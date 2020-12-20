Основные события недели в Севастополе: 14 — 20 декабря

Одна из основных тем севастопольской недели – решение вопроса нехватки воды. На ежегодной пресс-конференции сам Президент России уделил этому внимание. По мнению Владимира Путина, на полуострове достаточно запасов пресной воды. Главная задача – их освоить.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «Что касается Крыма, то сейчас проводятся геологические исследования. Вы это хорошо знаете. Часть водозабора перенаправляется. Севастополь, надеюсь, в ближайшее время этих ограничений чувствовать не будет. Но это касается всего Крыма. Судя по всему, запасов хорошей пресной воды собственных в Крыму достаточно, просто этим в советское время, а тем более во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались».

15 декабря в Севастополь начали подавать воду из озера у горы Гасфорта. Как сообщил на заседании Правительства губернатор, использование этого водоёма для нужд города позволит сэкономить около 10 тысяч кубометров воды Чернореченского водохранилища.

А 19 декабря началась подача воды из Кадыковского карьера. В торжественной церемонии запуска по видеоконференцсвязи участвовали заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин и заместитель Министра обороны России Тимур Иванов. За 68 дней работы завершили и ввели водовод в эксплуатацию на неделю раньше запланированного срока.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН, заместитель председателя Правительства Российской Федерации: «Буквально в начале октября было принято решение и начали строительно-монтажные работы. Причём работы непростые – перепад высоты, надо было с этого карьера на 110 метров поднять воду. Минобороны нашло сегодня хорошие технические решения, за короткие сроки выполнило эту работу и даже раньше намеченного срока».

«- План кооперации составил от Тамбова и Пскова до Дальнего Востока. Вся промышленность Российской Федерации работала на данную станцию».

«Ну, что? Готовы к пуску?

— К пуску готовы. Михаил Владимирович, нажимайте клавишу».

Станция с четырьмя основными и двумя резервными высокопроизводительными насосами установлена на понтоне. Строители Минобороны проложили более 10 километров труб с учётом ландшафта и справились с этим за два с небольшим месяца. Система полностью автоматизирована. Ею можно управлять с ручного пульта на самой станции, с берега и из диспетчерской «Водоканала».

АЛЕКСЕЙ ТРУБАЧЁВ, представитель военно-строительного комплекса Министра обороны Российской Федерации: «Работы проводились круглосуточно. Благодаря поддержке Правительства Севастополя были получены все необходимые согласования по пересечению инженерных коммуникаций, были получены согласования собственника агропромышленного комплекса. Работы проводились таким образом, чтобы сохранить эколандшафт. Ни вырубки зелёных насаждений либо повреждений других коммуникаций не проводилось. Перед началом организации работ был проведён химический анализ. Вода полностью соответствует нормативам согласно Рыбвотхозу».

Мощность насосной станции – более 600 метров кубических в час, что составляет 15 тысяч кубометров в сутки. Учитывая, что в Севастополь начали подавать по 10 тысяч кубов в сутки из озера у горы Гасфорта и 5 — с гидроузла в Инкермане, такие меры существенно снизят нагрузку на Чернореченское водохранилище.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «То есть совокупно 30 тысяч кубических метров в сутки мы экономим в Чернореченском водохранилище. Там потребление снизилось с 80 до 50 тысяч. Таким образом, до марта – до того, как начнётся наполнение паводковыми водами и будет построен большой водозабор на Бельбеке – мы должны в Севастополе продержаться без ограничения подачи воды».

Ещё из хороших новостей недели. Законодательное собрание Севастополя в первом чтении приняло законопроект о бюджете города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. По словам главы Департамента финансов Владимира Штопа, представившего документ, приоритетным направлением бюджета на 3 года стало обеспечение расходов в социальной сфере.

ВЛАДИМИР ШТОП, директор Департамента финансов Правительства Севастополя: «Общие параметры бюджета на 2021-2023 годы следующие: общий объем доходов бюджета города на 2021 год запланирован в размере 51,1 миллиард рублей, на 2022 – 51,6, на 2023 – 88,4 миллиардов. Расходы бюджета, соответственно, по годам: 53,3, 55,5, 92,1».

Как уточнил на пленарном заседании Законодательного собрания Владимир Штоп, около 30 миллиардов рублей в бюджете на 2021 год запланированы на обеспечение социально-культурной сферы, в том числе на ряд новых мер соцподдержки.

ВЛАДИМИР ШТОП, директор Департамента финансов Правительства Севастополя: «Это компенсация стоимости на проведение капитального ремонта лицам, награжденным знаком «Жители осаждённого Севастополя», выплаты материальной помощи гражданам, пострадавшим в следствие радиационных воздействий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы, а также выплаты единовременного пособия в целях предоставления гражданам социальной гарантии членам и работникам добровольной пожарной охраны».

Тем не менее, у севастопольских депутатов возникло немало вопросов к главному финансовому документу города. Народные избранники составили перечень из 270 вопросов, которые в письменном виде были переданы представителям исполнительной власти.

СЕРГЕЙ ЛИСЕЙЦЕВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Особую озабоченность вызвали такие вопросы, как проведение расходов на региональные проекты в соответствии с объемами межбюджетных трансфертов, предусмотренных федеральным бюджетом, уменьшение уровня объемов бюджетных ассигнований, направленных на обеспечение и реализацию государственных программ города Севастополя, решение вопроса обеспеченности лекарственными препаратами первой необходимости, создание аптечного склада».

Большинством голосов парламентарии приняли законопроект бюджета, поправки к документу могут быть поданы до 23 декабря, после чего состоится рассмотрение во втором чтении.

Неприятная новость недели. В Правительстве рассказали о повышении тарифов на услуги капитального ремонта и содержание многоквартирного дома. Руководитель Департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказал, что соответствующим документом утвердили минимальный взнос за капитальный ремонт.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, и. о. директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Расчёт взноса произведён на основании методических рекомендаций и прогнозного значения инфляции в размере 1,04 %. У нас в 2020 году за квадратный метр была стоимость 7 рублей, 2 копейки, сейчас будет составлять 7,92. Это ежегодное мероприятие».

Глава профильной структуры подчеркнул, что в сравнении с другими городами России, в Севастополе небольшое увеличение конкретно этого тарифа. Евгений Горлов также рассказал, как повысится тариф на содержание многоквартирных домов.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, и. о. директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «У нас на 3,6% индекс потребительских цен вырастает. И соответственно мы включаем это изменение в данный проект, утверждаем его. Из общих показателей у нас: одноэтажный многоквартирный дом в 2020-м году составлял 12 рублей 28 копеек, в 2021-м – 12 рубелей 69 копеек; пятиэтажный дом без мусоропровода: в 2020-м – 13 рублей, 39 копеек, в 2021-м – 13 рублей, 84 копейки, ну и десятиэтажный в 2020-м – 18 рублей, 67 копеек, в 2021-м – 19 рублей, 15 копеек».

Особенно печальна новость о повышении тарифов для севастопольских госслужащих всех рангов и уровней. Чиновники сами себе приостановили индексацию зарплат до января 2022 года.

ВЛАДИМИР ШТОП, директор Департамента финансов Правительства Севастополя: «Прошу поддержать проект и внести его на рассмотрение в Законодательное собрание Севастополя.

— То есть мы сделали как федералы, мы приняли решение в следующем году государственным гражданским служащим и лицам замещающим госдолжности зарплату не повышать. Предлагается поддержать».

Из снова — хороших новостей недели. Началось строительство нового корпуса школы №54. На месте старой воинской части, напротив дома №18А по улице Астана Кесаева, будет возведено отдельное здание для младших классов. Проектом предусмотрены учебные классы, игровые комнаты, 2 кабинета с лаборантской, спортивный, актовый и хореографический залы, пищеблок с обеденным пространством и библиотека. Архитекторы отдельно выделили зоны для отдыха с системой витражного остекления в пол – для психологического отдыха и визуального контакта школьников с природой. Строительство ведётся в рамках федеральной целевой программы.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Подрядчиком по данным работам выступает местная севастопольская компания «Альфа Групп». Государственный контракт заключен в начале декабря на сумму 480 миллионов рублей. Общая площадь земельного участка, отведённого под школу, составляет 15 тысяч квадратных метров. Общая площадь здания – 6 тысяч 800 метров квадратных».

Сейчас на объекте производится демонтаж существующих зданий и сооружений, вывоз мусора, обустройство строительной площадки. Согласно контракту, все работы по возведению здания и благоустройству прилегающей территории должны завершиться в III квартале 2022 года.

АЛЕКСАНДР ЛЫСЕНКО, учредитель компании «Альфа Групп Севастополь»: «Планируем окончить работы до 1 сентября 2022 года. На первом этапе происходят подготовительные работы, как вы видите – это демонтажные работы. Дальше всё по графику».

И снова – о хорошем! Долгожданна зона для отдыха и прогулок появилась между домами №19 и 21 на улице Колобова. По всему скверу теперь расположены десятки лавочек – на них будет приятно отдыхать в тёплое время года под раскидистыми деревьями. Сейчас, когда на улице промозгло и серо, выходить на прогулку никто не стремиться. Однако прохожие, спеша по своим делам, всё же с интересом осматривают новое пространство и останавливаются у стенда. Здесь расположили фото «до» и «после», где можно наглядно увидеть разительные изменения.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, и.о. директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Здесь такая приятная зона… Как и во всём Севастополе, такие вот зоны между домами небольшие. То есть она и уютная, и транзитная – здесь перемещение от дороги до жилого массива. Это ещё одна из зон, у нас их в этом году 12 открывается, которую мы завершили. Теперь для наших жителей они полностью открыта»

Особую радость вызывает появление в сквере уличного освещения. Его проверка и необходимые испытания как раз проводятся. Ранее территория становилась практически непроходимой в тёмное время суток. По словам руководителя Департамента городского хозяйства, к подрядчику – компании «Белком» всё же есть некоторые нарекания, но они довольно мелкие и должны быть исправлены в течении ближайших дней.

СЕРГЕЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ, заместитель директора компании-подрядчика ООО «Белком»: «Все работы у нас завершены. У нас остались только небольшие недочёты, связанные с повреждением бордюров, выбитой плиткой. И дополнительно ещё уборка. Всё, все работы выполнены. Мы рассчитываем, что в понедельник мы закончим окончательно уборку листвы и устраним вот эти небольшие недочёты».

Также будет просыпана брусчатка, а через несколько месяцев в сквере появятся элементы дополнительного озеленения – несколько туй, которые выстроятся в зелёную изгородь. Местные жители изменениями более чем довольны.

ЛИЛИЯ ГАВРИШ, жительница дома №21 по улице Колобова: «Работы, в общем-то, хорошие. Мне очень понравилось, как всё сделано. Во-первых, прекрасное проектирование. Хорошие дорожки, много скамеек – тут было две скамейки и то они ломались, негде было сесть. Освещение, всё отменно, всё замечательно».

И о хорошем – достаточно. На фоне аккуратного, уютного сквера на улице Колобова совершенно безобразным выглядит ремонт сквера имени Бузина. 34 миллиона рублей потратили на немыслимое количество гранитных урн, бетонных скамеек и прочих «радостей». Более полугода строители работали на объекте, но в итоге в очередной раз испортили элементы исторического наследия города. Красивый натуральный камень парапетов, которым славится архитектура Севастополя, неизвестно зачем побелили, внеся сельский колорит в облик города. По мнению эксперта из Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, парапеты в этом сквере были построены, как минимум, до второй героической обороны города, они хранят в себе историю. Самое полезное, что могут сделать для их сохранности проектировщики и архитекторы – не трогать, иначе сооружение может раскрошиться быстрее, чем исполнители поймут свои ошибки. В таких строительных материалах, как побелка и шпаклёвка, содержится щёлочь. Под её воздействием камень, в основе которого кальций, разрушается.

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, аттестованный специалист Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия: «Данные парапеты выполнены из шанковых видов известняков, они очень хорошо поддаются очистке. Естественно, эта очистка должна быть мягкая, нежная. Никакой механизированной очистки за исключением доводочных работ шлиф-шкуркой – это всё ручная уже очистка. Никаких применений щёток, углошлифовальных машин и так далее. Есть несколько способов. Первый – это гидропескоструйная очистка и вторая очистка – это так называемый бластинг. По сути это одно и то же, только другой тип абразивного материала применяется более мягкого».

Такие грубые ошибки случаются раз за разом при ремонте скверов и парков в Севастополе. Анатолий Пряшников считает, что это происходит из-за отсутствия в городе оперативного строительно-технического надзора. Он мог бы выявлять такие проблемы и исправлять их во время работ, а не констатировать ошибки постфактум. У общественности возникли вопросы и к другим решениям проектировщика. На главном входе рядом с инкерманским камнем — облицованные гранитом тумбы.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя севастопольского отделения ВООПИК: «Две тумбы облицевали плиткой. Вообще что это? Рядом парапеты из крымбала, эта плитка. Видимо, остатки от ремонта санузла у кого-то. Вопрос один остаётся: это идиотизм или вредительство? Трагедия в том, что мы не можем не только приблизиться по уровню эстетики, благоустройства к тому, каким Севастополь был, допустим, в 60-е годы XX века или в начале XX века до революции. Но мы не можем даже сохранить то, что у нас ещё осталось. То есть мы это и не ценим, и не понимаем».

Возмущение севастопольцев вызвал и ремонт фасадов нескольких домов на Большой Морской. К примеру, дом №44, 19 века постройки, теперь оштукатурен и приобрёл непривычный для белого города кремовый оттенок. В советское время фасады зданий городского кольца, облицованные инкерманским камнем, чистили. Примечательно, этот дом городского головы Еранцева и ещё несколько, представляющих историческую ценность, почему-то не вошли в региональный список объектов культурного наследия. Данный факт сыграл на руку подрядчику выполнения капремонта.

ВАДИМ ПОГОДИН, заместитель директора ООО «Технологии реставрации»: «Это дома, которые не вошли чудом в ОКН, скажем так. То есть, они построены в те же годы и представляют достаточную ценность и архитектурную ценность. Дом, например, по Большой Морской, 44 — он вообще 19-го века, 1896 года».

Мы поинтересовались мнением горожан о цветной штукатурке домов в центре Севастополя.

Продолжим невесёлый рассказ о нашем культурном наследии. На этой неделе председатель Общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской Форт» Григорий Донец написал обращение в Правительство Севастополя с просьбой обратить внимание на состояние памятника героям-подводникам. Гранитные плиты его ансамбля отошли от основания, а образовавшиеся «проплешины» никто не спешит закрывать. В правой части мемориала парапеты вообще не облицованы, просто сверху бетон окрашен в красный цвет. За памятником – стена с барельефами, которые сейчас закрывают разросшиеся хвойные ветви. Похоже, что памятник бесхозный, ни у кого на балансе не стоит, и с этим нужно что-то делать.

ГРИГОРИЙ ДОНЕЦ, председатель Общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской Форт»: «Понимаете? Это наше, большей степенью наше – не Правительства и не Управления охраны объектов культурного наследия. Мы не должны быть равнодушными, мы должны добиваться, чтобы здесь был порядок не только за клавиатурой и компьютером. Надо ходить, помогать Правительству решать эти проблемы. Вот это основная задача. И уже, если Правительство не справляется, тогда включать силовые и устанавливающие меры. Департамент образования, Управление культуры у нас не работают. Патриотизм – это не сидение в кабинетах и возложение цветов. Патриотизм – это живой организм нашего города-героя».

И далее – об «ужасах нашего городка». На этой неделе журналисты «НТС» выяснили, что территория легендарной 365 зенитной батареи на Мекензиевых горах оказалась в ужасающем состоянии после действий нерадивых строителей. Подрядчик, который должен был благоустроить объект, просто покинул его, оставив после себя горы мусора: мешки от стройматериалов, инвентарь, перчатки, остатки плитки и даже пачки от сигарет. Всё это просто валялось на земле, окроплённой кровью героических защитников города.

МАРИНА ГАВРИЛЕНКО, председатель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг»: «Местные жители мне звонят и спрашивают: нам нужно выйти на субботник? Но я думаю, что эти работы были оплачены подрядчику, и он должен был за собой убрать. По крайней мере, рабочие, которые там были, об этом мне неоднократно говорили, что все за собой уберут. Но в итоге имеем то, что имеем».

После выхода материала в эфир руководитель Департамента городского хозяйства Евгений Горлов разместил в комментариях на странице редактора «НТС» Елены Анисимовой в Фейсбуке фотографии чисто прибранной площадки. Спасибо и на этом, хотя у нас остались вопросы по выполненному объёму работ и стоимости благоустройства.

Кстати, вопрос об охране наших культурных ценностей поднимался на неделе и на заседании Законодательного собрания. Севастопольские депутаты составили список рекомендаций к работе Севнаследия по итогу отчета о работе Управления за 2019 год. Документ представил глава постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов. В перечне, в частности, указание утвердить требования градостроительного регламента в границах исторического поселения Севастополя.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Напомню, что до сегодняшнего дня юридически значимых градостроительных регламентов в границах территории исторического поселения не существует. В 2016 году был принят приказ Министерства культуры, в январе 2017 года мы договорились с Департаментом государственной охраны культурного наследия в Москве о подготовке такого юридически значимого документа».

Еще одна рекомендация, важность которой подчеркнул депутат, определение лиц, ответственных за сохранность памятников и объектов культурного наследия города-героя.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Буквально в этом году на комитете мы рассматривали ситуацию, которая сложилась на 11-й береговой батарее. И выяснилось, что между Департаментом по имущественным и земельным отношениям и Севнаследием нет четкого понимания на предмет того, кто же является собственником этого объекта. Такая ситуация характерна для очень многих объектов».

Также в рекомендациях Севнаследию есть пункт о корректировке документов, регламентирующих деятельность в границах достопримечательного места «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита».

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «В некоторых случаях приказ чрезмерно строг, а в некоторых чрезмерно мягок. Когда он чрезмерно строг, это касается земельных участков, которые расположены среди сложившейся застройки. И когда люди покупают эти земельные участки и приходят в Департамент архитектуры за ГПЗУ, им выдают нулевые документы, ссылаясь на этот приказ, потому что строить там нельзя, а вокруг уже стоят дома, которые Министерство культуры не захотело увидеть».

И вот именно в границах этого достопримечательного места на этой неделе была предпринята очередная попытка начать строительство дачи с видом на крепость Чембало. На склоне горы Аскети (Спилия) уже установили рабочую бытовку. Увидев её, местные жители поспешили сообщить об этом городским властям. Осмотреть территорию выехали депутаты Законодательного собрания Севастополя, члены Общественной палаты и руководители профильных Департаментов городского правительства.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «У меня в руках общее требование, которое запрещает определённые действия в границах территории достопримечательного места. В границах территории запрещается проектирование и проведение земляных, строительных мелиоративных, хозяйственных и земляных работ, нарушающих целостность достопримечательного места».

Вячеслав Горелов отметил, что собственник участка нарушил этот запрет, как только поставил здесь строительный вагончик, и вбил металлические колья. Депутат Законодательного собрания Михаил Чалый напомнил, что склон горы Аскети — лакомое место для застройщиков.

МИХАИЛ ЧАЛЫЙ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Да эта история началась ещё в Украинские годы. Когда была история, что Черноморский флот отсюда уйдёт, когда мы после 2014 года получили возможность посмотреть документы. Уже все полигоны были распаёваны, Балаклава распаёвана, бухта Ласпи распаёвана была вся, кроме отвесных скал. Там уже живого места не было. Мне представляется, что такая эксплуатация Севастополя – варварская, это бесчеловечно по отношению к нашим потомкам (а мы им то-то должны оставить), и это незаконно. А мы -Законодательное собрание и должны сделать всё, чтобы эти законы соблюдались».

Осмотрев место грядущего строительства, руководитель Департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказал о работе, которую уже ведут специалисты в отношении собственника.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, и.о. директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Собственник получит уведомление о том, что он должен привести участок в надлежащее состояние. Ему дастся определённый срок для устранения нарушений. В случае невыполнения, будут соответствующие административные воздействия. Если появятся капитальные строения, то будем принимать решения и со стороны Севнаследия подавать документы в правоохранительные органы».

Изучая проблему, журналисты «НТС» насчитали на кадастровой карте России 356 участков, ранее выделенных от обрывистого берега горы Спилия вглубь к СТ «Благодатный» Ещё 86 наделов – на склоне над жилой застройкой. У единиц отмечено, что это «Земли сельскохозяйственного назначения для индивидуального дачного строительства». Но у подавляющего большинства наделов в инфокарте в графе «категория» стоит фраза, которая кажется странной и взаимоисключающей большинству людей – «Земли особо охраняемых территорий и объектов» и далее надпись – «для индивидуального дачного строительства». Для жильцов будущих элитных домов с видом на древнюю крепость и море, даже создали улицу Фортификационную – именно такой адрес у большинства спорных распаёванных участков.

На «Яндекс.Картах» даже уже отображаются номера одного массива наделов – прямо поверх зелёного массива деревьев, которые вряд ли переживут, если кто-то из владельцев решит все-таки рискнуть и начать строительство.

На профильных сайтах «Циан» и «Авито» сейчас размещено по 10 объявлений на продажу участков по улице Фортификационной. Цены колеблются от 1 до 7-10 миллионов – зависит от площади и красот, которыми сможет любоваться новый владелец.

Продавцы рекламируют близость легендарной бочки смерти, виноградников, генуэзской крепости, красивейшие виды на бухту и открытое море. Вот такая мина замедленного действия заложена в украинские времена, и её нужно как-то обезвреживать.

О грустном. На этой неделе получила продолжение история с собачьим приютом – «концлагерем для животных», как его уже стали называть. Власти Севастополя расторгли контракт, заключенный с ООО «Севастопольский центр права». Но с этого момента собаки оказались брошены на произвол судьбы – без еды и воды животных просто оставили в грязных вольерах.

ТАТЬЯНА ДМИТРИЧЕВА, севастопольский зоозащитник: «Животные, которые остаются в вольерах в этом приюте, по сути – брошены на произвол. То есть сейчас занимаются животными только волонтёры. Волонтёры привозят корм, волонтёры оплачивают уборку этих помещений. К сожалению, город не нашёл другого помещения, куда бы можно было перевести этих собак».

Владелец помещения на Монастырском шоссе 30, узнав из новостей о том ужасе, что творился в севастопольском приюте бездомных животных, пошёл волонтёрам навстречу. Собственник, несмотря на стоимость месячной аренды около 1 миллиона рублей, разрешил на время оставить собак здесь. Причём, как он рассказал нашему журналисту, он сам до сих не получил от арендатора – компании «Севастопольский центр права», оплату за прошедшие три месяца. Несмотря на это, владелец помещения привёз в помощь волонтёрам плиту для приготовления каши для собак и несколько коробок с мясом. Конечно, на такое большое количество животных мяса хватает ненадолго.

ТАТЬЯНА ДМИТРИЧЕВА, севастопольский зоозащитник: «Контракт расторгнут. ООО «Севастопольский центр права» просто всё бросил и ушёл отсюда. Собственник помещения помогает. Помогает кормёжкой, помогает тем, что убирают. Его сотрудники убирают эти помещения».

А вот местные чиновники, в свою очередь, не спешат исполнять требование губернатора – найти для собак подходящее помещение. Напомним, Михаил Развожаев во время заседания Правительства Севастополя ещё 14 декабря потребовал от чиновников в кратчайший срок найти помещение, которое будет использоваться для работы с бездомными животными.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Вы там помещение подыскиваете какое-то, в нашей собственности которое?

— Да, мы соответствующее обращение сделали в Департамент по имущественным и земельным отношениям, в Ветеринарию.

— Давайте без обращений, просто соберите всех, кого необходимо, Николай Александрович, надо решение быстро принять, найти. Вложить необходимые средства, общественников привлечь. Обустроить это всё»

— Надо в течение 2 дней все решения принять и доложить мне.

— Есть».

Ещё одна грустная история этой недели. Группа инвалидов была вынуждена обратиться в суд за защитой чести и достоинства. Иск подан в отношении руководителя общественной организации «Севастопольские мамы» Елены Голубевой. В начале ноября Голубева прокомментировала в Фейсбуке сообщение директора Общества инвалидов Байдарской и Варнаутской долиныАндрея Фомина о рейде по наличию парковок для людей с ограниченными возможностями здоровья.

АНДРЕЙ ФОМИН, директор Общества инвалидов Байдарской и Варнаутской долин: «Я сделал пост в Фейсбуке и в Инстаграмме и описал, что мы прошли по местам для инвалидов, события описал, которые были. Пошло живое обсуждение у меня на странице. Елена Голубева, которая никогда на моей странице ничего не комментировала, неожиданно написала комментарий «Идиоты»

По словам, Андрея Фомина после попытки уточнить, кого конкретно Елена Голубева имела в виду в своём комментарии, от оппонента последовало чёткое объяснение.

АНДРЕЙ ФОМИН, директор Общества инвалидов Байдарской и Варнаутской долин: «В итоге сказала, что конкретно нас она имела в виду идиотами, потому что мы безжалостно показываем какую-то бурную деятельность, а на самом деле ничего не делаем. Чуть ли мы не инвалиды. В таком духе».

Представители общественных организаций в исковом заявлении указали, что на страницу Андрея Фомина в социальной сети Фейсбук подписано 3 тысячи 600 человек и на эту публикацию отреагировало много людей. На первое заседание ответчица не явилась, суд перенесён на 18 января.

Ну и всё-таки, о хорошем, неотвратимо наступающем на нас. Имеется в виду Новый Год. 500 новых объектов праздничного декора украсили улицы Севастополя к празднику. Евгений Горлов сообщил, что в этом году, при закупке украшений, основной акцент сделали на историю города-героя.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, и. о. директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Вот к примеру проспект Нахимова украсили декоративными элементами, изображающими море, конструкции размещены символично. На Приморском бульваре установлены фигуры в стиле 19-го века, они дают определённый колорит. Много подвесов сделали, порядка 145».

Помимо новых световых объектов, улицы Севастополя украшают около 200 прошлогодних. Горлов отметил, что вся иллюминация пригодна для использования и по-прежнему актуальна. Руководитель Горхоза также прокомментировал иллюминированный забор, установленный вокруг кедра на клумбе на площади Ушакова. Многим гражданам в соцсетях не нравится, а вот по мнению чиновника, инсталляция будет гармонично смотреться с другими объектами иллюминации.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, и. о. директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Это не забор, а элемент декора, который сегодня дополняет общую конструкцию и показывает масштаб Большой Морской, которую отремонтировали»

И самая главная примета наступающего праздника. На этой неделе в Севастополе открылись ёлочные базары, в этом году их 44 по всему городу. Кто хочет ощутить атмосферу праздника поскорее, может выбрать дерево уже сейчас – несколько дней назад ёлочные базары начали работу по всему городу.

СЕРГЕЙ КАРДАШ, продавец ёлок: «Обычно покупают с 23 числа по 30 – массово покупают. А сейчас так, по чуть-чуть. Ель берут – запах у неё хороший, пахнет. Сосну тоже берут – каждый берёт по своему вкусу».

Ели и сосны тысячами везут к нам из разных холодных уголков страны, например, Пензы и Перми. На разных точках стоимость может варьироваться от 500 до 700 рублей за метр. Средняя ель обойдётся примерно в 1200-1500 рублей. Цена чаще всего не зависит от пышности, внешнего вида дерева – только от высоты.

«У нас две искусственные, не знаю. Ставили раньше такую, настоящую. В принципе хотелось бы настоящую, потому что запах, аромат всё равно присутствует природы. Но ещё не думала и удивилась, что уже продаются».

«- Вот ходим, выбираем. Очень красивые все, надеюсь, сейчас что-нибудь подберём.

— То есть вы пораньше решили поставить?

— Ну конечно. Дети просят, как откажешь». «- Как думаете, нужно ближе к Новому году ставить или уже сейчас можно?

— В связи с тем, что в квартирах довольно тепло в этом году, думаю, что ближе к Новому году – хотя бы через недельку, чтобы не посыпалась».

От на такой предпраздничной, позитивной ноте закончим дайджест событий уходящей севастопольской недели. Осталось сообщить о главном к этому часу! За минувшие сутки в Севастополе на свет появилось 4 детей: 3 девочки и 1 мальчик.