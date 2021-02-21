Основные события недели в Севастополе: 15 — 21 февраля

Минувшая неделя в Севастополе запомнилась несколькими очень важными событиями. Первое — это врезка трубы ковшевого Бельбекского водозабора в магистральный водовод. 115 дней потребовалось военным строителям, чтобы возвести уникальное гидротехническое сооружение – водозабор в районе реки Бельбек. Благодаря этому уже в марте появится возможность использовать дополнительные 50 тысяч кубометров пресной воды в сутки для снабжения города. В строительстве было задействовано более 600 человек и ста единиц техники. Работы велись круглосуточно.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Ну вы сами видите, что уже, фактически, работы в завершающей стадии. Все технологические мероприятия по зоне, в которой будет водоподготовка, водоочистка – все завершаются. Сейчас уже коллеги говорят, что уже на следующей неделе потихоньку в рабочем порядке начнём заполнение ковша. И к 1 марта в режиме пуско-наладки мы должны запустить весь объект. К этому готовимся, сроки такие установлены. Понадобится порядка с 1 марта двух недель, чтобы устранить все недочёты. Чтобы можно было к юбилею, к очередной годовщине Русской Весны объект полностью сдать».

В четверг, 18 февраля строители изменили русло реки, направив воды Бельбека через гидротехническое сооружение. Для этого расширили и укрепили 300 метров реки до водозабора, и 100 метров после него. Параметры ковшевого водозабора составляют 160 метров в длину, 230 метров в ширину и 7,5 метров в глубину. По словам строителей, глубина хранилища будет составлять около 5 метров.

АЛЕКСЕЙ ТРУБАЧЕВ, представитель военно-строительного комплекса Минобороны России: «Объект находится на завершающем этапе строительства. За нами вы можете видеть переливную дамбу, в ней сейчас вода проведена из временного в постоянное русло. Мы видим закрытый затвор. На этой неделе мы завершаем работы в самом ковше и начинаем тестово подавать воду в ковшовый водозабор. Откуда она будет насосной станцией, работы по ней уже завершены, она находится в той стороне, будет подаваться на площадку очистных сооружений. Там вода очищается и подаётся в третий гидроузел».

В истории современной России подобных объектов, с таким объемом ковшевого водозабора, ещё не строили. Это первое гидротехническое сооружение такого масштаба, возведённое в такие сжатые сроки. Водозабор на реке Бельбек поможет решить проблему с нехваткой пресной воды в Севастополе.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «В этом году, с учётом ввода 1 марта, мы рассчитываем, как раз этот резерв мартовского паводка мы заберём. Что позволит нам спокойно до конца года до осени не чувствовать беспокойства за воду, а в следующем году, с учётом того, что этот объект у нас есть с самого начала осенне-зимнего периода, то мы сможем добавить ещё воды на Чернореченском водохранилище, постоянно её экономя и в принципе войти в такую уверенную фазу водообеспечения города».

Второе немаловажное событие – окончание многолетней эпопеи со строительством дома для реабилитированных граждан. 16 февраля губернатор Севастополя вручил людям долгожданные ключи от квартир. Строить дом для реабилитированных народов в Севастополе начали почти 14 лет назад – ещё в 2007 году. Однако на этапе возведения фундамента работы были остановлены. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией проект возродили за счет Федеральной целевой программы, однако и тут возникли сложности. Сначала с задачей не справился губернатор Сергей Меняйло, продолжил раздавать обещания старейшинам следующий глава города – Дмитрий Овсянников, но тоже не смог довести дело до конца.

ЭНВЕР МАМУТДИНОВ, председатель Объединения крымских татар севастопольского региона «Ак-Яр»: «Дом, который стоит за нами, его называли «дом-мираж», «дом исчезающей надежды», которой не будет. За прошлый год умерло пять очередников. И многие люди не верили, что дом будет достроен. Полтора года назад, когда я только познакомился с Михаилом Владимировичем и попросил о первой серьёзной проблеме, касательно очередников этого дома. Он мне сказал: Энвер, наберись чуть-чуть терпения, подожди, я разберусь с это проблемой. Даю тебе слово, что дом будет достроен».

Реза Меджитов рассказал, что его отец освобождал город-герой в годы Великой Отечественной войны. На очередь для получения квартиры их семья встала в 1994 году.

РЕЗА МЕДЖИТОВ: «С 1995 года сменилось шесть губернаторов. И вот седьмой губернатор, у него хватило силы воли, натиска, денег, организации, что он закончил дом. И слава Богу, хоть мне 4 марта будет 80 лет, жене – 83 года, она истинная владелица квартиры, а я её муж. Наконец-то, наступил этот счастливый день, когда мы ступили ногой в это новое здание».

Михаил Развожаев отметил, что денег на строительство дома, предусмотренных в рамках Федеральной целевой программы, не хватило. Дополнительные средства нашли в региональном бюджете. Также были проблемы с проектом.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Вообще все строительные работы завершены, сегодня выдают ключи. 60 человек, 60 семей, которые были в очереди, они сегодня уже получили ключи и документы, которые подписали. Уже могут въезжать в свои квартиры. Могут быть мелкие строительные недоделки, в течение недели по заявкам жильцов строители устранят. Но, в целом, дом готов, всё благоустройство, всё сделано. Я сегодня испытываю глубокое удовлетворение, потому что дело сделано. Точка поставлена. Можно идти дальше».

Ещё одна новость из серии «с заботой о людях». На улице Хрусталёва в районе школы №38 и детского сада №127 отремонтируют сквер. Это общественное пространство выбрали севастопольцы в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Одним из пожеланий местных жителей было сделать из заброшенной территории место тихого отдыха с детьми. На площади почти в три тысячи квадратных метров установят более десятка скамеек, две игровых площадки, теневые зоны. Приведут в порядок также дорожки с подъездными путями к скверу, школе, детскому саду и многоквартирным домам.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Очень много дорожек и очень много есть секторов, которые вспомогательные: подъездные пути к детским садикам, примыкание к многоквартирным жилым домам. В 2018 году сделали благоустройство внутридомовых территорий. Соответственно сегодня в рамках этого проекта и других по внутриквартальным проездам постараемся синхронизировать, чтобы в этом году комплексно завершить эту работу».

Завершить обновление сквера в районе улицы Хрусталёва 141 обещают до середины лета. В планах также ремонт фасадов близлежащих домов. Сейчас в сквере 140 зелёных насаждений, 11 сухостоев планируют снести. Вместо них высадят около 465 кустарников и 24 дерева. Для поддержания их жизнедеятельности смонтируют систему автоматического полива. По словам генерального директора акционерного общества «Севастопольстройпроект» Юлии Губановой, после ремонта сквер станет максимально комфортным и тихим.

ЮЛИЯ ГУБАНОВА, генеральный директор АО «Севастопольстройпроект»: «Он для тихого, спокойного отдыха. По просьбе жителей мы увеличили количество лавочек, точек освещения. Делаем отсечку кустарникам зелёным забором по всему периметру, чтобы можно было комфортно отдыхать местным жителям. Мы находимся на границе со школой, садиком».

Севавтодор всю неделю мужественно боролся с зимой. Но 19 февраля, когда силы генерала Мороза перешли в массированное наступление, дорожники обратились за помощью к горожанам. «Авточайников» попросили покинуть поле боя.

СЕРГЕЙ СУКОРЦЕВ, заместитель директора ГБУ «Севастопольский автодор» по содержанию автомобильных дорог: «Попросили людей, обладающих малым опытом вождения автомобиля, имеющих летнюю резину, не выезжать на дороги города Севастополя. Потому что со вчерашнего дня, с 18 часов, погода резко изменила свой характер: был переход через 0 с положительной температуры – резко на -6, в некоторых районах и ниже, обильное выпадение осадков в зоне низкого давления, в котором оказался Севастополь».

На городские дороги дополнительно вывели пять машин с песком – бригады в ручном режиме с помощью лопат посыпали тротуары и дороги вблизи остановок общественного транспорта. А вот в сёла помощь пришла не сразу.

СЕРГЕЙ СУКОРЦЕВ, заместитель директора ГБУ «Севастопольский автодор» по содержанию автомобильных дорог: «Сёла, деревни – туда мы немножко опоздали, где-то на полчаса-час, с заходом техники. Сейчас все подъезды обеспечены, как вы видите, снег тает под воздействием песчано-соляной смеси, и, в общем-то, проезд автотранспорта обеспечен».

Впрочем, селянам не привыкать к трудностям. В селе Поворотном, к примеру, посыпать дорогу противогололёдной жители вообще не требуют. Потому что дороги там просто нет. На единственном пешеходном пути к детскому саду, который находится в соседнем селе Дальнее, нет асфальтового покрытия. Жители вынуждены километр идти с колясками через ямы и ухабы, а после сильных дождей дорога становится практически непреодолимой.

АЛИЕ НОЧЕВКА, жительница села Поворотное, воспитательница детского сада №110: «Здесь дорога грунтовая и разбитая, в основном лужи. И с детьми с коляской пройти очень трудно. Так как в детском саду группа начинается с полутора года, детки совсем маленькие. Дети приходят, они очень грязные».

Испачкавшиеся утром в грязи малыши из Поворотного и их старшие братья и сестры, родители, бабушки и дедушки вечером бредут домой по такому же болоту, вдобавок ещё и в темноте. На всю дорогу – один фонарь.

Люди рассказали, что не раз обращались к властям с просьбами о помощи. В Верхнесадовском муниципальном округе жителям сообщили, что этой дороге необходим капитальный ремонт, но муниципалитет не отвечает за работы такого уровня.

ЛЮБОВЬ БЕЗОТОСНАЯ, жительница села Поворотное: «Нам давали ответ, что находили того, кто отвечает за эту дорогу. Сначала выходили на «Севавтодор», затем «Севавтодор» говорил, что к ним эта дорога не относится. На данный момент обещали подсыпать дорогу крошкой, но ничего не делается».

С транспортом в этой глуши, забытой чиновниками и депутатами, тоже проблемы. В официальном ответе чиновники сообщили гражданам, что организовать проезд маршрута №137 через село Поворотное невозможно, так как в районе сёл Фруктовое, Поворотное и Дальнее не предусмотрены остановочные павильоны.

АЛИЕ НОЧЕВКА, жительница села Поворотное, воспитательница детского сада №110: «Транспорт к нам ходит №51, но только в одном направлении «Северная – Поворотное – Дальнее», на обратном пути он к нам не заходит и люди добираются самостоятельно пешком».

Жители написали коллективное обращение к губернатору города Михаилу Развожаеву, где просят решить проблему с общественным транспортом и дорогой в их селе. Ждут ответа.

В Верхнесадовом дороги тоже есть не везде. Зато недавно селянам отремонтировали подпорную стену, которая долгое время висела у них над головами, как дамоклов меч. Всё бы хорошо, и цвет у стены весёлый, розовый. Но к подпорной стене наверху вплотную подходят границы расположенных между домами №78 и №84 по улице Севастопольской детских площадок. По сути, площадки заканчиваются шестиметровым обрывом. Дети во время игры могут просто не заметить небольшой ограничительный парапет и упасть на дорогу с шестиметровой высоты.

ЛЮДМИЛА ПАЩЕНКО, жительница дома №74 по улице Севастопольской (Верхнесадовое): «У нас здесь раньше она конечно была в аварийном состоянии. Сделали очень хорошо, мы рады этому, но до этого на старой подпорной стене у нас было ограждение, чтобы обезопасить наших детей. Потому что если посмотреть, наверху у нас находятся несколько детских площадок. У нас уже был такой случай, что у нас с подпорной стены упала женщина. Как жители говорят – здесь даже иногда падали дети».

Согласно первоначальному проекту, ограждения предусмотрены не были, но жители Верхнесадового добились их установки, однако ограда до сих пор не установлена.

ЛЮДМИЛА ПАЩЕНКО, жительница дома №74 по улице Севастопольской (Верхнесадовое): «Это уже 2 месяца длится, мы обращаемся во все инстанции. В данное время, не сейчас они привезли как говорят ограждения, но не могут поставить из-за непогоды. Почему из-за непогоды — им надо работать с землей. С какой землей, если ограждения надо установить наверху этой подпорной стены».

Но зато в Верхнесадовом, за зданием местного Дома культуры, строят современный физкультурно-оздоровительный комплекс. На территории работает специальная техника, рабочие готовятся возводить фундамент будущего спорткомплекса.

ИГОРЬ АХМЕДОВ, первый заместитель директора Департамента капитального строительства города Севастополя: «На сегодня подрядчик приступил к работам. Контракт у нас заключен в декабре прошлого года. Мы намечаем закончить работу и ввести объект в эксплуатацию в декабре 2021 года. Стоимость контракта 96 миллионов рублей».

Думаю, установка ограждения на опасных детских площадках в селе стоит дешевле, и, наверное, работу можно сделать, не дожидаясь трагедии.

А во Фронтовом продолжаются проблемы с газификацией. Глава Горхоза Евгений Горлов попросил у губернатора ещё семь миллионов рублей на работы.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «106 объектов, к которым нужно выполнить техническое присоединение для разрешения мероприятий, и прокладка 150 метров сетей. Материал уже купили, но, конечно, с финансами сложновато.

– Чтобы нулевой техприс обеспечить и эти улицы, которые не попали в проект, сколько денег потребуется?

– Порядка 6-7 миллионов рублей. Расчёт уже произведён. Конечно, ГУПу для ускорения процесса не помешало бы».

Губернатор Севастополя поручил изыскать средства на эти цели.

А вот в Терновке на этой неделе радость – снесли баню над прудом. С 2019 года жители села били тревогу о незаконной застройке берега. О проблеме незаконной застройки общественной территории люди писали в Правительство и Природоохранную прокуратуру с 2019 года. Весной 2020-го к решению проблемы подключились депутаты, сенатор Российской Федерации Сергей Колбин и местные СМИ. После огласки ситуация сдвинулась с мёртвой точки, и по предписанию прокуратуры частник демонтировал дом.

СЕРГЕЙ ПОТЕХИН, депутат Терновского муниципального округа Севастополя: «Жители села просили, совместно с депутатами законодательного собрания, с Правительством города с прокуратурой. Это было выполнено. Дом он убрал. Сейчас, мы ехали сюда и видели, как едет экскаватор сюда, для того, чтобы исполнить последнее. Убрать перегородку бетонную».

Люди рассказали, что основание бетонного монолита находится так глубоко под землёй, что перекрыло доступ руслу реки Ай-Тодорка, которая впадала в водоём. Если бы строительство не удалось остановить, то жители села остались бы без пруда и живописной территории, объясняют сельчане.

ЮРИЙ ВДОВЕНКО, член общественной организации «Блокпост Севастополь»: «Засорялось бы наше озеро, которое питает водой село Терновка. Здесь были бы банные услуги, и вся вода шла бы в пруд, зарыблённый рыбой. Это показало прошлое лето, когда привезли сюда 15 тонн рыбы, и она начала массово дохнуть. При проведении анализов этой воды, оказалось, что в 1000 раз было превышено органическое загрязнение водоёма».

Усилиями общественников, Правительства города, депутатов и правоохранительных органов пруд и его берега удалось спасти от застройки. Местные жители этому факту рады и благодарны властям за оперативное вмешательство.

ВАСИЛИЙ ПАПКИН, житель села Терновка: «Да, это была как новость, все говорили, посмотрите, там дом, который построили, как баню – снесли. Как хорошо, есть власть и справедливость, есть помощь какая-то. А что мы простые колхозники могли сделать. Подключились депутаты Горелов, Колбин, приезжали, разбирались».

Хорошая новость недели. Нормативная база для выплаты 75 тысяч рублей каждому горожанину, имеющему статус «житель осаждённого Севастополя» готова. Последний необходимый документ на заседании городского Правительства в четверг 18 февраля представил директор Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

СТАНИСЛАВ БОРИСЕНКО, директор Департамента труда и социальной защиты населения Правительства Севастополя: «Это последний документ, который нам необходим будет для того, чтобы при поступлении средств в Департамент финансов мы могли осуществить выплату.

– Средства не поступили ещё?

– Пока нет этих денег».

В городе проживают 1082 пенсионера, переживших осаду с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года, 1078 из них уже получили удостоверение Ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Правительства Севастополя.

ЖАННА ФИНОГЕНОВА, начальник Управления социального обслуживания Департамента труда и соцзащиты населения: «Четырём гражданам мы не смогли выдать только по причине того, что люди болеют. Как только состояние их здоровья позволит нашим социальным работникам приехать к ним на дом, обязательно эти оставшиеся удостоверения будут вручены».

Одна из мер соцподдержки – назначение второй пенсии ветеранам с инвалидностью. Пенсионный фонд назначает вторую пенсию в беззаявительном порядке, её размер зависит от группы инвалидности, уточнила Жанна Финогенова.

Вторая мера поддержки – обеспечение жильём. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий могут встать на учёт в МФЦ или в Департаменте капитального строительства Правительства Севастополя.

ЖАННА ФИНОГЕНОВА, начальник Управления социального обслуживания Департамента труда и соцзащиты населения: «Те лица, которые не имеют права на обеспечение жильём, могут претендовать на выплату компенсации стоимости капремонта. Заявления на выплату компенсаций принимают районные управления труда и соцзащиты. Размер компенсации составляет 100 тысяч рублей. Компенсация положена тем ветеранам, которые не менее пяти лет проживают в Севастополе и являются собственниками жилья или хотя бы его части, и это жильё является единственным. На сегодняшний день подано на выплату компенсаций 54 заявления».

Заявления рассмотрит специальная комиссия Правительства Севастополя. Первые выплаты компенсаций на ремонт жилья будут начислены в марте 2021 года, отметила Жанна Финогенова. Жители осаждённого Севастополя будут получать ежегодные выплаты ко Дню Победы, добавила специалист.

ЖАННА ФИНОГЕНОВА, начальник Управления социального обслуживания Департамента труда и соцзащиты населения: «Жители осаждённого Севастополя, ветераны Великой Отечественной войны, будут получать не только из регионального бюджета 7 тысяч рублей, но также средства, которые поступают из бюджета Москвы – ежегодно 6 тысяч рублей. Распоряжением Президента от 11 февраля определено, что жители осаждённого Севастополя, ветераны Великой Отечественной войны, имеют право на выплату. 75 тысяч рублей. Это касается тех ветеранов, которые не получили по другим основаниям выплаты к 75-летию Победы».

А губернатор на этой неделе обсудил с ветеранскими организациями финансирование дома ветеранов, ремонт больницы имени Даши Севастопольской и строительство мемориального комплекса защитникам города-героя 1941–1942 мысе Хрустальном.

СЕРГЕЙ РЫБАК, председатель совета Дома ветеранов: «4 года идёт борьба за то, чтобы его построить. В 2018 году, в марте на Сапун-Горе Президент сказал, что даст указание в 2018 году спроектировать, деньги выделит. В 2019 году строительство и к декабрю 2019 вы получите свой музей на мысе Хрустальном».

Обращаясь к ветеранам Михаил Развожаев подчеркнул, что проект строительства мемориального комплекса по-прежнему актуален.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Я просто хотел вас заверить, что от этого проекта никто ни в коем случае никто не отказался. Деньги на реализацию буду выделены в рамках фонда «культурное наследие» который реализует проект. Место размещение пантеона Славы, музея обороны – оно остаётся прежним. Это территория мыса Хрустальный, если смотреть с морского фасада, то это слева от памятника Солдату и Матросу».

Глава севастопольского Правительства точных сроков начала строительства не назвал, но обозначил, когда определяться с концепцией.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Как только будет принято решение по архитектурной концепции фонд найдёт реализацию проекта. Я сейчас сроки называть не буду. Но в этом году мы должны определиться с концепцией, начать проектирование, а следующем году начать реализацию проекта. Что касается больницы имени Даши Севастопольской, у меня есть такое намерение, что это должна быть ветеранская больница. Проектирование завершено, начался ремонт. Ближайшее время я туда поеду. Это будет совершенно другая больница, комфортные палаты».

А вот имя ветерана, который уже давно шагнул в «бессмертный полк» на этой неделе официально получила школа №37. Так увековечена память Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева, легендарного комбата, штурмовавшего Рейхстаг.

ТАТЬЯНА НЕУСТРОЕВА, дочь Героя Советского Союза Степана Неустроева: «Очень важно для нашей семьи, что именно эта школа носит имя моего отца. Потому что здесь учились мои дети. Вот внучка старшая окончила эту школу, Неустроева Екатерина Андреевна. Дедушка приводил сюда за руку детей, мой отец. Он часто здесь выступал перед школьниками. Есть фотография хорошая, где он проводит беседы с ребятами».

Председатель комитета ветеранов войны и Вооружённых сил Севастопольской организации ветеранов Константин Кржеминский рассказал, что это 30-я по счёту школа, которая получила имя героя.

КОНСТАНТИН КРЖЕМИНСКИЙ, председатель Комитета ветеранов войны и Вооружённых сил Севастопольской организации ветеранов: «Очень сложная процедура присвоения имён героев нашим учебным заведениям. Когда приходит директор школы, она не знает, как это сделать. Ведь это столько нужно документов. Вот школа №25, мы уже несколько лет добиваемся присвоение ей имени Драпушко. Уже обращались и в еврейское посольство, где младший сын его живёт в настоящее время».

Новое здание и собственный музей появились у Прокуратуры Севастополя. Оно расположено по адресу Советская, 37 – рядом с основным корпусом ведомства. Ленточку на входе в здание торжественно перерезали заместитель Генерального прокурора России Андрей Кикоть, прокурор Севастополя Марк Большедворский и губернатор города Михаил Развожаев. Строительство корпуса было начато в ноябре 2019 года и выполнено на средства федерального бюджета.

А в музее Прокуратуры собраны документы и экспонаты разных эпох, начиная с 1783 года. Уголовные дела и другая документация десятилетиями хранилась на полках в архивах ведомства. Теперь же подлинные сборники законодательства первой половины 20 века, обмундирование прокурорских работников разных периодов, награды ветеранов прокуратуры и ветеранов Великой Отечественной войны заняли почётные места в витринах музея.

ДМИТРИЙ ПОТАНИН, прокурор отдела Прокуратуры Севастополя: «Этот музей для нас новый, в нём собрано большое количество экспонатов, связанных с историей прокуратуры Севастополя. Здесь имеются исторические документы, кодексы начала 20-го века. Большая часть экспонатов собиралась с начала 2021 года. А документы мы начали собирать в конца прошлого года. Больше 3-х месяцев ушло на подготовку всей экспозиции».

Новости недели с фронта борьбы с коронавирусом. Часть отделений 9 городской больницы, переориентированной на лечение пациентов с COVID, в ближайшее время планируют вернуть в обычный режим работы.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «На этой неделе план мне представьте по поводу вывода коек. Особенно важно по 9 больнице, какие отделения мы можем вернуть в плановую помощь. Понятно, что инфекционка пока будет в прежнем режиме работать. И по Первой больнице, соответственно, тоже предварительно закрытие ковидного отделения, вывод отделения в ремонт, чтобы травматология вернулась в уже отремонтированное помещение, чтобы 2 раза не переезжать».

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Роман Проскурнин сообщил, что в адрес севастопольского Департамента здравоохранения уже были направлены методические рекомендации, касающиеся вывода «ковидных» коек в плановый режим работы.

РОМАН ПРОСКУРНИН, заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю: «Очень важно при выводе коек провести комплекс дезинфекционных мероприятий, направленных на обеззараживание в том числе воздуха, вентиляционных систем. Методические рекомендации есть, мы их направили. Просим, чтобы всё, что есть в рекомендациях, было учтено».

Стабилизация ситуации позволяет также увеличить нормы заполняемости залов в учреждениях культуры. Уже – до 50% от полной вместимости.

АНЖЕЛА СУМАКОВА, и.о. начальника Главного управления культуры Правительства Севастополя: «В кинотеатрах между сеансами временной интервал составляет не менее 30 минут, что позволяет провести влажную обработку всех поверхностей и проветривание. В театрах в день проходит всего 1 спектакль. Просим разрешить работать театрам и кинотеатрам с заполняемостью зала до 50%. Это нам поможет увеличить доход государственных учреждений».

Тем не менее, вирус ещё не побеждён, поэтому в городе продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного режима.

«Масочка! Всем масочный режим, напоминаю. Мероприятие по соблюдению масочного режима. Пожалуйста, наденьте маски. Соблюдайте масочный режим. Товарищи пассажиры, пожалуйста, напоминаем вам о соблюдении масочного режима. Мужчина, оденьте маску, пожалуйста. Если нет маски – покиньте, пожалуйста, троллейбус».

Пока что сотрудники Департамента транспорта ограничиваются предупреждениями и профилактической беседой. Горожан, которые по каким-либо причинам оказались без маски в общественном транспорте, просят просто выйти.

АЛЕКСАНДР НОВИКОВ:

«- Очень устал от масок. Надеюсь, что это скоро всё закончится. И, я думаю, буквально уже весной это всё закончится.

— Почему не хотите ещё немного потерпеть, поездить в масках?

— Я хочу, просто забыл! Я вот ребятам объяснил – у меня джинсы со стирки, я прямо с балкона их надел и маска оказалась не в кармане. Не было в кармане маски, всё случайность! Я нет, я не нарушитель. Я ношу маски, я понимаю прекрасно, что людей штрафуют, коронавирус. Вы что.

— Всё-таки вас отпустили без штрафа?

— Конечно! Но это так и работает, сразу то не штрафуют. Сначала предупреждают – это всегда так. Мы же живём в приличной стране.

— Гражданское общество.

— Таки да».

Молодёжная повестка недели. В День российских студенческих отрядов губернатор предложил севастопольским бойцам РСО поработать на стройках родного города.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Что касается строительного отряда, вы знаете, что Федеральная целевая программа набирает обороты. В этом году около 40 объектов находятся в стройке – и большие, и малые, и средние. И конечно же, опыт, который можно приобрести на этих стройках, тоже значительный. Движение обрело огромное количество традиций, историй, легенд – это здорово. Это настоящая жизнь во время студенчества. Поэтому я вас всех поздравляю и благодарю за то, что вы активно развиваете Севастополь».

В ответ члены студотрядов приняли губернатора в свои ряды, вручив форменную куртку-«бойцовку» с соответствующими нашивками и значками.

Два важных судебных заседания прошли в Севастополе на этой неделе. Суд не позволил выставить на улицу мастерскую-музей севастопольского скульптора Станислава Чижа. Маленький домик на улице Володарского, где творилась «Каменная летопись Севастополя» признан имуществом города. 20 февраля состоялось заседание Ленинского суда по иску директора ООО «Художественно-производственный комбинат» к дочери Почётного гражданина Севастополя Яне Чиж. Истец пытался убедить суд в праве на имущество Национального союза художников Украины, однако судья согласилась с постановлением Апелляционного суда Севастополя и отказала в иске. Напомним, истец требовал освободить помещение народного музея-мастерской в десятидневный срок после вступления в силу решения суда.

ЯНА ЧИЖ, дочь Почётного гражданина Севастополя Станислава Чижа: «Это имущество города федерального значения Севастополь. В результативной части суд решил отказать в иске Художественно-производственному комбинату, оставить его иск без удовлетворения. Признать договор с Украиной по безвозмездному пользованию российским имуществом недействительным и ничтожным. Это весь результат. Окончательное решение будет второго марта. На сегодняшний день абсолютно точно невозможно говорить о том, что это имущество Украины».

А вот судебное заседание по делу севастопольского режиссёра Андрея Маслова вновь перенесли. Напомним, это иск о защите чести и достоинства директора музея-заповедника «Херсонес Таврический», которого обидели слова Маслова в интернете. Кстати, до сих пор представителю истца не удалось объяснить суду, какие конкретно слова он счёл оскорбительными и направленными в адрес директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елены Морозовой. Рассмотрение иска должно было состояться 15 февраля, но всё что сделала в этот день сторона обвинения – представила заранее ходатайства о расширении перечня постов, по которым ответчика, режиссёра театра «Психо Дель Арт» Андрея Маслова обвиняли в оскорблениях.

НИКОЛАЙ СКРЕБЕЦ, представитель ответчика: «Мы возражали против них. Считаем, что объем иска нельзя менять в данном случае. У истца было достаточно времени, чтобы сформировать свою позицию, свои исковые притязания в отношении нашего ответчика. Он не воспользовался такой возможностью. Это его проблемы, но не наши».

Примечательно, что ознакомиться заранее с новыми обвинениями стороне защиты не дали – истец не отправил ответчику каких-либо расширенных перечней с указанием конкретных сообщений в социальных сетях.

НИКОЛАЙ СКРЕБЕЦ, представитель ответчика: «Только их маркировка стояла. Конкретно какие слова там прозвучали – мы не знаем. Этого не было в ходатайстве. Мы, естественно, не зная предмета заявленных ходатайств, не могли с ними согласиться, в любом случае».

Сам ответчик Андрей Маслов поблагодарил за постоянную поддержку, которую ему выражает общественность и выразил уверенность в том, что суд примет правильное решение.

АНДРЕЙ МАСЛОВ, режиссёр театра «Психо Дель Арт»: «Я надеюсь, что всё будет хорошо. И с Херсонесом однажды будет хорошо. Если в это не верить, то и смысла нет никакого отстаивать его дальше. Не бойтесь говорить правду, только правду и ничего кроме правды. «В чём сила, брат?» – в правде».

Следующее заседание по данному делу запланировано на 16 марта. Рассмотрение начнётся в 17:00.

И – позитив недели! Севастопольские зоозащитники запустили спецпроект для устройства судеб собак, оставшихся в приюте на Монастырском шоссе, 30. Сейчас четвероногим ничего не угрожает – у них достаточно еды, за ними следят волонтёры и зоозащитники. Но для полного счастья не хватает самого главного – оказаться в любящих и надёжных руках человека.

ОЛЬГА КУЗЬМИНСКАЯ, представитель проекта «Тут ваша собака»: «Мы создали проект, который называется «Тут ваша собака». Мы приглашаем на фотосессии с бездомными собаками известных в городе людей – спортсменов, блогеров, политиков, актёров. Также мы разместили наружную рекламу на городских остановках и заправках «Тэс»».

У этой акции уже есть результат – заслуженному артисту Республики Крым, актёру Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского – Геннадию Ченцову во время фотосессии так понравился бездомный пёс, что он забрал его себе домой.

Те, кто ещё не готов завести себе четвероного друга, может в свободное время просто приехать на Монастырское шоссе, 30, чтобы погулять и провести время с оставшимися бездомными собаками.

Вот на такой позитивной ноте и закончим обзор событий минувшей недели.