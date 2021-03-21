Основные события недели в Севастополе: 15 — 21 марта

Прошедшая неделя для севастопольцев началась с подготовки к празднованию годовщины Русской весны. В четверг, 18 марта, традиционно праздничный концерт прошёл на площади имени Павла Степановича Нахимова. Семь лет прошло с тех пор, как Севастополь и Крым вновь стали частью одной большой страны. С праздником с главной сцены города жителей поздравляли вокальные и хореографические коллективы. На прямую линию из Москвы к севастопольцам вышел Президент России Владимир Путин.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «Это праздник крымчан и севастопольцев. И мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года, в ходе подготовки проведения, а главное по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации».

В своём обращении к жителям Севастополя, Крыма и всем живущим на территории России, Президент напомнил, что возвращение полуострова – это, в первую очередь, восстановление исторической справедливости.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «Это чрезвычайно важное место для нашего сердца, для души и веры. Но это не всё. Позднее в 17, 18, 19 веках эти земли полностью вернулись законному владельцу Российской Империи. В позднее в результате нашествия иностранных полчищ на нашу страну, в 1941 – 1945 году в результате нападения в результате нападения со стороны гитлеровской Германии – каждая пядь оказалась обильно полита кровью российского, советского солдата. Ну, конечно, это святая земля для нас».

Тёплые слова поздравления прозвучали в адрес жителей полуострова от губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Мы сегодня здесь, на площади Нахимова празднуем 7-ю годовщину возвращения Крыма и Севастополя в Россию. У нас идёт ливень, но мы все здесь вместе, на площади. Мы едины, как и 7 лет назад, и севастопольцы говорят: «Мы с Россией!»

Несмотря на проливной дождь и пронизывающий ветер, на главной площади города собрались тысячи севастопольцев. Капризы погоды не помешали городу-герою отпраздновать 7-ю годовщину «Русской Весны».

«Семь лет назад! Наконец-то в родную гавань! Наконец-то! Это не передать словами! Мы дома, дома! Ура!»

Перед севастопольцами выступили группа «Любэ» и Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова.

В завершении концертной программы на сцену вышли народный мэр Алексей Чалый, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, председатель Законодательного собрания Владимир Немцев и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

АЛЕКСЕЙ ЧАЛЫЙ, народный мэр Севастополя: «Хочется вспомнить те славные дни и то удивительное настроение, которое царило в городе. Пожалуй, такого количества счастливых людей, собранных в одно время мне не доводилось видеть в жизни, и, наверное, уже и не доведётся. В этой связи, я думаю, что не будет большой банальностью повторить слова, сказанные в этом месте в те дни, семь лет назад. Думаю, что смысл их будет актуален ещё многие лета. Ну что, ребята?! Мы сделали это! Именно мы это сделали! С праздником, город!»

ИГОРЬ ОСИПОВ, командующий Черноморским флотом: «Весна 2014 года сплотила Черноморский флот и всех жителей города-героя Севастополя и крымчан. Мы победили. Мы выстояли. С праздником вас!»

Завершился праздничный день в городе-герое Севастополе красочным салютом.

Владимир Путин поздравил жителей полуострова с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Встречи с крымчанами и севастопольцами, приуроченные к этой исторической дате, становятся традицией, отметил Президент. В четверг глава государства в режиме видеоконференции встретился с представителями общественности.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «Вместе с вами, со всей страной мы сделали немало, вкладываем значительные средства в экономику, в социальную сферу, в транспортную инфраструктуру, особое внимание уделяем сохранению историко-культурного наследия древней, героической, без преувеличения священной для нас крымской земли. Словом, работа идёт постоянно, системно и по всем ключевым направлениям».

Однако сделать предстоит ещё больше – решить проблемы водоснабжения, изношенной и ветхой инфраструктуры, подчеркнул Владимир Путин.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «Нам нужно быстрее навёрстывать время, двигаться вперёд, создавать условия для достойной, комфортной жизни, быта, отдыха людей, расширять возможности в медицине, образовании, поддерживать крымские и севастопольские предприятия, привлекать, безусловно, инвесторов, чтобы экономика не замирала между туристическими сезонами, чтобы открывались новые рабочие места; безусловно, чтобы росли зарплаты и были востребованы специалисты, молодёжь в самых разных областях, чтобы Крым и Севастополь были самодостаточными, успешными, безопасными и современными регионами с самыми высокими стандартами жизни».

В режиме телемоста к Президенту России из зала Античной экспозиции Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» обратилась волонтёр Анастасия Горчакова, которая поинтересовалась будущим развитием объекта всемирного наследия.

АНАСТАСИЯ ГОРЧАКОВА, волонтёр: «Будут ли в дальнейшем поддерживаться и развиваться проекты по благоустройству музея-заповедника, проекты по волонтёрскому движению, проекты по археологии, и как? И не могу не спросить вас, поддерживаете ли вы создание детского центра «Корсунь» на территории музея-заповедника для ребят, которые будут увлекаться археологией и историей, как филиала «Артека»?»

Глава государства отметил, что государство намерено развивать Херсонес как центр притяжения для туристов из России и других стран.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «Херсонес имеет для нас особое значение, и мы, безусловно, будем его развивать. То, что сделано – я уже многократно говорил с теми людьми, которые занимаются этим вопросом – совершенно недостаточно. Знаю, что там раскопки проводятся, и работа идёт – но этого пока недостаточно. Намечено строительство музейного комплекса, культурно-образовательные комплексы. Что касается детского центра «Корсунь» как филиала «Артека» – можно рассмотреть и этот вопрос, надо только понять, где это конкретно сделать, чтобы это не противоречило с развитием этого места как духовной нашей купели и археолого-исторического центра».

Создание филиала «Артека», детского центра «Корсунь», на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» Владимир Путин пообещал обсудить с представителями профильных министерств и с руководством региона.

Несколько десятков веков под одной обложкой. В Севастополе презентовали трёхтомную монографию «История Севастополя». Это первое издание, охватившее периоды развития нашего города от античных времён до событий 2014 года. Коллектив учёных справился с написанием этого фундаментального труда в рекордно короткие сроки – всего за три года. Презентация издания состоялась в культурно-выставочном центре Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Академическое издание оценил Президент страны Владимир Путин на встрече с общественностью.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «И в X веке, насколько я помню, часть этой территории напрямую входила в состав древнерусского государства. Всё, чем мы гордимся сегодня, от чего мы отталкиваемся сегодня, должно иметь и серьёзную научно-исследовательскую базу. Вот вы этим и занимаетесь. Это один из фундаментальных трудов. Надеюсь, что работа подобного рода будет продолжена не только в Крыму, но и на других территориях Российской Федерации. А вам за это большое спасибо».

Инициатор и вдохновитель создания такой подробной научной монографии с детальным описанием истории Севастополя – сенатор России Екатерина Алтабаева. Этот труд – своего рода энциклопедия. Она позволяет узнать не только об известных фактах истории нашего города, но и проникнуться менталитетом севастопольцев. Особое внимание авторы уделили описанию патриотического духа людей, очевидцев событий. С успешным выходом долгожданной монографии исследователей поздравил начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

СЕРГЕЙ НОВИКОВ, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам: «Кто-то говорит: это правильные факты, неправильные факты, попытки интерпретировать историю сегодня встречаются сплошь и рядом. Правда, которую мы знаем, не всем нравится. Тем не менее, если молодой человек спрашивает, где можно почитать в комплексе всё изложение истории героического города, то теперь ответ на этот вопрос есть».

Директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский отметил, что с выходом такой подробной монографии возрождается Севастопольская историческая школа.

КОНСТАНТИН МОГИЛЕВСКИЙ, председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества»: «Теперь оценку изданию предстоит дать севастопольцам, любителям истории по всей России – тем, кто будет пользоваться этой книгой в своей работе, жизни. Завершена ли работа по изучению истории Севастополя? Отнюдь, конечно, нет. Такие большие коллективные монографии, тем более которые делаются впервые за всю историю города, позволяют выявить белые пятна в истории, позволяют поставить какие-то новые вопросы».

Со слезами счастья на глазах инициатор создания монографии Екатерина Алтабаева сравнивает выход научного труда с рождением ребёнка.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Когда мы уже видим готовую книгу, мы понимаем, что это не младенец, конечно, но рождение состоялось. Эмоции примерно такие же. Огромная благодарность всем тем, кто сделал возможным рождение этого трёхтомника. У нас, конечно, такой кирпич знаний получился. И даже в прямом смысле этого слова, потому что это тяжёлые три тома. Но это именно и есть такая очень скрупулёзная научная работа по отбору того материала, который является необходимым в данной фундаментальной монографии. Я очень надеюсь, что читатели посчитают, что мы справились с этой работой».

Годовщину судьбоносного для города референдума отметили и в Музейном историко-мемориальном комплексе «35-я береговая батарея». Свой фильм о событиях семилетней давности представил их участник – Сергей Кажанов. Используя архивные кадры, снятые, в том числе, журналистами телеканала НТС в 2014 году, он постарался представить летопись этого периода.

МИХАИЛ ЧАЛЫЙ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Многие говорили, что ощущения, как в День Победы. И то, что случилось в 2014 году, конечно, было сродни случившемуся неожиданному чуду. Мы практически сделали невозможное за эти 3 недели. На самом деле, история, конечно, длиннее трёх недель, но самое яркое, драйв был вот эти три недели, которые привели к возвращению в Россию».

После просмотра фильма выпускники батарейной школы при «35-й береговой батарее» высадили берёзовую аллею, каждое дерево которой назвали именем одного из последних защитников Севастополя.

ТАТЬЯНА УМАНСКАЯ, начальник экскурсионно-просветительского отдела Музейного комплекса «35-я береговая батарея»: «Есть кто-то, чьих могил нет. У Сергея Яковлевича Мошенского, у Кабалюка Ивана Фёдоровича нет просто могил. И хотелось, чтобы вот сюда можно было прийти и посмотреть: вот оно колосится, это дерево, которое шумит, которое растёт. Но были и наши же друзья, наши девочки… Вот Валентина Ивановна Лучинкина умерла только в прошлом году – очень близкий, очень родной нам человек. И боль такая, знаете, как после потери родного человека».

В годовщину воссоединения Севастополя и Крыма с Россией в нашем городе стартовала Всероссийская акция «Сад памяти». Практически одновременно в этот день высадки деревьев начались также в Грозном, Махачкале и Новороссийске. По всей стране высадят 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших защитников нашей Родины. В Севастополе аллеи с саженцами появились сразу в нескольких местах: в селе Терновка, на Сапун-горе и в Парке Победы. Последнюю посвятили памяти народного артиста СССР, главного амбассадора и вдохновителя акции Василия Ланового – именно он закладывал первый Сад памяти в Севастополе в 2020 году.

Впервые в Севастополе в акции приняла участие вдова Василия Ланового – народная артистка РСФСР Ирина Купченко. Она отметила, что её мужу не случайно так нравился город – по силе духа он был похож на севастопольцев.

ИРИНА КУПЧЕНКО, вдова Василия Ланового: «Мы сегодня должны были быть вместе здесь, потому что Василий Семёнович обещал привезти меня, я тоже хотела посадить дерево. Он действительно любил этот город. За какую-то такую несгибаемость характера, за то, что этот город был всегда верен своей великой славе. И любил именно потому, что он сам был таким же. Он был гордым, бесстрашным. Он ни разу в жизни не прогнулся ни перед кем и ни перед чем».

Почётными участниками акции, которая в этом году посвящена 80-летию с начала Великой Отечественной войны, стали потомки великих маршалов Советского Союза Андрея Ерёменко и Сергея Бирюзова – представители соорганизаторов международной акции, Фонда памяти полководцев Победы.Присоединилось и молодое поколение – представители организации «Волонтёры Победы» и даже гости из других стран.

МАРТА ЕРЁМЕНКО, внучка маршала СССР Андрея Ерёменко: «Для меня большая честь принять участие в этой акции – посадить дерево в честь защитников полуострова Крым, в честь освободителей. И я рада, что этот праздник совпал с днём, когда Крым вновь вошёл в состав России».

Севастопольский проект «Мемориальные деревья» обретёт всероссийский масштаб. С инициативой привлечь к проекту города-герои и города воинской славы России к Владимиру Путину обратилась кандидат биологических наук, заведующая лабораторией фиторесурсов Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН, сопредседатель Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта Наталья Мильчакова. Видеконференция с главой государства состоялась 18 марта в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

НАТАЛЬЯ МИЛЬЧАКОВА, сопредседатель Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «Мы поставили перед собой цель: создать летопись и интерактивную карту мемориальных деревьев, и привлечь к этой акции волонтёрские организации нашего города, школьников, и что особенно важно, нас многие поддерживают. Волонтёрский проект по увековечению памяти мемориальных деревьев мог бы стать началом Всероссийской акции, которая получила бы название «Мемориальные деревья России».

Наталья Мильчакова предложила распространить проект в разных регионах России – Президент идею поддержал.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «Сама по себе идея такого общероссийского движения «Мемориальные деревья» чрезвычайно интересная со всех сторон, с какой бы стороны ни посмотреть – она правильная и заслуживает всяческой поддержки. Мы так и сделаем с вами. Я попрошу и Общероссийский народный фронт самым активным образом поработать по этому направлению, и рекомендую руководителям регионов Российской Федерации поддержать на региональном уровне вашу инициативу».

Стратегический объект сдан в сжатые сроки. Водозабор на реке Бельбек официально запустили в эксплуатацию. В День возвращения Севастополя в состав России о проделанной работе Президенту Владимиру Путину доложил заместитель министра обороны страны Тимур Иванов. А для представителей СМИ военнослужащие организовали экскурсию по новому комплексу.

Создать современный и отвечающий всем требованиям водозаборный комплекс удалось за рекордные 115 дней – ещё ни один подобный объект не возводился в России за столь короткое время. Достичь подобных результатов удалось благодаря упорному труду – на объекте в три смены работали 740 специалистов и 280 единиц техники. Накопительный блок, общей ёмкостью в 150 тысяч кубометров, практически полностью заполнен. При этом, уже имеющиеся показатели собираются нарастить с помощью создания новой инфраструктуры.

ТИМОФЕЙ БЕЛИКОВ, представитель военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации: «Предусмотрена перспективная площадка развития данного водозабора. И уже через пару-тройку месяцев мы подключим дополнительно источник подземного водоснабжения. Мы пробурили скважины, нашли подземную воду. Предусмотрели в технологии её возможный приём и перекачку в город. Тем самым, данный объект станет всесезонным».

Проделанная Министерством обороны работа получила высокую оценку главы государства. Теперь уже готовый объект передали севастопольскому «Водоканалу» для дальнейшей эксплуатации.

ТИМУР ИВАНОВ, заместитель министра обороны Российской Федерации: «Система автоматизирована и выведена непосредственно на «Водоканал», где дистанционно любой диспетчер может контролировать любую задвижку и, в том числе, безопасность этого объекта. Мы получили колоссальный опыт в части насосных агрегатов, систем водоочистки, ну и опыт в сооружении подобных гидротехнических сооружений».

Бельбекский водозабор – один из многих этапов федеральной программы по решению «водного» вопроса полуострова. Глобальная задача остаётся актуальной – к 2024-му усилиями двух регионов при поддержке государства поставки чистой воды должны будут увеличиться в два раза по сравнению с нынешними показателями.

Крым и Севастополь получат 3 миллиарда 250 миллионов рублей на решение проблемы водоснабжения. Средства выделит Правительство Российской Федерации, сообщил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами.

Михаил Мишустин, председатель Правительства Российской Федерации: «По поручению Президента Правительство продолжает работу по организации водоснабжения Крымского полуострова. В прошлом году мы приступили к реализации комплексного плана, который включает, в том числе строительство современной инженерной инфраструктуры. И мы направим по поручению президента Республике Крым ещё почти 2 миллиарда 150 миллионов рублей на эти цели. А городу Севастополь – более 1 миллиарда 100 миллионов рублей».

В Правительстве Севастополя разбираются с строительства стадиона в Инкермане. Ситуацию прокомментировал губернатор Михаил Развожаев. На днях появилась информация, которую в том числе подтвердил глава Инкермана Родион Демченко – по территории строящегося объекта пройдёт новая линия железнодорожных путей. Местные жители в свою очередь переживают, что под угрозой окажутся не только строящийся спорткомплекс, но и их дома и земельные участки. Вечером 16 марта Михаил Развожаев в своём Instagram ответил одному из подписчиков, что стадион в Инкермане «возможно будет построен на другой площадке». 17 марта Михаил Развожаев заявил, что вопрос с сохранением готового примерно на треть стадиона – пока остаётся открытым.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Во-первых, ещё не утверждена трассировка и решение, что именно вот так пройдёт железнодорожная ветка никто не принимал. Это невозможно сделать без города, без выделения соответствующих отводов земельных участков и так далее. Просто коллеги с КЖД немножко поторопились с тем, что вступили в коммуникации с людьми, хотя ещё никакие решения окончательно не приняты. Есть несколько вариантов трассировок, и они будут утверждаться, когда закончатся все изыскания».

Напомним, строительство нового стадиона в Инкермане началось в конце 2020 года. Проект стоимостью почти 74 миллиона рублей реализуется в рамках федеральной целевой программы. Заявленный срок окончания работ – апрель 2021 года. Михаил Развожаев планирует в ближайшее время посетить строящийся объект, переговорить с местными жителями и проектировщиками будущей железнодорожной трассы.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Планирую сам через неделю обязательно поехать в Инкерман. И с Советом депутатов переговорить – как всегда мы это делаем, и посмотреть сам объект, который у нас был запланирован по ФЦП. Сейчас временно работы приостановили. Поэтому я думаю, что мы с проектировщиками будем разговаривать о том, чтобы изменить трассировку и не переносить объект. Не могу сказать, что это вот прямо точное решение. Но, по крайней мере, исходя из информации, которую я вчера получил – такие переговоры надо обязательно провести, и есть возможность всегда поменять трассировку. Может быть это станет чуть-чуть дороже для объекта, но в конце концов объект должен служить задачам, улучшать жизнь, а не вносить диссонанс».

Обеспокоенность дальнейшей судьбой спорткомплекса в Инкермане, обошедшегося бюджету в 30 миллионов рублей, выразил и директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя Илларион Гапицонов. В ходе интервью журналистам он признался, что в этом вопросе его ведомство бессильно.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Мы тоже об этом знаем. Скрывать я не буду этого. Но законных оснований приостановить работы по данному объекту у меня нет. Есть акт выбора трассы. Какое дальше будет техническое решение принято по этому объекту – пока комментировать невозможно. Всё может поменяться. Такие решения могут быть приняты только после инженерных изысканий, которые позволят, наверное, её провести. Но сейчас, общаясь с Крымской железной дорогой, у меня такой уверенности нет».

Железнодорожное обеспечение Илларион Гапицонов назвал более приоритетным направлением по сравнению с развитием спортивных объектов Севастополя.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Вы же сами понимаете, что обеспечение железнодорожное больше в приоритете. Мы сейчас подыскиваем, на всякий случай, иной земельный участок в этом районе, чтобы всё-таки показатель не уменьшать ввода объектов и реализацию объектов спортивного назначения. Такая работа ведётся».

Достроить до конца года. Уже третий подрядчик футбольного стадиона «Горняк» обещает в скором времени завершить работы на объекте – в этот раз «финиш» наметили на декабрь 2021-го. Многострадальный балаклавский спорткомплекс на протяжении последних 14 лет пытаются привести в надлежащий вид и осовременить, но вместо футбольного покрытия поле до сих пор представляет собой лишь нагромождение камней и грязи. Новому подрядчику приходится доделывать дважды брошенный стадион, исправляя допущенные ошибки и разбираясь в спорных инженерных решениях своих коллег-предшественников. Очередная проверка со стороны Департамента капитального строительства выявила – есть замечания и по работе уже нового подрядчика.

«Чтобы ни одной трубы я не видел. Чтобы все душевые кабинки вы согласовывали непосредственно с заказчиком. Мне этих эмалированных поддонов… чтобы я их здесь не видел! Сделайте нормально, по-человечески. Чтобы я стояков этих не видел. Закрываем их коробами. Времена плохих подрядчиков прошли. Наступило время передовиков!»

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Вижу определённые недочёты в ходе строительства и ему, соответственно, на них указываю. Слава Богу, у нас получается диалог с подрядчиком. Он идёт на эти изменения даже в части будущего пользования объектами, которые он вводит. Конечно, при таких внесениях изменений в проект есть небольшие удорожания. Он с удовольствием на это идёт. Больших потерь не несёт».

Сейчас все силы брошены на создание административного здания и трибун, поэтому поле (в связи с уточнением проекта) пока никто не трогает.

«Работы сегодня двигаются по плану. Трудностей никаких нет. Работы ведутся по внутренней отделке помещений. На улице делаем водопровод и канализацию. В проекте у нас самые современные технологии, самые современные отделочные материалы. Те, которые «вынесут» спортивный режим».

Ещё одно важное проектное решение, принятое Правительством – отказ от создания подземного парковочного комплекса, который вызывал опасения у местных жителей.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Особенность грунтов, грунтовых вод, которые преобладают на этом участке, просто не позволят технически сделать. Либо это было бы слишком существенным удорожанием ради такого решения.

— Пункт второй, грунтовые воды. С ними вопрос решён?

— В некоторой части вопрос решён. Подземная река выведена в тысячную трубу и врезана в действующую ливневую канализацию».

А вот на укладку натурального футбольного покрытия рассчитывать не стоит, проектом утверждено использование искусственных материалов.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Для тренировочных мероприятий вполне достойное поле. Тут ещё, поймите, в части эксплуатации. Надо держать высокого уровня специалистов, чтобы поле было сохранно и правильно эксплуатировалось».

Преподавать на базе будущего спортивного комплекса собираются не только практику, но и теорию спорта.

СЕРГЕЙ РЕЗНИЧЕНКО, начальник Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя: «У нас очень большая потребность в объектах спорта. У нас многие виды спорта размещаются в других учреждениях: образования, частных организациях. Очень важно получать свои объекты, заводить спортсменов на специализированные объекты. Развивать мощности, открывать новые отделения. Физкультура и спорт должны двигаться вперёд».

Запустить в работу объект намерены в начале 2022 года, но уже сейчас ведётся подготовка специалистов, которые будут обеспечивать работу секций и административного корпуса в целом.

В июле этого года откроется обновлённый стадион имени 200-летия Севастополя. Кроме универсального поля здесь будут теннисные корты и атлетическое ядро. В настоящее время объект готов на 90%. Рядом со стадионом к концу года также достроят современный олимпийский бассейн. Все объекты – часть отреставрированного спортивно-оздоровительного комплекса.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Строители обещают к 1 июля этого года полностью передать объект в эксплуатацию. То есть это значит, что с 1 июля сюда уже зайдут спортсмены, начнутся матчи, начнётся нормальная спортивная жизнь этого объекта. Думаю, что с какого-нибудь красивого мероприятия мы обязательно его откроем. Необходимый штат, который будет здесь работать, нашим Управлением молодежи и спорта сформирован. Поэтому специалисты готовы к работе, и 1 июля поле будет уже в распоряжении спортсменов Севастополя».

С особой гордостью строители рассказывают о специальном покрытии на стадионе. Сейчас здесь занимаются укладкой современного газона, который сможет выдерживать высокую нагрузку.

АЛЕКСАНДР РИМАШ, заместитель генерального директора ООО «Асгард»: «Это наш субподрядчик – фирма «Бамард» производит установку имплантатов на глубину 40 см, тем самым уплотняя основание и давая слой искусственной травы 2 см. Поскольку игра регби – довольно агрессивная, и чтобы игроки не повреждали поле, для этого оно укрепляется таким способом. Потом мы засеем это всё натуральной травой, будем стричь. Она высотой будет 4 см. И эта вся система, которую вы сейчас видите – скроется под натуральным газоном».

Что касается второй очереди спорткомплекса, то она готова примерно наполовину. Подрядчик обещает закончить строительство нового современного бассейна в декабре текущего года.

АЛЕКСАНДР РИМАШ, заместитель генерального директора ООО «Асгард»: «Там будет большой олимпийский бассейн 50 на 25 метров. Там будет джакузи, там будет малый детский бассейн и бассейн для маломобильных граждан. Там будет прыжковая зона, она уже в монолите изготовлена. Там будет прыжковая вышка с несколькими уровнями, верхняя, если я не ошибаюсь, около 13,5 метров».

В редакцию телеканала «НТС» обращаются севастопольцы с жалобами на состояние своих многоквартирных домов и благоустройства вокруг. Жители дома №45 по ул. Ивана Голубца жалуются на работу управляющей компании «Центр». По мнению жильцов, из-за некачественного ремонта их дом медленно проседает в землю – канализационные стоки из подвала уходят просто в грунт, а из-за постоянной сырости на стенах дома растёт мох и плесень.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА, жительница дома №45 по улице Ивана Голубца: «Ему не поставили желоба и водосточные трубы. Поэтому вся вода сверху течёт вниз, разбиваясь об асфальт – брызгает на стены. Эти стены у нас все в мокром мхе и грязи – это всё цветёт и зелёное. Сами стены всё время сырые».

Местные жители бьют тревогу и уже второй год обивают пороги управляющей компании и контролирующих органов. Однако на все обращения граждан приходят отписки. Капитальный ремонт подвальных помещений и фасада здания запланирован на 2025 год, а вот внутридом о вой системы водоотведения – на 2037. Однако и текущее содержание дома со стороны управляющей компании вызывает множество нареканий со стороны жильцов.

ЕКАТЕРИНА БЕРЕЖНАЯ, жительница дома №45 по улице Ивана Голубца: «Получается так, что мы платим за те услуги, которые нам никто не предоставляет – отопления нет, уборки нет, санитарное состояние очень сложное. В подвале сырость. Вы можете убедиться, пройдя на другую сторону дома – мы с вами стоим, здесь солнечно, а вот с той стороны дома чётко видно – сырость полностью идёт по первому этажу».

В управляющей компании отказались давать какие-либо комментарии по телефону. Телеканал НТС направил официальный запрос в адрес ООО «УК Центр» с просьбой пояснить – известно ли обслуживающей организации о текущем состоянии системы водоотведения в подвале дома №45 по улице Ивана Голубца, и почему её сотрудники зачистили внешние стены от плесени и растительности только у первого подъезда, а не по всему периметру здания.

Капитальный ремонт дома №9 на улице Блюхера закончат уже в апреле. Заместитель директора Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя Андрей Челядинов рассказал, что работы ведутся с опережением.

АНДРЕЙ ЧЕЛЯДИНОВ, заместитель директора Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя: «Я думаю, что мы закончим к апрелю. Здесь идёт ремонт фасада и подвальных помещений. В рамках этого происходит расчистка старых слоёв на фасаде. Он был в очень убитом состоянии и со щелями такими, что из квартир светилась улица. Расчистка, грунтовка, шпатлёвка, нанесение декоративного слоя и покраска».

Стоимость ремонтных работ – около 6 миллионов рублей. Однако жители этого дома нерегулярно оплачивают счета за капитальный ремонт, говорят представители фонда.

АНДРЕЙ ЧЕЛЯДИНОВ, заместитель директора Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя: «У дома начислений по капитальному ремонту порядка 900 тысяч рублей из них 600 тысяч собрано, 300 – в долгу. То есть одна треть дома – не платит. И им делается ремонт за 6 миллионов. У нас сейчас ведётся большая претензионная работа. Нужно, чтобы люди понимали, чтобы отремонтировать один дом самостоятельно, ни у одних собственников средств не хватит».

Темпы капитального ремонта дома оценил глава Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Евгений Горлов. Он рассказал, что сейчас в городе реализуется программа капитального ремонта домов на 2021-й год.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «У нас 177 домов в ремонте. Это в рамках нашей программы при Фонде капитального ремонта, то, что собственниками определены периоды ремонтов и, соответственно, была сформирована программа до 2042 года. Мы продолжаем практику приведения в порядок общежитий, которые имеются в социальном фонде».

Бытовой мусор и гнилая листва. Люди жалуются, что улицу Луначарского в центре Севастополя не убирают. В редакцию нашего телеканала обратились жители дома №28 с просьбой о помощи. На протяжении нескольких месяцев севастопольцы наблюдают из окон растущие кучи мусора и не могут открыть окна из-за неприятного запаха.

СОФИЯ МАЛАШИНА, жительница дома №28 по улице Луначарского: «Контейнерная площадка раньше стояла по улице Советская, стояла в углублённом месте. При ремонте дороги контейнеры перенесли в зелёную зону. Там они никому не мешали. Контейнеры стояли там в течение года. Потом сотрудники компании «Благоустройство города Севастополя» постепенно перемещали их».

Конечная точка такого перемещения мусорных баков оказалась напротив дома №28. Теперь севастопольцы регулярно наблюдают, как бытовые отходы переполняют контейнеры.

СОФИЯ МАЛАШИНА, жительница дома №28 по улице Луначарского: «Весь мусор, когда контейнеры переполняются, летит на нашу контейнерную площадку. Вы видели, в каком состоянии находится наша площадка. И мы всё это с окон наблюдаем. По поводу контейнеров в благоустройство я обращалась и мои соседи. Звоним, а там на отвечают, что всё решат. Но в течение года так и решают этот вопрос».

Глава профильного структуры Правительства города Евгений Горлов в интервью нашему телеканалу прокомментировал ситуацию с замусориванием придомовой территории.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Формирование контейнерных площадок у нас реализовывается в рамках субсидий Муниципальным округам. То есть Муниципальные округа вместе с собственниками жилых помещений многоквартирных жилых домов определяют точки, в соответствии с нормами САНПИН, для контейнерной площадки. Сегодня, в соответствии с жилищным законодательством, точку сбора должны определить собственники либо общим собранием, либо через Управляющую компанию».

Чиновник отметил, что вывоз мусора производится регулярно. Согласно нормам САНПИН региональный оператор обязан собрать накопившиеся отходы в течение суток. Глава Департамента горхозяйства напомнил севастопольцам, что они могут и самостоятельно подать заявку на вывоз мусора в любое время суток.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Если идёт переполнение контейнеров, нужно собственникам понаблюдать, кто ещё их эксплуатирует. То есть если мусор летит на придомовую территорию, то может её ликвидировать и организовать другой вывоз мусора со своих территорий. Один контейнер, его выкатывать приедет машина и его заберёт».

Евгений Горлов подытожил, что урегулировать вопрос с размещением мусорных контейнеров необходимо через районный Муниципалитет или Управляющую компанию.

В редакцию телеканала «НТС» обратились жители микрорайона Шевченко. В этом году их основную улицу должны капитально отремонтировать. Это — один из востребованных путепроводов в Гагаринском районе. Сразу несколько социальных объектов находится на улице: школы №57 и «Экотех +», детская поликлиника №2, музыкальная школа №5. Ремонтировать будут участки от Камышового шоссе до улицы Александра Маринеско и от 28-го дома по улице Тараса Шевченко до Фиолентовского шоссе. Однако жители 28-го дома были неприятно удивлены, когда узнали, что четырёхполосная дорога подойдёт практически вплотную к их окнам.

АНДРЕЙ МЕЛЬНИКОВ, житель дома №28 по улице Тараса Шевченко: «Как нам преподносит власть, вроде как, это идёт реконструкция существующей дороги. Но на самом деле строится совершенно новая дорога. Она совсем по-другому пойдёт. Одно название остаётся. Естественно, все жители просто в шоке. Мои дети ходят в школу. И так дорога – препятствие. А представляете, что будет, если она будет непосредственно здесь проходить? Дети выходят из подъезда и попадают сразу на проезжую часть».

Местные жители согласны с тем, что расширение проезжей части необходимо, но считают, что логичнее было бы увеличить количество полос уже существующей дороги. Тем более, что по обе стороны от неё место позволяет. Но согласно схеме работ, эта действующая дорога будет в стороне. А после капитального ремонта машины будут ездить там, где сейчас обустроена парковка жителей дома №28.

СВЕТЛАНА БОГОМЯКОВА, жительница дома №28 по улице Тараса Шевченко: «Обустройство этой дороги для нас очень неблагоприятно скажется в плане того, что мы не сможем открыть свои окна для проветривания. У нас будет постоянная пыль и шум в квартирах. В связи с тем, что парковочные места у нас возле крыльца сократятся, естественно, жильцы будут вынуждены свои машины ставить где-то во дворе, где у нас организована детская площадка, игровая зона для детей».

Жители проезда Трубного в Инкермане не знают, как теперь добираться к своим домам. Раньше они пользовались старой, но удобной грунтовой дорогой. Теперь она оказалась перегорожена частным забором. Горожане пытаются разобраться – кто и по какому праву «приватизировал» муниципальную дорогу, поставив забор и сделав её частью своего участка.

ЛЮДМИЛА ВНУКОВА, жительница дома №1 по проезду Трубному: «Дорога является муниципальной. И это не просто дорога – это улица. Это улица Трубный проезд, начало улицы нашей. На каком основании они построили забор посреди улицы? Они разрыли это всё. Но то, что они нам сделали, дорогу – это же просто невозможно!»

Местные жители обращались в Администрацию Инкермана. Чиновники подтвердили статус дороги и отсутствие законных оснований для её использования в частной собственности. Однако забор до сих пор на месте.

СЕРГЕЙ СКРИПНИК, житель дома №2Б по проезду Трубному: «В администрации подняли все документы. Сказали, что это дорога муниципального пользования. Что она действительно тут есть, и перекрывать её – нельзя. Но нам-то нужна дорога, то есть ответы-то – это хорошо, но нам дорога нужна».

Теперь к местным жителям, к примеру, не могут подвезти газовые баллоны. На огороженном участке пока нет каких-либо строений. Собственник земли местным жителям не известен. Редакция телеканала НТС направила официальный запрос в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя с просьбой пояснить: известно ли чиновникам о вероятном «рейдерском» захвате муниципальной дороги на проезде Трубном в Инкермане и какие действия предпримут дорожники, чтобы вернуть горожанам удобный и безопасный проезд к их домам.

Заболеваемость коронавирусом в Севастополе идёт на спад. С понедельника 9-я городская больница вернулась к работе в штатном режиме. Ранее она использовалась для лечения COVID-заражённых. Принять соответствующее решение позволила общая позитивная динамика по заболеваемости коронавирусом в Севастополе.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Всего у нас занято 452 койки из 657 развернутых. Свободных 205 коек. На сегодняшний день нагрузка (чуть более 300 человек) идёт на инфекционную больницу».

Как пояснил директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя Виталий Денисов, за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 23%. Прививочная кампания также показывает хорошие результаты.

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «На сегодняшний день 14600 – это первый компонент, 8,5 тысяч – второй компонент. Все внесены в регистр вакцинированных. В целом, в записи есть 19 тысяч. У нас на пять тысяч вперёд запись идёт».

Детская стоматологическая поликлиника в Севастополе получила лицензию и новое оборудование. Об этом рассказал главный врач медицинского учреждения Вячеслав Никольский. Он отметил, что в обновлении детская стоматология нуждалась давно.

ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛЬСКИЙ, главный врач детской стоматологической поликлиники: «К 7-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Департамент здравоохранения и весь коллектив детской стоматологической поликлиники постарались и сделали два больших подарка. Первый – мы получили лицензию на все свои адреса, на оба отделения оказания медицинской помощи детям. В стоматологию закупили высокотехнологичное оборудование, которое поможет на высоком качестве обеспечить оказание медицинской помощи детям Севастополя».

Ещё одним поводом для радости медиков стало появление визиографа. Аппарат позволяет делать высокоточные снимки зубов практически без вреда для ребёнка.

ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛЬСКИЙ, главный врач детской стоматологической поликлиники: «Вот с 1970 года, в течение 50 с лишним лет, в детской стоматологии, к сожалению, не было рентген диагностики. Мы всё сделали, более того это не рентген кабинет, это кабинет визиографии, где не используется рентген плёнка, практически без облучения для ребёнка, при помощи цифровой системы диагностики, с помощью датчиков, получается высокоточное изображение зуба, помогает врачу проводить качественное лечение зубов».

Полиция разыскивает вандалов, осквернивших обелиск «Штык и Парус». Отдел дознания Управления МВД России по Ленинскому району Севастополя возбудил уголовное дело по статье «вандализм» за осквернение обелиска «Городу-Герою Севастополю». Санкции статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы на срок до трёх лет, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЖАННА МАРГОЛИНА, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю: «16 марта Отделом дознания УМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 214 УК РФ «Вандализм».

Сотрудники полиции разыскивают лиц, причастных к преступлению. За ходом предварительного расследования по уголовному делу процессуальный надзор осуществляет Прокуратура Севастополя.

По версии дознания, не позднее 15 марта 2021 года «неустановленное лицо из хулиганских побуждений, пренебрегая общественными нормами морали и нравственности, нанесло на подпорные стены монумента изображения и надписи краской чёрного цвета, осквернив своими действиями памятник и причинив вред имуществу города», – говорится в сообщении Прокуратуры.

Режиссёр театра «Психо Дель Арт» Андрей Маслов выиграл суд против директора музея-заповедника «Херсонес Таврический». Гагаринский районный суд оставил без удовлетворения иск Елены Морозовой «О защите чести и достоинства». Ещё в декабре прошлого года представители истца пытались доказать, что в одной из публикаций в социальной сети Facebook Андрей Маслов не просто дал критическую оценку нынешнему вектору развития музея, но и лично оскорбил его директора.После рассмотрения материалов дела, суд вынес решение не удовлетворять иск истца. Андрей Маслов поблагодарил общественность Севастополя за высказанную ему поддержку и отметил – от своей активной позиции отказываться не намерен.

АНДРЕЙ МАСЛОВ, режиссёр театра «Психо Дель Арт»: «Теперь я поступлю очень хитропопо, теперь будут очень литературные и радостные, с хорошими эпитетами, положительные. Будет создавать положительную атмосферу вокруг трагической проблемы».