, уже на следующий год за администрацией».

За несколько дней в Ленинском районе выкосили более 15 тысяч квадратных метров травы.

Больше всего пострадал от амброзии Гагаринский район. Именно здесь в прошлом году велись интенсивные работы по благоустройству скверов и общественных пространств, куда завозилась земля.

ЕКАТЕРИНА ДЬЯЧЕНКО, мастер участка ГУП «УК Гагаринского района-2»: «В этом году это глобальная проблема по всему нашему району. Поэтому стараемся искоренять её сразу, когда она ещё не выросла. Вчера убирали уже траву по пояс в ужасном состоянии, поэтому пришлось нам её косить, хотя это делать нежелательно. Мы дальше будем заниматься этим участком, и буквально через неделю будем опять пытаться рвать, потому что там проблема очень серьёзная. Будем стараться её сразу искоренить в этом году, чтобы в следующем нам уже ничего не тревожило».

17 июля на борьбу с растением-вредителем вышли уже горожане. Субботник состоялся в сквере на проспекте Октябрьской Революции.

АЛЕКСЕЙ ЯРУСОВ, глава Гагаринского муниципального округа: «Территорию, на которой мы находимся – проспект Октябрьской Революции, мы уже косили три раза. И буквально на следующей неделе – числа 20-21 июля мы будем её косить уже четвёртый раз. Мы понимаем, что покос травы – это какая-то мера, но наша всё-таки позиция, подкреплённая мнением Россельхознадзора, что её нужно выкорчёвывать. Это самый удачный и успешный способ её победить».

Пока руководство Департамента городского хозяйства никак не может определиться, кто официально ответственен за прополку городских пространств – государственное предприятие «Парки и скверы» или муниципалитеты, которым недавно были переданы полномочия по покосу травы, общественность решила не медлить, и самостоятельно выйти на борьбу с растением, которое в ближайшем будущем может вызвать серьёзную аллергическую реакцию у жителей города.

АЛЕКСАНДР БОРОДАВЧЕНКО, активист волонтёрского штаба «Мы вместе – Севастополь»: «Сегодня здесь собрались не только представители администрации. Здесь есть ребята из молодёжного совета Гагаринского района, «Молодой Гвардии» Единой России. Вообще, история про то, чтобы максимально быстро и оперативно помочь людям, потому что мы знаем, что очень многие подвержены аллергической реакции на это растение».

Жители ближайших домов активистам очень благодарны. Сотни людей проходят через сквер ежедневно, многие гуляют здесь с детьми. Некоторые, увидев опасное растение, уже пробовали бороться с амброзией самостоятельно.

НАДЕЖДА ИВАНОВА, жительница дома №85 по проспекту Октябрьской Революции: «Пришла, после дождя так она хорошо дёргалась с корнями, потом что-то зачесалось… И у меня, наверное, больше часа и в глазах слёзы, и как будто что-то попало. Потом только дошло, что это из-за амброзии. Но я-то думала, что она вредная только когда цветёт. А дети здесь бегают маленькие. Вчера бегают, я мамам говорю: «пожалуйста, не надо это трогать, не надо их сюда пускать».

Это уже второй субботник, который проводят общественники. Ранее активисты и неравнодушные местные жители пропалывали газоны в скверике у бюста Нельсона Степаняна, который также расположен на проспекте Октябрьской Революции и в сквере на улице Колобова.

Вечная тема этого лета – мусор. «Красота» недели – парк 60-летия СССР. Прямо у входа в него образовалась колоритная помойка. Коробки, развалившиеся кресла и даже застекленные деревянные двери – по разнообразию мусора создается ощущение, будто кто-то вынес ко входу в парк целый балкон со всем его содержимым. До мусорных баков отсюда – считанные метры, но так как зачастую они бывают полностью забиты – свалка поблизости начинает разрастаться. И даже когда мусоровозы приезжают на участок – накопившуюся гору отходов никто не трогает. Как итог – участок, где находится медучреждение, парк и стоянки для автомобилей, становится всё более захламлённым с каждым днём.

ИРИНА, местная жительница: «После урагана очистили парк от ветвей. Но вы же понимаете: если кучу не убрали, то тут всё время будут нагромождениям. Сюда каждый день приезжает огромное количество машин, которые выгружают мусор. Понятно, что мы за это платим. Но не за ту часть, где делают нам бесплатно помойку».

Как утверждают сами местные жители, находящиеся поблизости урны и мусорные лодки регулярно оказываются переполненными. В жаркую погоду характерный запах ветер несёт прямо в открытые окна домов. Образно говоря, битва за подступы к парку 60-летия СССР Департаментом городского хозяйства проиграна. Определенные проблемы есть и на территории самого парка. урны уже частично расшатаны и завалены, краска из-за жары трескается не только на них, но и на некогда красивых скамейках, теперь выцветших и блеклых. Столики и скамейки у фонтана давно лишились своей металлической окантовки, зато приобрели очень много надписей некультурного содержания. Следить за состоянием сквера должно подведомственное Департаменту городского хозяйства учреждение «Парки и скверы». Не так давно, 8 июля, о работе по очистке парка отчитывался директор севастопольского Горхоза Евгений Горлов. На своих страницах в социальных сетях он рассказывал о большой проделанной работе по уборке территории.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Приехал лично проверить, как провели работу между домами 72 и 68 по проспекту Генерала Острякова в районе сквера 60-летия СССР. Вижу что работа проведена, сформированы мешки. Сегодня вывезем».

Мешки, возможно, и правда были вывезены, но на их смену пришли другие. Причем, судя по жалобам жителей – находятся они здесь довольно давно. И в последние дни, как говорят местные граждане, никто из ГБУ «Парки и скверы» их не разбирал. заметно изменившийся за последний год в облике, парк теперь постепенно со всех сторон начинается обрастать стихийными свалками – и это в середине летнего сезона. Уточним: этот современный, с дизайнерскими решениями парк был построен за 187,5 миллионов рублей, которые предоставило Правительство Москвы. И теперь просто чахнет из-за бесхозяйственности. Напомним: совсем недавно мы рассказывали о Динопарке, который постигла подобная участь.

Безусловно, «приз антипатий севастопольцев» за деятельность Департамента городского хозяйства на этой неделе нужно отдать мусорной «лодке», которую торжественно взгромоздили на свежий гранит площади Лазарева. К середине недели сооружение уже переполнилось какими-то камнями и песком, в доверху заваленной лодке виднелись окурки, бутылки и прочие отходы весьма бытового характера. Кому принадлежала идея поставить огромный контейнер именно в этом месте на всеобщее обозрение, пока не ясно, но севастопольцы категорично высказали своё по поводу такого «благоустройства».

«Да ужасная. Ужасно некрасиво и вообще. Может, временно, надеемся». «У меня нет слов».

Ещё один объект приложения сил Департамента городского хозяйства попал на этой неделе в объектив телекамеры «НТС». Пляж «Учкуевка», оператором которого является подведомственное Горхозу ГБУ «Парки и скверы». Грязь, торговля прямо на песке, закрытые стационарные туалеты и непонятные деревянные сараи – вот что увидела съёмочная группа телеканала на этом пляже. Шашлыки готовятся в считанных метрах от пляжа, а из санитарии здесь есть только ёмкость с водой и ведро.

ИРИНА СОРОКИНА, председатель общественного экспертного совета жителей Северной стороны Севастополя: «За моей спиной опять находится сооружение прямо на песке. Непонятного содержания, как оно вообще так быстро возникло, из СИП-панелей сложенное, не капитальное строение. При чём уже в зоне водной глади, на песке – совсем не допустимо. Опять же не убирается пляж своевременно, урны переполненные. Это уже так всё надоело. Вот отголоски 90-х позорят – ну позорят просто наш город».

В заведениях общественного питания, откровенно захвативших часть пляжа, нет никакой информации о форме собственности и регистрационных документах.

«- Молодые люди, а подскажите, где здесь старший продавец, управляющий? С кем можно пообщаться?

— Давайте со мной.

— Подскажите, где уголок потребителя, где можно ознакомится с информацией? Вы занимаетесь торговлей, общепитом.

— Будет.

— Будет?

— Будет, конечно.

— А сейчас его нет? В настоящее время.

— Да есть он где-то, ещё не повесили.

— А, ещё не повесили».

Помимо заведений торговли и общественного питания, настоящей проблемой для пляжа стали обычные душевые. Созданные для удобства отдыхающих, но без грамотной системы водоотведения, они образуют неопрятные лужи. В некоторых местах вода стекает прямо на пляж. Не всё понятно и с доступом для маломобильных групп населения. Как оказалось, туалет для этой категории граждан закрыт на замок. И разрешение сходить по нужде надо спрашивать у местных спасателей. Ещё одной бедой пляжа в Учкуевке, по мнению представителя общероссийского народного фронта Геннадия Сидорова, является доступ к общественным туалетам. Оператор пляжа разместил на выходе из пляжа несколько рядов мобильных биотуалетов.

ГЕННАДИЙ СИДОРОВ, активист Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «Туалеты находятся в прямой непосредственной близости с площадкой ТБО. Помимо того, что туалеты имеют свой аромат-амбре, ещё дополнительно добавляет мусорка. Второй момент, получается: человек выходит из биотуалета и сразу же оказывается на проезжей части. Чуть дальше за мной находится транспортный узел, где приезжают туристы, высаживаются пассажиры. Это вообще картина нормальная, для туристов и гостей нашего города? Как по мне, так это просто стыд и срам – это позорище».

Напомним: оператором этого пляжа является государственное учреждение «Парки и скверы», подведомственное Департаменту городского хозяйства.

А теперь про пляжи – о хорошем. На берегах Песочной и Круглой бухт севастопольских детишек бесплатно обучают плаванью! На пляжах оборудовали небольшие «лягушатники», где начали проводить мастер-классы для будущих пловцов.

На первых занятиях пока все дети занимаются с надувными нарукавниками – первостепенная задача, для начала – дать ребёнку привыкнуть к воде и перестать её бояться. Уже потом объясняют, как нужно держаться на воде. И лишь потом – первые пробные заплывы.

«В процессе этого всего объясняем, как это правильно сделать. Как опустить голову, поднять живот, вытянуть руки и ноги».

Всего курс молодого пловца умещается в шесть занятий – каждое длится по часу. Проводят их в утреннее и вечернее время, с перерывом в полдень – чтобы подопечные тренеров не перегрелись на солнце. Подобные площадки для обучения появились сразу на трёх пляжах – Солнечном, Песочном и на Омеге. Желающих сразу оказалось более чем достаточно.

СЕРГЕЙ РЕЗНИЧЕНКО, начальник Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя: «Я понимаю прекрасно и прошу не переживать тех, кто не попадет в этом сезоне в наш проект. Думаю, мы его сделаем системным и ежегодно будем проводить на территории Севастополя».

И ещё о летнем спорте. На этой неделе открылась первая очередь спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя. 12 июля уже ранним утром здесь был аншлаг.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «С сегодняшнего дня с 5 до 10 утра в ежедневном режиме открыты спортивные площадки и ядро лёгкой атлетики. Объект начинает жить, и я уверен, что для жителей Севастополя это будет такая знаковая история и значимая спортивная площадка».

Основная масса спортсменов расположилась на легкоатлетической арене. Кто-то спокойно пробегал очередной круг по стадиону, а кто-то сосредоточился на спринтерской дистанции и штурмовал очередную стометровку. На «праздник спорта» пришли горожане разного возраста.

НАДЕЖДА АНТОНЧЕНКО, старший преподаватель кафедры физического воспитания СевГУ: «По сравнению с 60-ми годами, когда мы здесь ещё начинали тренироваться и бегать, показывать свои результаты, конечно – это наивысший стадион. Отличнейшая дорожка, стадион классный! Здорово!».

После 10 часов утра на легкоатлетической арене начали занятия ученики спортивной школы №6. Ребята были в отличном настроении, и сразу же включились в работу, стараясь показать максимальный результат. Отдельно спортсмены оценили новые беговые дорожки, покрытые швейцарским материалом Conica.

ЮЛИЯ ФЕДОРОВА, ученица спортивной школы №6: «На самом деле очень хорошо, потому что мы сейчас готовимся на серьёзные соревнования, серьёзные старты. И по сравнению с теми условиями, в которых мы были – это просто рай для нас».

Также в обновлённом спорткомплексе имени 200-летия Севастополя построены грунтовые корты для игры в большой теннис. По соседству с ними работают футбольные, волейбольные и баскетбольные площадки. Напомним, реконструкция крупнейшего городского спортивного объекта – спорткомплекса имении 200-летия Севастополя идёт уже полтора года. Сейчас подрядчик продолжает возведение крытого 50-метрового бассейна на 8 дорожек. Все работы в Загородной балке должны быть закончены в декабре этого года.

Ну и на десерт – ягоды! В Севастопольских фермерских хозяйствах собирают малину.

«Нельзя сильно ягоду сдавливать. Если сдавил ягоду, они начинает моментально бродить. Обычно, когда ягода холодная, она нормально переносит. Когда днём уже собираешь, в жару, ягода уже горячая и немножко растекается».

Фермер Александр Абросимов в молодости получил высшее агрономическое образование и даже какое-то время работал управляющим в сельском хозяйстве, но потом ушёл – начал преподавать в школе, а после устроился в органы внутренних дел. Уйдя в отставку, решил вспомнить то, чему учился в молодости.

АЛЕКСАНДР АБРОСИМОВ, фермер: «Фермерством я начал заниматься с 2016 года. Готовил документы, проекты, и в конце 2016 года, 26 октября, получили грант. Сезон уже закончился практически, поэтому все основные работы начали в 2017 году. Посадку ягод проводили весной и летом – довольно неудачно для многолетников. Но результат, видите, более-менее без сильных потерь. Прижились и малина, и ежевика, и смородина».