Основные события недели в Севастополе: 13-19 июля

На минувшей неделе стало известно, когда Матросский бульвар предстанет перед севастопольцами в обновлённом виде. Торжественное открытие старейшего бульвара города после масштабной реконструкции запланировано на 1 августа. Жителям и гостям готовят праздник, сообщил начальник Главного управления культуры местного Правительства Николай Краснолицкий. На эти цели власти выделили из регионального бюджета 1,5 миллиона рублей.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «У этого места очень большая история, и поэтому хочется сделать не просто тривиальное перерезание ленточки на «объекте благоустройства», а действительно событие, которое расскажет об истории Матросского бульвара, этих замечательных объектов, которые там в разное время появлялись, а сейчас восстановлены будут. Поэтому это будет ещё один праздник для горожан».

Сейчас на Матросском бульваре идут последние приготовления к открытию, в воссозданном фонтане со скульптурой «Мальчик с корабликом» уже поселились золотые рыбки. Более десятка водных обитателей «заехали» в новый дом днём 16 июля. Декоративные «одомашненные» рыбы принадлежат виду Карпа кои, имеют яркий окрас. Они неприхотливы и умны, а уход за ними не составит труда, говорят специалисты. Золотые рыбки в фонтане со скульптурой «Мальчик с корабликом» – ещё один исторический элемент на Матросском бульваре, который воссоздали спустя 100 лет.

ЮРИЙ ЧАЙКИН, член Общественной палаты Севастополя: «Заканчивается реконструкция Матросского бульвара и строителями, и проектировщиками сделано всё, чтобы восстановить его первоначальный вид, каким он был более 100 лет назад. Вернулись на своё историческое место львы, которые стояли при входе, восстановлен чайный домик по эскизам и фотографиям, ещё дореволюционным. И теперь посетители Матросского бульвара могут посетить это заведение. И даже те традиции, которые были заложены ещё в те времена, когда только закладывался «Матросский бульвар», те рыбки, которых матросы в своё время запустили в фонтан – они вернулись на своё место».

А ещё в фонтане высадили кувшинки, которые стали украшением на водной глади. Розовые цветы пока привлекают внимание только золотых рыбок. Но скоро насладиться красотой фонтана смогут и севастопольцы, и гости города.

И к другим новостям. Уходящая неделя началась с жёсткой критики временно исполняющим обязанности губернатора своих подчинённых. Михаил Развожаев проанализировал работу ряда чиновников и сделал неутешительные выводы. «Уровень исполнения поручений – отвратительный». Так градоначальник охарактеризовал работу некоторых чиновников местного Правительства на совещании в понедельник.

После нескольких поездок на проспект Победы и обращений жителей Корабельной стороны, Михаил Развожаев поставил ряд задач руководителям профильных структур Правительства Севастополя.

Глава Департамента транспорта Сергей Румянцев сообщил, что по поручению Михаила Развожаева обустроен остановочный павильон на конечной остановке автобусов и троллейбусов на проспекте Победы. А вот вопрос с парковкой у детского сада №128 урегулировать не удалось, добавил Сергей Румянцев.

СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Дело в том, что данная автомобильная дорога на этом участке имеет ширину всего лишь 4 метра. Крайне стеснённые условия. Территория детского сада подходит непосредственно к автомобильной дороге, напротив территория школы. Непосредственно в данном месте устроить парковку невозможно. Если посмотреть немножко в сторону неразграниченной территории, имеется ближайшее место в 80-ти метрах».

Ещё одно поручение, которое осталось невыполненным, касалось детской поликлиники №1. Основной задачей было обустроить «открытый тамбур» и привести в порядок крышу. Однако, глава Севздрава Сергей Шеховцов считает, что делать ремонт в медучреждении сейчас – нецелесообразно. Михаил Развожаев поручил главе Севздрава лично выехать на место, осмотреть здание и продумать, как реализовать поручения, не прибегая к капитальному ремонту.

«- Ну оно тесное, я сегодня специально заезжал.

— Сергей Юрьевич, я вам ещё раз сказал, проехать и посмотреть. Как сделать, чтобы было удобно. Я, когда там был, поликлиника была людьми забита, стоят вдоль стеночки. А у вас этот тамбур пустой, бессмысленный. Сидите, спорите…».

Возмутила временно исполняющего обязанности губернатора и ситуация с обустройством парковки возле «Воронцовского рынка». Начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников сообщил, что все работы местные предприниматели должны выполнить за свой чёт. Однако, пока таких средств у них нет.

«- Подождите, а земля там чья?

— Городская. Просто она находится около ярмарки. Городская земля, нашего города. Она им не выделена. Просто было поручение за счёт предпринимателей сделать, поэтому.

— Я такого поручения не давал, за счёт предпринимателей. Я сказал сделать. А то начинаются фантазии тоже.

— Сделаем вместе с городским хозяйством.

— Вместе с городским хозяйством. Времени было более чем достаточно в порядок всё привести. Такие вопросы, детский сад. Давно уже надо было решить, там пять метров квадратных. Один с предпринимателями что-то делает, второй другой проект разрабатывает».

Резюмируя, Михаил Развожаев дал оценку работе своих подчинённых.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Уровень исполнения поручений – отвратительный. Каждый понедельник теперь будем разбирать по одному протоколу и будут делать соответствующие выводы».

«Форменным идиотизмом» назвал Михаил Развожаев ситуацию, которая сложилась с тротуаром на улице Правды. Сейчас там ведутся работы по прокладке теплотрассы. Столь резкую реакцию главы города вызвали размещённые в социальных сетях фотографии, на которых видно, как строители демонтировали часть уже отремонтированного покрытия. Михаила Развожаева возмутила несогласованная работа профильных структур Правительства и представителей ресурсоснабжающих организаций.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Понятно, что насмешили людей, но теперь надо понять, как вот это всё происходит. Я год талдычу всем по поводу синхронизации, последовательности, комплексности и вот».

Заместитель губернатора Владимир Базаров в свою очередь отметил, что представители ГУП «Севтеплоэнерго» предпринимали попытки проложить теплотрассу в тот период, когда шли работы по благоустройству проезжей части. Глава города призвал руководителя Департамента транспорта не подходить формально к ремонту дорог.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Ну это просто ваши подрядчики получили контракт, делают что хотят. Никто не контролирует ситуацию, никто не удосужился уточнить, сверить планы. Понятно. Отторговали, понятно, у них сроки, они не хотят получить штрафные санкции. Каждый занимается своим делом, на выходе, конечно, идиотизм форменный».

Ещё одна ситуация которая возмутила Михаила Развожаева – срыв смены в лагере «Ласпи». Он подчеркнул, что соответствующие выводы о тех, кто отвечал за процесс будут сделаны. Об этом глава города написал на своей странице «ВКонтакте» 17 июля. Градоначальник отметил, что 250 севастопольских детей вместо «Ласпи» поедут в «Артек». Он добавил, что из-за незавершённых работ полноценно открыть смену там не смогли, однако часть детей на выходных, как и планировалось, все же заедет в летние корпуса.

«Начиная с 2015 года МЧС требовало от руководства «Ласпи» обеспечить условия пожарной безопасности. В прошлом году МЧС получило уже судебное решение, которое обязывало администрацию лагеря привести всё в порядок. Но требования, которые необходимо обеспечить по ряду позиции, невозможно было выполнить. Лагерь находится в скалистой местности, есть ограничения по пожарным разъездам, по разворотам. Поэтому были разработаны компенсационные мероприятия – специальные техусловия. Было устранено большое количество замечании, но некоторые позиции по срокам должны быть закончены только в феврале 2021 года» – написал Михаил Развожаев.

Он уточнил, что основные требования, чтобы запустить корпуса круглогодичного пребывания, будут выполнены в течение двух недель.

На минувшей неделе стало известно, что Севастопольские парламентарии направили обращение в Государственную Думу России с предложением рассмотреть возможность ввести изменения в Уголовный кодекс страны. Поправка касается ужесточения наказания за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесённых в Красную книгу. С инициативой выступил председатель постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Мы не предлагаем здесь конкретную формулировку конкретного предложения, той статьи, которая, возможно, появится в Уголовном кодексе, если федеральный законодатель таковое решение наше поддержит. Речь идёт о самой проблеме, которая имеет место, и о ликвидации того правового пробела, который выявлен в Севастополе на основании тех событий, которые случились у Родного».

Депутат Законодательного собрания напомнил о масштабной вырубке в селе Родное. В марте 2020 года браконьеры уничтожили 4 гектара заповедной рощи – срубили по меньшей мере 900 можжевельников и сосен. Ущерб составил более 35 миллионов рублей, отметил Вячеслав Горелов. При этом виновник остался уголовно безнаказанным.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «На земельном участке, предоставленном в пользование ООО «Перспектива» в районе села Родное города Севастополя, УМВД России по Балаклавскому району г. Севастополя – 7 апреля вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с отнесением земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения».

Изменения в Уголовном кодексе позволят наказать виновных и не допустить в будущем случаев уничтожения ценных деревьев, считает автор инициативы.

Туристам рекомендуют не покупать сувениры из можжевельника. Установить возле точек продажи курортных подарков таблички с информацией о ценных породах деревьев, занесённых в Красную книгу, предложил депутат Законодательного собрания города Вячеслав Горелов. Соответствующие рекомендации переданы Правительству Севастополя.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Мы нашли такой способ, и оговаривали его с Севприроднадзором: пойти по пути воспитания людей и принуждении их к миру при помощи вот таких информационных щитов. Но при этом замечу, что это носит всё-таки характер рекомендальный. Замечу, многие изделия, которые продаются у нас на прилавках под видом можжевельника, таковыми не являются, а пропитаны соответствующим маслом. Изъять их из продажи тоже невозможно».

Кроме того, Вячеслав Горелов сообщил, что вопрос придания статуса памятника природы регионального значения фисташковой роще на берегу бухты Круглой сейчас находится на рассмотрении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Этот процесс уже вышел на финальную стадию, все необходимые мероприятия выполнены, сейчас документы находятся в Минприроды. Мы очень надеемся на то, что в ближайшее время этот процесс будет завершён и такая особо охраняемая природная территория, впервые созданная в урбанизированной части города Севастополя будет сформирована».

Проект «17.83» телеканала «НТС» может войти в образовательный курс для школьников «Севастополеведение». Цикл фильмов передан на рассмотрение комиссии Департамента образования и науки местного Правительства. Внедрить проект в систему школьного образования во вторник на пленарном заседании Законодательного собрания предложил депутат Вячеслав Горелов.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Мне кажется, было бы правильным дополнить курс «Севастополеведение» теми фильмами, которые были сделаны в рамках проекта «17.83». Конечно, для этого необходимо провести некоторую экспертизу. Понятно, что эти фильмы должны пройти некоторые регламентные действия. Посмотрите, пожалуйста, на предмет того, чтобы интегрировать эти фильмы в систему школьного образования. Мне кажется, они могут быть весьма полезными, потому что история Севастополя не закончилась в 2014 году, она продолжается».

Телевизионный проект «17.83» выходил на канале «НТС» с 2011 по 2014 годы – тогда был опубликован 41 фильм. Каждая серия рассказывает об интересных страницах истории Севастополя от его основания и до наших дней. В 2020 году работа над фильмами возобновилась. Уже вышли в эфир четыре новые серии, посвящённые истории Поста №1, Музея Черноморского флота, Дворца пионеров и Водной станции.

Правительство Севастополя погасит долги по зарплате сотрудникам обанкротившегося при экс-губернаторе Дмитрии Овсянникове ГУПа «Городской автозаправочный комплекс». Документ о выделении бюджетных средств из резервного фонда поддержали на заседании в пятницу. Во время доклада заместитель директора Департамента городского хозяйства Андрей Анохин сообщил, что предприятие не выплачивало зарплаты свои сотрудникам с февраля по май этого года из-за отсутствия средств на счетах.

АНДРЕЙ АНОХИН, заместитель директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Образовалась задолженность в размере 4 миллиона 229 тысяч. Поэтому мы просим о выделении данных средств».

Чиновник сообщил, что сейчас штат сотрудников предприятия составляет 20 человек. 9 из них трудятся в административно-управленческом аппарате, ещё 11 – сторожами. Андрей Анохин объяснил, большое количество людей, следящих за объектами ГУПа тем, что частное охранное агентство, работавшее до этого – отказалось сотрудничать без своевременной оплаты. Заместитель главы профильного Департамента отметил, что в ближайшее время планируется сократить штат «Городского АЗК» на две единицы.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Зарплаты надо гасить, единственное 11 человек административного персонала там зачем, мне не очень понятно. Поэтому посмотрите там. Там руководитель и бухгалтер, зачем остальные. Предприятие не функционирует и всё».

Напомним, команду экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова подозревают в искусственном банкротстве ГУП «Городской автозаправочный комплекс». После этого часть имущества, восемь автозаправок и два административных здания на улице Керченской, были проданы за бесценок: как в октябре 2019-го выразился нынешний вице-губернатор Денис Солодовников – «по цене одной заправки».

Часовые ожидания, борьба за талончик к терапевту и унизительный «футбол» из кабинета в кабинет. Севастопольцы рассказали о том, что в городском онкологическом диспансере изменился порядок подготовки перед химиотерапией. По словам граждан, теперь для того, чтобы пройти жизненно важную процедуру, необходимо преодолеть целый «марафон» по районным поликлиникам. Во вторник 14 июля встревоженные люди пришли к медучреждению, им удалось пообщаться с главврачом онкодиспансера и задать ему интересующие вопросы.

«Мне еженедельно нужно будет сдавать анализы в поликлинике по месту жительства. Это очень непросто: записаться к терапевту на приём, взять направление на анализы, ждать анализы, срок которых не должен истечь (не более пяти дней) и по новой – снова записаться к терапевту. Два терапевта на всю поликлинику!».

Ранее пациенты проходили подготовку к химеотерапии в дневном стационаре Севастопольского онкологического диспансера. Новую маршрутизацию люди называют пыткой. Пациенты жалуются, что теперь им необходимо записаться на приём к терапевту (а это тоже непросто), подождать, сдать многочисленные анализы и снова записаться на приём к терапевту, чтобы специалист дал направление на дальнейшие действия.

ЕЛЕНА КОВАЛЁВА: «Сдавали все анализы в стенах онкодиспансера. Потом эту процедуру всю упразднили – всё по районным поликлиникам. В районной поликлинике нельзя сделать УЗИ сердца, которое назначает онкодиспансер. В последнее время пришлось делать платно. Вот я делала платно УЗИ сердца буквально две недели назад – УЗИ сердца стоит 1300. Это то, что нам обязаны предоставлять услугу по полису ОМС».

В свою очередь, Василий Ощепков заверил, что неудобства временные – они связаны с пандемией коронавируса и в скором времени ситуация разрешится, маршрутизацию сделают более удобной.

ВАСИЛИЙ ОЩЕПКОВ, главный врач Севастопольского городского онкологического диспансера им. А. А. Задорожного: «Был бардак, мы его потихоньку начали налаживать. Но тут случилась беда под названием COVID. Вы знаете, что пришлось сильно перестроить работу диспансера в этой связи. Сейчас завелось не очень. Часть нагрузки на себя должна была принять первичная сеть, к сожалению, не приняла. Но сейчас мы организационно решим этот вопрос, я думаю, что будет всем удобно».

Пациентов Севастопольского онкологического диспансера также интересовало, почему из медучреждения массово увольняются врачи? По словам горожан, у них есть информация, что увольнения – знак протеста против невыносимых условий работы.

Василий Ощепков рассказал, что на данный момент медучреждение покинули два специалиста и дело не в условиях труда, а в специфике работы.

ВАСИЛИЙ ОЩЕПКОВ, главный врач Севастопольского городского онкологического диспансера им. А. А. Задорожного: «Работа в онкодиспансере очень высокоинтенсивная, она требует большого напряжения работы, то есть, просто колоссального. Во-первых, это очень большой объём информации, которой врач должен владеть, это большой объём навыков, которыми врач должен владеть. Более того, он должен непрерывно развиваться, потому что система динамичная, она каждый день меняется. То есть каждый день что-то появляется новое. При этом при всём есть целый ряд формальных требований, которые необходимо соблюдать».

В четверг вечером в Севастополе произошло ЧП. На мальчика упали футбольные ворота и повредили ему позвоночник. Происшествие случилось на открытой спортивной площадке в районе улицы Коммунистической. Родители пострадавшего ребёнка рассказали, что ворота были не закреплены. Кто-то из ребят залез на них сверху и сдвинул конструкцию с места. Ворота «потеряли» равновесие и рухнули на 12-летнего Данила.

АРИНА ЧЕРНЕНЬКАЯ, мать пострадавшего ребёнка: «Врачи пришли к выводу и поставили диагноз – компрессионный перелом позвоночника в трёх местах. Поэтому ребёнок недели три-четыре будет здесь. Месяца через три начнёт только ходить, ну, а про футбол, минимум, на полгода мы забудем».

Новая спортивная площадка здесь появилась год назад. Её установили в рамках конкурса «Самый дружный двор». В управляющей компании «Центр» рассказали, что проектно-сметная документация предусматривала, в том числе, обустройство площадки минифутбола: а именно ворота на каркасе, установленные на бетонном основании, ограждения и баскетбольные стойки. Строительно-монтажные работы выполняла компания «Кросстрой». Однако по просьбе жителей в проект внесли изменения. Люди попросили не устанавливать ворота для минифутбола – вместо них пожелали обустроить два баскетбольных щита и две дополнительные опоры ограждения для теннисной или волейбольной сетки.

ВИКТОРИЯ РУДЕНКО, руководитель контрактной службы ООО УК «Центр»: «Естественно, подрядчик пошёл навстречу пожеланиям жителей, в договор были внесены соответствующие изменения, заключено дополнительное соглашение. Но к этому моменту подрядчик уже устанавливал каркас и забетонировал работы. Ему пришлось каркас срезать, постелить резиновое покрытие сверху на то место, где должны были быть установлены ворота, а ворота были переданы жителям дома по акту приёма-передач».

Кто перенёс футбольные ворота на спортивную площадку, кто был обязан их закрепить, и кто должен следить за безопасностью спортивного объекта? Теперь ответы на эти вопросы предстоит искать правоохранителям. По информации Департамента здравоохранения, ребёнок находится в 5-й горбольнице в состоянии средней степени тяжести. Делом занялись сотрудники Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю – они дадут правовую оценку действиям работников управляющей компании, в чьём ведении находится спортивная площадка.

И к другим новостям, которые касаются городского хозяйства и не очень успешной попытки благоустройства. После того, как очередной севастопольский шторм снова смыл часть плитки с пляжа Хрустальный, в Правительстве города подтвердили решение изменить покрытие набережной. Об этом журналистам сообщил глава Департамента городского хозяйства Евгений Горлов в среду, 15 июля.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Это инвестиционный проект, который сегодня реализовывается оператором пляжа. Он в свою очередь и по поручению [временно исполняющего обязанности] губернатора планирует сегодня изменить конструктив плиточного покрытия. Будет применен гранит. Сейчас осуществляется закупка».

Глава Департамента городского хозяйства напомнил, что контракт с оператором пляжа «Хрустальный» заключен на 10 лет. В течение этого времени все расходы по содержанию общественной зоны, в том числе по замене покрытия, ложатся на плечи оператора. По словам Евгения Горлова, гранитом выложат не всю территорию пляжа, а лишь «самые хрупкие» участки набережной.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Где-то будут комбинированные участки, где-то будет комплексное. То есть, шторм показал, где сегодня на участки особо воздействует ударная волна, для того, чтобы там применить более прочные материалы для дальнейшей эксплуатации».

На данный момент на Хрустальном идёт восстановление смытой плитки. По словам Евгения Горлова, на закупку гранита оператору потребуется некоторое время. Как сообщил чиновник, на время работ по монтаж у нового покрытия пляж закрыт не будет.

Этим летом с пляжами в Севастополе не ладится. Напомним, что на набережной Парка Победы продолжается реконструкция в самый разгар сезона. А ещё три пляжа на этой неделе закрыли для отдыхающих. Об этом на минувшей неделе рассказал исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства местного Правительства Евгений Горлов. Он сообщил, что в ходе проверок городских пляжей операторам выдано было свыше ста предписаний. Отрицательное санитарно-эпидемиологическое заключение получили три: «Мраморный», «Городской» в Балаклаве и «Ушакова балка».

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя:

«- Стоят информационные таблички о том, что купаться запрещено. По федеральному законодательству оператору поручено туда людей не пускать.

— Что там?

— Не пускать туда людей для купания».

Глава профильного Департамента отметил, что на сайте Правительства опубликована вся информация по 34 объектам морского отдыха. В перечне обозначены пляжи, которые находятся в аварийном состоянии, закрыты для посещения и те, которые обустроены для посетителей, отметил Евгений Горлов. Он подчеркнул, что после объезда действующих мест отдыха Департаменту городского хозяйства удалось отрегулировать вывоз мусора.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя:

«- Есть, конечно замечания в части кратности уборки, они откорректированы. В субботу и воскресенье проводили с операторами беседу. Сегодня у них уже более насыщенная программа, и детей привлекает, анимационные шоу всякие.

— Меня шоу не волнуют. Меня волнует, чтобы было чисто!

— Санитарное состояние, санитарная очистка, графики поменяли, уборку производим. Контроль ведётся ежедневный».

Глава Департамента городского хозяйства также добавил, что будут установлены предупреждающие таблички на закрытых пляжах, а также в обвалоопасных местах береговой линии.