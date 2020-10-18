Основные события недели в Севастополе: 12 — 18 октября

Тема недели в Севастополе – вода. В Чернореченском водохранилище её осталось на три месяца В городе в связи с этим ввели режим повышенной готовности. Надеяться на милость погоды не стоит.

«Прогнозы погоды решает небесная канцелярия. Но те, которые есть по разным сайтам – пока особых осадков в период октября-ноября не ожидается. Тех, которые бы дали реальные приходы воды. Я посмотрел долгосрочные прогнозы, которые на 2021 год – там пока тоже нет особых обещаний».

Для того, чтобы стабилизировать ситуацию с нехваткой воды, в оперативном режиме ведётся строительство необходимых городу объектов. Создание двух из них поручено Министерству обороны России.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Это переброска воды с Кадыковского карьера. Там обустраивается трубопровод, который позволит забрать эту воду и сбалансировать часть потерь Чернореченского водохранилища и вот этот объект, на который самые большие надежды – Большой водозабор на реке Бельбек, который рассчитан для забора до 50 тысяч кубических метров в сутки в период активного паводка».

Как пояснил Михаил Развожаев – специалисты Федерального агентства водных ресурсов подтвердили, что река Бельбек сможет обеспечить такой ежесуточный приток воды, что позволит уменьшить нагрузку на Чернореченское водохранилище в период паводков.

АЛЕКСЕЙ ТРУБАЧЕВ, советник директора Главного военного строительного управления №4: «Срок завершения работ по Кадыковскому карьеру определен как 25 декабря 2020 года. По заборному узлу на реке Бельбек – 12 марта 2021 года. Предположительный срок работ будет сокращен по возможности».

Как заверил Михаил Развожаев, Правительство делает всё, чтобы не допустить перехода на почасовой режим подачи воды в Севастополе. Но для того, чтобы обеспечить население необходимым объёмом, воду придется брать и в водоёме у горы Гасфорта.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Там более 15-20 тысяч в сутки забирать нельзя, а переключение достаточно долгое. Поэтому это будет параллельно: будет уменьшаться потребление на Чернореченском водохранилище (например, на 20 тысяч) и вода будет подаваться с Гасфорта».

Параллельно город уделит внимание уменьшению уровня водопотери на сетях коммуникации. Речь о двух водопроводах, проходящих в Инкермане и по Проспекту Октябрьской Революции.

Одновременно с водой в городе закончились «ковидные» койки. Чтобы расширить фонд, в 9-й больнице перестанут оказывать плановую помощь. Об этом исполняющий обязанности заместителя губернатора Александр Кулагин сообщил на аппаратном совещании Правительства города.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, и.о. заместителя губернатора Севастополя: «Мы предпринимаем меры по расширению коечного фонда. Видимо, придется в 9-й больнице плановую помощь, которую мы только запустили перевести в 1 больницу, и там 60 коек разворачивать для среднетяжелых и тяжелых пациентов».

Нынешнюю ситуацию по нагрузке на коечный фонд Александр Кулагин назвал очень сложной. Нагрузка была рассчитана на 610 коек, а занято по факту уже 623. Медикам приходится освобождать дополнительные места для заболевших. Ситуация усугубляется из-за низкого уровня выписки выздоровевших в 9-й больнице.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, и.о. заместителя губернатора Севастополя:

«Вчера поступило 23 человека, а выписали 3 человека

-Я правильно понимаю, что в связи с открытием «Изумруда», у нас туда поступают именно со средним и тяжёлым течением болезни?

-Да, а в инфекционной больнице у нас при любом течении болезни у нас находятся дети. Детей в «Изумруд» мы не везём».

Ситуация становится день ото дня сложнее. Поэтому уже в четверг на заседании оперативного штаба было решено вводить в городе ограничения. Закрываются кинотеатры и театры, отменяются массовые мероприятия. Пока на две недели.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Необходимо запретить проведение на территории Севастополя всех зрелищных, публичных, культурно-досуговых и иных мероприятий. В том числе, проводимых в помещениях, за исключением спортивных мероприятий, проводимых на открытом воздухе, количеством участников не более 50 человек».

Также вводится запрет на заключение браков в торжественной обстановке при количестве участников более 15 человек. Причина – малые размеры помещений ЗАГСов.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Народу по 50-100 человек там бывает. Уже, по статистике, видны последствия соответственных торжественных мероприятий».

Ограничения касаются и экскурсионных услуг. Органам госвласти и местного самоуправления разрешается проводить только неотложные и чрезвычайно важные совещания – собираться в таких случаях разрешается не более чем 30 людям. При этом, предпочтение советуется отдавать дистанционному формату встреч.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Гостиницам и другим средствам размещения осуществлять размещение граждан в средствах размещения только при предъявлении результатов обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР или проявления антител, проведенного не более чем за 5 дней до заселения. Такая норма у нас ранее была – нужно восстановить требование».

Севастопольцев, которые болеют коронавирусом бессимптомно или в лёгкой форме, будут лечить на дому. Медики первичного звена будут время от времени брать анализы у заболевших, чтобы оценивать ход лечения. В случае ухудшения самочувствия, пациентов будут госпитализировать.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «С понедельника такое решение будет принято. Часть пациентов будут оставаться дома и будут проходить лечение дома под контролем первичной сети. Соответствующим образом первичную систему надо будет перестроить».

Журналисты «Независимого телевидения Севастополя» спросили у горожан, какие меры ограничения и контроля ввели бы для борьбы с ковидом сами севастопольцы.

Тем временем выяснилось, что следить за соблюдением масочного режима в транспорте желающих практически нет.

Попытки набрать необходимый штат пока безрезультатны. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Александр Кулагин.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, и.о. заместителя губернатора Севастополя: «Направили уведомления почти 5 тысячам человек. Выдали направление около 150 человек. Но насколько я знаю реально пришли и трудоустроились не больше десяти»

Губернатор поручил проработать предложения по исправлению ситуации Департаменту общественной безопасности.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Я понимаю что полиция у нас единственная, кто в таком случае может применять штрафные санкции, но надо хотя бы обеспечить контроль во всём государственном транспорте, а желательно и на частном».

А на дезинфекцию самого государственного общественного транспорта – автобусов, троллейбусов и катеров сейчас ежедневно уходит три тонны воды и полтора килограмма очищающего вещества.

СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ, и.о. директора Департамента транспорта Правительства Севастополя: «Дополнительно, в соответствие с приказом, всем предприятиям, задействованным в перевозках на общественном транспорте, поручено проведение влажной уборки в местах отстоя – проветривание салонов и после каждого рейса также межрейсовая обработка. Обеспечение дезинфекции идет не меньше двух раз в течение рабочего дня».

Уборкой занимаются не только в общественном транспорте, но и в местах массового скопления людей. Государственным бюджетным учреждением «Парки и скверы» созданы три бригады, которые отвечают за санобработку остановочных комплексов во всех районах города, и малых архитектурных форм – в их числе и лавочки и урны.

АНДРЕЙ АНОХИН, заместитель директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Как правило уборка проводится в утренние часы. Работа ведется в постоянном режиме ежедневно».

Волонтёрский штаб «Мы вместе» возобновил работу в связи с тем, что пожилым людям предписано самоизолироваться.

Центр добровольцев помогает пожилым людям с доставкой продуктов и лекарств, а также оказывают юридическую и психологическую помощь. Сейчас в штабе работают около 40 волонтёров и десяти сотрудников call-центра, а также четыре психолога, что намного меньше, чем весной. Это связано с тем, что тогда режим самоизоляции действовал для всех граждан и были закрыты развлекательные учреждения и заведения общепита. Однако, ситуация может измениться в любой момент, и количество волонтёров увеличат.

ВИКТОРИЯ КАШЛЯКОВА, координатор по проектной работе регионального исполкома севастопольского штаба ОНФ, координатор волонтерского движения «Мы вместе – Севастополь»: «И у нас с каждым днём количество увеличивается. У нас есть регистрация на сайте «Добро.ру». На психологов, на юристов заявки идут, на волонтёров call-центра и на волонтёров доставки тоже заявки идут, люди интересуются. Поэтому вовлечённость наших граждан достаточно активная, и люди хотят помогать не просто для того, чтобы где-то поставить себе плюсик, это в первую очередь по зову сердца».

В Севастополь, наконец, поступила очередная партия вакцины от гриппа — 68 тысяч доз для взрослых и 32 тысячи доз для детей. Получить прививку можно в городских поликлиниках или мобильных амбулаториях, работающих ежедневно на площади Нахимова, по выходным – около торговых центров «Апельсин», «Муссон» и «SeaMall», а также по субботам – на площади 40 лет Октября в Балаклаве. После вынужденного перерыва в вакцинации, прививки от гриппа пользуются определенным спросом у севастопольцев – к примеру, только в амбулатории у «Муссона» за первые полчаса работы препарат «Совигрипп» получили более 5 человек.

«Все делают. Это государственная программа вакцинации населения, поэтому надо делать».

Заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Роман Проскурнин предложил немедленно вакцинировать от гриппа детей.

РОМАН ПРОСКУРНИН, заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю: «Пока еще нет роста заболеваемости среди детей, хорошая погода, отсутствует превышение эпидпорога – мы обратили внимание на прививки против гриппа. Среди детей активизировали эту работу, потому что она пригодится потом, когда будет рост заболеваемости, чтобы дифференцировать эти мероприятия».

Губернатор Развожаев настаивает: возможность сделать прививку должна быть в каждой школе, а родителей прсит более серьёзно отнестись к вопросу.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Дети продолжают учиться до 31 числа. До 31 числа соответствующую кампанию по вакцинации школьников нужно закончить. Возьмите на особый контроль. Если кто-то отказался – это право родителя. Но в условиях пандемии нужно разъяснительную работу продолжать».

К резонансным общественным темам. Жители улицы Толстого поиграли суд против Департамента транспорта городского Правительства. Граждане в суде требовали остановить ремонт дороги, вернуть ей прежнюю ширину проезжей части, не строить нарушающую все нормативы парковку под окнами и компенсировать вырубленные деревья и кустарники. 13 октября Ленинский районный суд отказал им в требованиях. Жители домов по улице Льва Толстого не планируют мириться с вынесенным приговором и хотят обжаловать решение суда.

ЕЛЕНА МИТЯЙ, председатель совета ТОС «Созидатель», истец: «Проанализируем, что будет изложено в полном тексте решения с учётом тех представленных документов, которые были озвучены в том числе и в сегодняшнем судебном заседании, а именно установление факта нарушения требований приказов Министерства культуры в части причинения вреда улице Толстого как объекта, подпадающего под действие приказов и входящего в зону исторического поселения Севастополь и древнего города Херсонес. Будем смотреть, что примет судья, соответственно, будем идти дальше».

Даже не дождавшись вступления решения суда в силу, Департамент транспорта дал отмашку строительной технике – продолжать работу. Такое «мудрое» решение, естественно, это привело только к накалению обстановки на улице Толстого.

«Вот он этот дуб, возрастом 80 лет. Здесь все деревья в хорошем удовлетворительном состоянии подлежат сносу!

-Принято решение их сохранить

-Нет!

Вы нарушили корни инженерной техникой – дерево уникальное, самый большой дуб в Севастополе!».

Обещаниям чиновников сберечь деревья люди не верят, также по их мнению, на объекте нарушаются установленные правила строительства и реконструкции дорог. От дома №15 до будущего парковочного кармана немногим больше 7 метров – а должно быть минимум 10, уверены собравшиеся.

«Это от 1 до 10 машин. Минимальное расстояние по всем существующим нормам и правилам. Что по этому поводу думает руководство – мне совершенно непонятно. Мне совершенно непонятно. Я не думаю, что он не знаком с нашими законами. Поэтому он нарушает».

С точки зрения жителей, сама экспертиза перед началом создания парковки была проведена с ошибками.

ЕЛЕНА ПЕТЕРГОВА, местный житель: «Мы продолжаем препятствовать этой разрушительной реализации проекта, который мы будем оспаривать и в апелляционном суде, и в кассационном суде. Всё-таки существуют какие-то нормы и правила, которые, почему-то в районе наших домов не должны действовать».

Чиновники стоят на своём – всё делается согласно каждой букве законов, положений, регламентов.

СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ,и. о. директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Смотреть и видеть», и читать экспертные заключения – в этом же есть разница. Мы много раз вам представляли экспертные заключения и разъясняли. 68 ответов только мной лично написано по заявлениям граждан».

Жители улицы Толстого намерены не только оспаривать судебное решение, но и обратиться к Президенту.

Вот правда – ну совершенно непонятно, неужели этот парковочный карман чиновникам дороже спокойствия в городе? Неужели нельзя пойти людям навстречу?

Может быть, таких противостояний поможет в будущем избежать созданная в городе Комиссия по принятию решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности. Соответствующее постановление приняли на заседании Правительства города. По словам исполняющего обязанности директора Департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалова, заседания комиссии будут походить как очно, так и заочно.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, и. о. директора Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «В основные функции входит рассмотрение документации, определение вида учёта общественного мнения по рассматриваемым вопросам. В состав комиссии входят представители органов госвласти, органов местного самоуправления, Законодательного собрания города Севастополя, а также общественных объединений по согласованию – в данном случае руководителя Общероссийского народного фронта».

В другом районе города – не менее острый «пятачок», на котором сошлись в битве «тёмные и светлые силы». Граждане и застройщики. Речь о многострадальной фисташковой роще, которая никак не может дождаться придания ей статуса особо-охраняемой природной территории. В этой битве за рощу участвуют и чиновники, пока непонятно – на чьей стороне. Управление государственной регистрации права и кадастра вместе с Департаментом по имущественным и земельным отношениям Правительства Севастополя должны в суде, на каком основании изменилось целевое назначение участка под фисташковой рощей в районе Круглой бухты и увеличилась территория планируемой застройки. 14 октября состоялось очередное заседание по этому вопросу в Арбитражном суде Севастополя.

ЭЛИНА ОРЁЛ, председатель Общественного совета при Главном управлении природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя (Севприроднадзоре): «Сегодня на заседании суда присутствовали юристы правового управления Правительства Севастополя. Они обратили внимание на то, что в договоре и дополнительном соглашении, заключённом между ДИЗО и ООО «Специализированный застройщик «Декор», существует ряд незаконных моментов: незаконно изменено целевое назначение, незаконно увеличена площадь, а Севреестр незаконно зарегистрировал эту сделку. Прозвучало даже словосочетание «ничтожная сделка».

Отметим, что чиновники из Севприроднадзора предпринимают все необходимые меры для создания ботанического памятника природы регионального значения «Фисташки у бухты Круглой» в кратчайшие возможные сроки.

Кстати, Севприроднадзор передал 7 миллионов 378 тысяч рублей в Главное управление информатизации и связи города для разработки автоматизированной информационной системы «Зелёный фонд». Это — база данных всех зелёных насаждений Севастополя. Также в неё будет заноситься информация о выданных порубочных билетах. Систему интегрируют в региональный портал Государственных услуг, ею смогут пользоваться все жители города. Кроме того, на сайте будут предоставляться данные о том, сколько средств поступили в «Зелёный фонд» и как их потратили на восстановление деревьев в Севастополе.

АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА, начальник Главного управления информатизации и связи Правительства Севастополя: «Также указанная система позволит избежать ошибок, которые могли быть по причине ручного ввода информации, так как мы загрузим в систему все имеющие справочники по Красным книгам и в принципе по классификации зелёных насаждений. И таким образом, будет автоматически формироваться стоимость порубочного билета».

Подобные программы уже разработаны в Москве, Пермском и Красноярском краях, но севастопольская система будет более усовершенствована.

АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА, начальник Главного управления информатизации и связи Правительства Севастополя:

«- Именно в такой функциональности, которую предполагаем сделать мы, начиная от электронной подачи документов и заканчивая реестром порубочных билетов, такой функциональности пока нигде не реализовано.

— И полностью публичный контроль за этой деятельностью обеспечит».

И далее – экологические темы недели. Телезрители обратили внимание телеканала «НТС» на Ушакову балку. Особо охраняемую природную территорию постепенно засыпают мусором, а на просторных зелёных полянах жгут костры любители шашлыка. С этим что-то нужно делать Правительству города. Мусор на склонах балки скапливается постоянно, люди, которым на это больно и страшно смотреть, не раз писали в профильные организации с просьбой помочь в содержании ботанического памятника природы.

ИРИНА ОСИПОВА, жительница дома № 7 по улице Адмирала Макарова: «Фотографировали, высылали. Пока что убирается — поверхностно убирается. На Первом бастионе у нас довольно чисто – претензий нет. Но чуть ниже, туда где скрыто от глаза – всё в мусоре».

Ушакова балка – особо-охраняемая природная территория, с конкретным перечнем запретов. Но если, несмотря на это, сюда ездят любители пикников – так пора, в конце-концов, оборудовать для них нормальные площадки где-то в определённом месте, поставить мусорные контейнеры и не забывать их вывозить.

«Надо оборудовать место, чтобы люди приехали, да они заплатят за дрова, за мангал, за что-то, но это будет всё культурно. А не так как они – покушали, разбросали всё и никто за этим не следит. Надо чтобы кто-то следил. Есть такие парки во многих городах. Там оборудованы специальные места для отдыха людей».

Кстати, вверху Ушаковой балки севастопольские экологи-общественники во время совместного рейда с представителями общественного совета Севприроднадзора обнаружили строителей, которые, ремонтируя школу-интернат №4, грубо нарушают нормы экологического законодательства. Гора строительного мусора здесь высотой – до второго этажа здания.

СЕРГЕЙ КРЕНЦ, руководитель Севастопольского отделения Российского экологического общества: «То, что мы сегодня видим здесь – это наверно, либо халатное отношение производителя работ к тем требованиям, которые структуры Правительства прописали, либо откровенное нарушение законодательства, которое чётко прописывает, что все работы должны производится в строгом соответствии с теми требованиями, которые органы власти выдают при разрешении при производстве работ».

Только после составления протокола и акта со стороны общественной экологической комиссии, рабочие стали убирать строительный мусор в Камаз при помощи бульдозера.

Растут свалки и во дворах. Неделями лежит мусор у домов №37 и №45 по улице Героев Бреста, о чём жильцы регулярно сообщают в свою Управляющую компанию.

МАРИНА ПАНОВА, жительница дома №45 по улице Героев Бреста: «Стоял большой контейнер. Он всегда был переполненный, и всё равно свалка образовывалась рядом. Контейнерная площадка нужна, потому что их всё равно не хватает. Свалки будут образовываться всё равно. И место надо выбрать, чтобы не рядом с детской площадкой».

В Департаменте городского хозяйства ещё 6 октября пообещали жильцам организовать комиссию, которая определит, где возможно оборудовать место для баков. Но пока свалка на месте и растёт. К бытовому мусору уже добавились сухие листья и ветки.

МАРИНА ПАНОВА, жительница дома №45 по улице Героев Бреста: «Здесь это мусор даже загорался периодически. Машины рядом стоят. Приезжали пожарные и тушили. Здесь гуляют дети – это всё воняет».

На фоне этого мрака очень порадовали, в очередной раз, ребята из «Севпарков», которые проводили озеленение своей подшефной античной усадьбы №25. У остатков древних стен Херсонеса появились новые соседи: 5 вечнозеленых туй и 2 ароматных лавра. Из-за особенностей объекта культурного наследия вскапывать землю здесь нельзя, поэтому туи высаживают в специальные кадки, а лавры – в декоративные амфоры. Кроме того, активисты строят высокую клумбу, которая станет «благоухающим уголком» в самом сердце усадьбы.

ЕЛЕНА ВОРОБЬЕВА, активист общественной организации «Севпарки»: «Будут расти ароматные травы: это шалфей, розмарин, лаванда, можжевельник, душица, гвоздика. То есть все то, что можно использовать, нюхать, заваривать в чай. Этим смогут пользоваться и люди, которые здесь гуляют, и жители окрестностей. Высаживаем только те растения, которые будут переносить наши высокие температуры и в принципе будут создавать атмосферу южного берега».

Ну и хватит о хорошем. В Департаменте транспорта заявили, что в севастопольских троллейбусах «умерли» почти все аккумуляторы. Напомним: сейчас троллейбусы на аккумуляторном ходу соединяют с городом крупный микрорайон Казачьей бухты.

СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ, исполняющий обязанности директора Департамента транспорта Правительства Севастополя: «В виду их интенсивной эксплуатации на Большой Морской, когда все было закрыто. Когда на Гагарина мост через суходол отсутствовала контактная сеть. Из них только 1 троллейбус находится в исправном состоянии и может выполнять работу на автономном ходу».

Румянцев заверил, что Департамент активно прорабатывает возможность ремонта аккумуляторов по гарантии. Как это он собирается сделать – непонятно, ведь «Троллза» обанкротилась. Но, в общем-то, выход есть!

СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ, исполняющий обязанности директора Департамента транспорта Правительства Севастополя: «На сегодяшний день поступили новые троллейбусы «Авангард» с возможностью автономного хода. Они проходят процедуру приемки, обкатки. Планируемая дата троллейбусного сообщения по маршруту 10К – 10 ноября 2020 года».

Так что – будет, что убивать! Кто на новенького, как говорится. Тем более, что троллейбусники, в общем-то, не унывают, устроили даже конкурс на лучшего водителя. Особое внимание организаторы уделяют такому этапу, как «культура обслуживания». Перед конкурсантами стоит задача рассказать об одном из 15 маршрутов этого общественного транспорта. Жюри следит, чтобы участник обязательно озвучил: стоимость проезда, способ оплаты, штрафы и ещё порядка 12 не менее важных пунктов.

При выполнении этого задания каждый участник мог самостоятельно выбрать любой, понравившийся ему маршрут и рассказать о нем. Водитель Иван Панкратов подошёл в этой задаче творчески и описал несколько остановок в стихотворной форме.

ИВАН ПАНКРАТОВ, водитель троллейбуса: «Описывал первые четыре остановки маршрута №7, который идёт от улицы Грищенко в центр. Пришла такая идея мысль. Я пишу стихи и решил использовать этот навык в конкурсе. Вам сейчас я по секрету расскажу такую вещь. Коль любимую планету захотите вы сберечь и в потоке на дороге выхлопными не дымить – выбирайте экотранспорт. Воздуху чтоб не вредить».

Транспортную тему недели заканчиваем позитивно. В городе появился новый автобусный маршрут. Посчастливилось жителям улицы Инженерная балка. Они пожаловались главе города Развожаеву, что в этой части Северной стороны совсем нет общественного транспорта. Чтобы добраться до нужного места гражданам приходилось пешком ходить до площади Захарова. Новый автобус №38 будет отправляться от площади Захарова и следовать до пересечения с улицей Береговой, с заходом на улицу Инженерная балка.

АНАТОЛИЙ ТЕРЕЩЕНКО, и.о. начальника управления транспорта департамента транспорта Правительства Севастополя: «Обустроена разворотная площадка для автобусов. Установлен дорожный знак 5,16 «Остановка автобусов». До конца года планируется установка павильона «Умная остановка». Дополнительно прорабатывается вопрос установки еще двух остановочных павильонов».

Также счастливыми на этой неделе стали жители дома №16 по улице Терещенко. Людям обещали только отремонтировать крышу, а в итоге сделали капитальный ремонт и крыши, и фасадов, восстановив исторический облик здания в центре города. На этапе проектирования было установлено, что аварийные детали фасада могут на кого-то рухнуть в любой момент.

ДМИТРИЙ ШПАГИН, временно исполняющий обязанности директора Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя: «В рамках мониторинга установлено, что входные группы разрушаются достаточно активно. Они накреняются в сторону дороги и имеется угроза обрушения. В связи с этим было принято решение о необходимости приближения сроков капитального ремонта фасада – совместно с капитальным ремонтом кровли. При том, что оплата капитального ремонта фасада будет выполнятся в 2021 году, согласно программе».

И, несмотря на то, что заплатить за работу обещают только в следующем году, подрядчик подошёл к делу ответственно. Даже решётки на балконах установили такие же, как в 1950-х, когда дом был только введён в эксплуатацию. Единственный минус – из-за пандемии объект сдали на 2 месяца позже установленного срока.

ВАДИМ ПОГОДИН, генеральный директор ООО «МСК»: «Ремонт затянулся. Я прекрасно понимаю жителей, которые устали от этих ремонтов. Но хотел бы заметить: мне понравилось, что в Москве часто висят вывески, когда идёт ремонт «Ремонт на время, а красота навсегда». Поэтому просим извинения, что так долго было, но зато теперь они живут в красивом доме, который ещё 30 лет простоит и будет радовать их».

Вот на такой позитивной ноте и закончим разговор о событиях минувшей недели. Позитив нам всем сейчас нужен, особенно в борьбе с ковидом и засухой. Мне остаётся только сообщить о самом главном на сегодня. За минувшие сутки в Севастополе на свет появилось 16 детей. 11 мальчиков и 5 девочек.