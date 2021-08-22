Основные события недели в Севастополе: 16 — 22 августа

Главной новостью недели стала долгожданная презентация проекта историко-археологического парка, который должен раскинуться на 23 гектарах в Южном пригороде Херсонеса.

В ходе презентации также стало известно о планах директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елены Морозовой и губернатора Севастополя Михаила Развожаева «интегрировать хору Херсонеса в городское пространство».

ЕЛЕНА МОРОЗОВА, директор Государственного историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический»: «Сейчас мы очень активно с нашими специалистами работаем по разработке дорожной карты, которая будет рассматривать вопрос интеграции памятников Херсонеса и участков хоры Херсонеса в городское пространство».

Михаил Развожаев отметил, что многие участки хоры Херсонеса находятся в границах активно застраивающихся городских кварталов. Таким, к примеру, является участок античной дороги в районе проспекта с аналогичным названием.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Мы сейчас совместно с музеем отрабатываем вопрос, чтоб получить средства федеральные. И уже предварительно получили поддержку министерства культуры по этому вопросу. Чтобы там провести археологические исследования. Часть – принять решение о музеефикации, а другую часть – оформить там городское пространство. Понять, как это должно выглядеть архитектурно, чтобы это, с одной стороны, капитализировало город, а, с другой стороны, чтобы жители могли нормально перемещаться по этому кварталу».

Директор Центра археологических исследований Севастопольского государственного университета Виктор Вахонеев, в свою очередь, рассказал, как в настоящее время ведутся археологические изыскания в Севастополе и почему, например, в Южном пригороде Херсонеса специалисты считают возможным использование экскаваторов.

ВИКТОР ВАХОНЕЕВ, директор Центра археологических исследований Севастопольского государственного университета: «Если мы подойдём к этой стратиграфической бровке, мы увидим, что здесь ближайшие два метра слои залегают под углом 45 градусов. А снизу не переотложенный, он тёмненький, на нём мы остановились и от которого будем копать уже лопатами. Что мы предполагаем – что все эти слои сформировались в результате засыпки этой территории для нивелировки, когда автобат выравнивали на один уровень. И экскаваторами оно разравнивалось, поэтому так много этих косых полос пошло».

Виктор Вахонеев признал, что и в подобном грунте встречаются, как он сам выразился, «перемешанные находки». Но в отрыве от контекста, по мнению археолога, какой-то серьёзной научной ценности они не представляют.

Внимания властей на этой неделе удостоились еще несколько больших строительных проектов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и управляющий директор по контролю за строительством компании «Ростех» Елена Сиэрра проверили ход строительства будущего медицинского кластера в районе Фиолентовского шоссе. На данный момент на строительной площадке ведётся бетонирование фундамента третьего блока, где после завершения всех работ разместится стационар больницы скорой медицинской помощи.

По данным правительственной пресс-службы, в проектную документацию внесены изменения, кроме того, объект станет дороже из-за увеличения стоимости ряда материалов. Также уже согласован перечень необходимого медицинского оборудования для наполнения больниц.

А директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя Илларион Гапицонов съездил на стадион «Горняк» в Балаклаву. Реконструкцию этого большого спортивного объекта не могут закончить уже более трех лет.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Планируем объект завершить, как я и раньше говорил, в декабре 2021 года. Получили уже положительное заключение по технической части данного объекта, все проектные решения утверждены. Появились, конечно, дополнительные работы – это подпорная стенка возле железнодорожного полотна. Есть ряд моментов корректировки по инженерным сетям. Все, в принципе, эти этапы пройдены. Сейчас ничего не мешает подрядчику выполнять работы беспрепятственно».

Хорошей новостью уходящей недели стала информация о том, что новый подрядчик почти закончил демонтаж ужаснувшего севастопольцев бетонного амфитеатра выше человеческого роста и громоздкой будки для аппаратуры, возведённых год назад на летней эстраде «Ракушка» на Приморском бульваре.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Губернатором принято решение все ранее выполненные работы демонтировать. Выделены деньги из бюджета. Пройдена экспертиза проекта по демонтажным работам, выбран подрядчик – компания «Асгард» – это зарекомендованный подрядчик, работает на ряде социальных объектов. Сейчас работы по демонтажу практически завершены. Работы ведутся с опережением графика на 30 дней. В ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству территории».

Глава Департамента капитального строительства пообещал, что зрительный зал «Ракушки» станет общедоступным. Забор, который должен был ограждать народную сцену согласно первоначальному проекту, не будут устанавливать.

Еще один пример специального разрушения на этой неделе демонстрировали городской Департамент транспорта и региональное управление МЧС. В районе Андреевки и на побережье Немецкой балки активировались обвалоопасные участки – на обрывистых склонах образовались глубокие трещины. Местные власти провели операцию по устранению потенциальной угрозы обрушений.

НИКОЛАЙ ГЕРАСИМ, глава Качинского муниципального округа Севастополя: «У нас непосредственно вся информация поступает от жителей, от гостей. Очень быстро и молниеносно. Во-вторых, у нас есть подрядчики, которые отвечают за уборку пляжа, они мониторят и предупреждают жителей об опасности нахождении на пляже».

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА, директор Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «В данном случае цепочка эта сработала. Данные мониторинга поступили, коллеги подключились, все ведомства и работы такие выполняются. В рамках комиссии по чрезвычайным ситуациям провели обследование полностью береговой линии Северной стороны города, координаты определены, материалы направлены коллегам с точным указанием, где конкретно такие работы нужно выполнять».

В понедельник, 16 августа, жители села Морозовка остановили четыре самосвала, гружённых строительными отходами. Согласно сопроводительным документам, груз планировалось сбрасывать близ горы Гасфорта. Люди вызвали полицию. Они опасаются, что территория, которая передана «Ночным волкам» в пользование, превращается в настоящий мусорный полигон.

ДМИТРИЙ МАХОВ, житель села Морозовка: «Они ещё в том оду начали сюда вывозить. Был вроде как договор, тогда представители байкеров утверждали, что сделают нам асфальт. Прекратили возить, и сразу всё исчезло, и за нас забыли. Сейчас опять возобновился этот фронт работ их. Завозят грунт, нагружают старую дорогу, по которой прошёл оползень. Часть грунта сползала. Но город нам восстановил дорогу. Сейчас эти грузовики опять нагружают склон».

ДМИТРИЙ МАХОВ, житель села Морозовка: «Водители руками разводят, документы практически у всех поддельные. Никто ничего не может толком сказать. Непонятно качество грунта, какой это грунт, никто ничего не знает. Продолжится страшный оползень. Вот тут недалеко видно было, как съехала трасса. Этот перекрёсток весь находится на грунтовых водах, это всё двигается, они сейчас опять нагрузят и всё это сползёт».

Редакция «Независимого телевидения Севастополя» направила запрос в Севприроднадзор, чтобы выяснить, какой вред нанес факт складирования строительных отходов экологическому состоянию территории и какие действия предпринимают специалисты, чтобы виновных наказали.

Проблема загрязнения рек на этой неделе также вышла на первый план. После сильных дождей, как результат обильного паводка, русло реки Бельбек в районе села Фронтовое представляет собой неприятную картину: здесь масса бутылок, автомобильных покрышек и прочего мусора. Городским Правительством запущена работа по плановой очистке русла реки Бельбек.

НИКОЛАЙ ЖИГУЛИН, заместитель губернатора Севастополя: «В этом году у нас построен водозабор на реке Бельбек. Он находится ниже по течению. Для того, чтобы вода качественная поступала в сам ковш, для того, чтобы не было непредвиденных ситуаций с заторами, когда нам пришлось бы останавливать подачу воды с ковша для того, чтобы расчистить русло. Сегодня мы подготавливаем эксплуатацию этого самого ковша на период будущих лет».

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА, директор Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «Мы поручаем им такие работы согласно государственному заданию. Финансирование федеральное, поскольку реки у нас находятся в федеральной собственности, поэтому мы, как и остальные субъекты Российской Федерации, ежегодно разрабатываем проекты по расчистке русел рек, обращаемся за финансированием, защищаем свои проекты. В случае, если они достаточного качества, мы получаем деньги и мероприятия выполняем. Такие работы мы выполняем с 2015 года непрерывно».

А русло реки Сухой в селе Гончарном очищается силами общественников. У местного жителя Ильи Королева во время дождей затопило пасеку, поэтому остаться в стороне от субботника мужчина тоже не смог.

ИЛЬЯ КОРОЛЕВ, житель села Гончарное: «Очень много было подмыто фундаментов, где-то были ограды заборов снесены, очень много принесло мусора с вершин, с гор, много камней, валежника. Это всё в село пришло и теперь это все нужно убирать. У нас сейчас очень активный сезон рабочий, номы тоже находим время и приходим помогать».

Всего планируется очистить от бытового мусора 400 метров берега, еще километр русла реки Сухой нужно избавить от завалов.

ЕВГЕНИЙ КОБУШКИН, участник проекта «Творцы добра»: «В паводок масса деревьев попадала и перекрыла русло реки. Таким образом, это создаёт новую опасность. В следующий паводок будут создаваться такие ванны, которые каскадом спускаются и волнообразным потоком наносят максимальный урон в деревне. Мы этого не хотим и хотим, чтобы люди себя чувствовали в безопасности и в чистоте».

В городском Правительстве попытаются разобраться, почему и улицы Севастополя утопают в мусоре.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «На строительном штабе есть всегда один вопрос: что мешает вам строить. Всегда есть чётко несколько причин: отсутствие денег, отсутствие кадров либо отсутствие мозгов у руководства. Давайте как-то тоже уже ответьте мне на вопрос: что мешает вам убрать город? Потому что в течение последних трёх недель с постановки задач она радикально не поменялась. Улучшилась, но незначительно».

Не улучшается ситуация с уборкой мусора и в прибрежной зоне. На пляжах, где порядок поддерживают работники госучреждения «Парки и скверы», стало больше грязи, чем было до передачи территорий городу.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя:

«На частников все жаловались, всё было плохо – сейчас стало ещё хуже. Что это такое? В 8 утра люди должны прийти на чистый пляж. В 6 уже должны прийти на чистый пляж. У нас с ночи там всё так и лежит, летает.

— Уборка производится регулярно. Значит усилим.

— Уборка может производиться регулярно в 11 часов дня, в 12, в обед. То есть, видимо, когда кто-то там проснётся, одно место себе почешет, потом решит, что надо пойти поубираться».

Кроме того, губернатор Михаил Развожаев потребовал разобраться, почему в сквере Севастопольских курсантов засыхают деревья. По информации Севприроднадзора, ГБУ «Парки и скверы» выписан порубочный билет на 31 засохшее дерево в этом сквере, обрезка требуется всего четырем растениям.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Чтобы этого бардака не было, с поливом разберитесь, со всеми системами. Если смонтированы системы автоматического полива, за них заплачены деньги, мы машины гоняем по ночам. Так не напасёмся мы. Это и делается так, чтобы работало в автоматическом режиме. Разберитесь с объектами прошлого года, которые были приняты. Подписаны соответствующие акты, оплачены соответствующие деньги».

В Севастополе заработала «горячая линия» по вопросам капитального ремонта сетей водоснабжения. Масштабные работы идут по всему городу. По телефону граждане могут получить ответы на все вопросы, связанные с ремонтом сетей, а также сообщить о проблемах, которые возникают в ходе проведения работ.

Номер горячей линии: +7-978-994-83-84. Звонить можно с понедельника по пятницу с 8:00 утра до 17:00. Кроме того, обратиться можно и в аварийно-диспетчерскую службу Водоканала по телефонам: 54-42-68, 54-47-80. Служба работает круглосуточно.

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией в Севастополе остается напряженной. Прирост новых случаев заболевания не снижается, в день – примерно 230 человек. За прошедшую неделю коронавирусом заболели 1368 севастопольцев, скончались – 27 человек. По словам заместителя губернатора Севастополя Александра Кулагина, коечный фонд, рассчитанный на больных коронавирусом, свободен на 15%, увеличилось число пожилых пациентов. В стационарах лечатся 369 больных старше 65 лет. По информации Александра Кулагина, 10% из госпитализированных – туристы.

Тем не менее оперативным штабом при Правительстве города принято решение не откладывать начало учебного года. Но праздничные линейки 1 сентября состоятся только для 1-х и 11-х классов. При этом родители должны будут соблюдать масочный режим.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Естественно, провести торжественные линейки только для первых и одиннадцатых классов с разведением по времени. Понятно, что для родителей жёсткое соблюдение масочного режима даже на открытом воздухе. Было мнение родителей на эти мероприятия не приглашать. Но всё-таки считаю, что 1 сентября больше нужно родителям, чем детям».

На этом же заседании заместитель губернатора Игорь Михеев доложил о готовности учебных заведений к проведению учебного процесса.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «У нас действительно каждый класс оборудован рециркулятором. Также оборудована и рекреация. Поэтому с этой точки зрения мы обеспечены. Это всё было сделано ещё в течение предыдущего учебного года. Входные группы также предусмотрены разные. Расписание будет составляться с учётом того, что в максимально возможных случаях класс не перемещался по школе. Эта схема тоже отработана в предыдущем полугодии. Расписание по времени тоже будет немного сдвигаться, в том числе посещение столовой».

На этой неделе в Севастополь приехал один из этапов международных соревнований по шахматам Международный фестиваль «Гран-при Чёрного моря» уже прошёл в Анапе, Сочи, Туапсе, Новороссийске и Евпатории. В нашем городе стартовал его шестой этап, носящий название «Севастопольский вальс». Столь масштабное шахматное состязание проходит на черноморском побережье впервые при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и общественной организации «Федерация шахмат России». В турнире участвуют известные гроссмейстеры, мастера международного класса.

ДМИТРИЙ КРЯКВИН, международный гроссмейстер: «Это беспрецедентная серия! Говорят, она будет расти и охватывать, может быть, и другие страны Чёрного моря. Уже очень известные города-курорты приняли этот этап. И вот дело дошло до Севастополя».

За призовые места турнира сражаются более ста шахматистов разных возрастных категорий. В программе соревнований – этапы Кубка России по классическим шахматам и рапиду, соревнования по блицу, а также этап Детского кубка России.